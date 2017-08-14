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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Беларусь (2678) посол (1163) КГБ Беларуси (15) Жизневский (22)

 Семья Жизневского пока за помощью не обращалась, но здесь речь больше идет о моральной поддержке, - посол Украины Кизим

жизневский

Семья Михаила Жизневского пока что за помощью не обращалась.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в интервью "Главкому" рассказал о ситуации вокруг семьи белоруса Михаила Жизневский, который погиб во время противостояний на улице Грушевского в Киеве в январе 2014 года. По его словам, информация о давлении КГБ на семью Михаила Жизневского устарела, передает Цензор.НЕТ.

"Наши дипломаты ездили, встречались уже с родителями Михаила. С мамой Михаила я общался по телефону. Никаких замечаний с белорусской стороны мне тоже никто не высказывал по этому общению. В ближайшее время я собираюсь посетить семью Михаила. Очевидно, что мы и место захоронения посетим ", - сказал он.

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Дипломат рассказал, что семья не обращалась к украинскому правительству за помощью, однако не исключил, что она нуждается в моральной поддержке.

"Семья за помощью не обращалась. Мне кажется, здесь больше о вопросах моральной помощи может идти речь, чем о финансовой. Но если от них будут просьбы (относительно материальной помощи), тогда будем думать об этом", - отметил он.

Кизим также сообщил, что в последнее время в Беларуси не звучат сообщения об участии ее граждан на стороне наемников РФ в вооруженном конфликте на Донбассе.

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"В начале войны были такие [граждане], некоторых из таких граждан вызывали в КГБ, делали предупреждения. Но никаких громких дел не было. В последнее время я вообще не слышу о таких людях никаких сообщений", - отметил дипломат.
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навчись читати, дотепнику https://censor.net.ua/news/376024/kabmin_naznachil_pojiznennuyu_stipendiyu_roditelyam_jiznevskogo
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"Сумма стіпєндії нє уточняєтся". Відать что-то сєрьозноє от сєбя оторвалі
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Матеріально все залишиться в Міді,а морально - язик без кісточок.
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Я сомневаюсь, что люди воспитавшие Мишу ЧЕЛОВЕКОМ, будут сами у кого-то, что-то просить...
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Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут. (с) Мастер и Маргарита
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Слава Героям! Герої не вмерають,вони разом з нами!
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Чубатые, родители просто шокированы, что потеряли сына и не хотят иметь дела с убийцами их сына. Вы думаете, что родители не знают, что Мишу вальнули чубатые кастрюли для разжигания дальнейшей бойни?
В беларуси людям кастрюли не раздавали на голову никто их не надевает, поэтому там как и во всем остальном остальном мире все хорошо понимают: Чубатых гоев расстреливали по приказу "украинской власти": Турчинов, Этизон, Вальцман, Пашинский, Авдим Ярош, Коломойский, настоящие украинцы бля, за Украину неньку думают)))))))))
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Кстати гои! Саакашвили обещает стереть с лица земли молдавского олигарха. Догадываетесь кого? И как так? Вальцман же украинец...!! Или все же моладвский жид? https://elise.com.ua/2017/08/13/saakashvili-ya-ochishhu-ukrainskuyu-zemlyu-ot-moldavskih-i-donetskih-oligarhov/
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Семья Жизневского пока за помощью не обращалась

А как вы это себе представляйте?,Это вы можете по всему миру ходить и клянчить кредиты
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСемья Жизневского пока за помощью не обращалась, но здесь речь больше идет о моральной поддержке, - посол Украины Кизим
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