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 ГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в Украине 14-15 августа

жара

ГСЧС Украины предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в 11 областях Украины 14-15 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным "Укргидрометцентра", 14 августа в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях чрезвычайная пожарная (5 класса) опасность.

В Киеве и Киевской области 14-15 августа будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность, на юге области местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 8 дачных домов сгорели в Одесской области. ФОТО

"ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах!", - говорится в сообщении.



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Ясний-красний. О треті ночі було +28. Вологість повітря зараз 42%, що осначає суш. Та ще в диму від ахметкиних заводів. Пекло.
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ГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в Украине 14-15 августа
Ой, вэй!

И шо они всё предупреждают и предупреждают - нэ понимаю.
Делайте свою работу прэдупредитэльную и не пугайте граждан!
Када загориться - мы увидем и потушим сами у себя!
Сарочка раставила банки с водой по квартире и мы потушим када пажар случится...
Не подымайте гвалт, а делайте свою работу!
Не кричите, шо курица с перерезаным горлом которой выпускают кров для супа!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в Украине 14-15 августа
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