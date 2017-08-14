 ГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в Украине 14-15 августа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным "Укргидрометцентра", 14 августа в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях чрезвычайная пожарная (5 класса) опасность.
В Киеве и Киевской области 14-15 августа будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность, на юге области местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
"ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах!", - говорится в сообщении.
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Ой, вэй!
И шо они всё предупреждают и предупреждают - нэ понимаю.
Делайте свою работу прэдупредитэльную и не пугайте граждан!
Када загориться - мы увидем и потушим сами у себя!
Сарочка раставила банки с водой по квартире и мы потушим када пажар случится...
Не подымайте гвалт, а делайте свою работу!
Не кричите, шо курица с перерезаным горлом которой выпускают кров для супа!
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