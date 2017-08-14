 Семья Жизневского пока за помощью не обращалась, но здесь речь больше идет о моральной поддержке, - посол Украины Кизим

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в интервью "Главкому" рассказал о ситуации вокруг семьи белоруса Михаила Жизневский, который погиб во время противостояний на улице Грушевского в Киеве в январе 2014 года. По его словам, информация о давлении КГБ на семью Михаила Жизневского устарела, передает Цензор.НЕТ.
"Наши дипломаты ездили, встречались уже с родителями Михаила. С мамой Михаила я общался по телефону. Никаких замечаний с белорусской стороны мне тоже никто не высказывал по этому общению. В ближайшее время я собираюсь посетить семью Михаила. Очевидно, что мы и место захоронения посетим ", - сказал он.
Дипломат рассказал, что семья не обращалась к украинскому правительству за помощью, однако не исключил, что она нуждается в моральной поддержке.
"Семья за помощью не обращалась. Мне кажется, здесь больше о вопросах моральной помощи может идти речь, чем о финансовой. Но если от них будут просьбы (относительно материальной помощи), тогда будем думать об этом", - отметил он.
Кизим также сообщил, что в последнее время в Беларуси не звучат сообщения об участии ее граждан на стороне наемников РФ в вооруженном конфликте на Донбассе.
"В начале войны были такие [граждане], некоторых из таких граждан вызывали в КГБ, делали предупреждения. Но никаких громких дел не было. В последнее время я вообще не слышу о таких людях никаких сообщений", - отметил дипломат.
8097 15
Порошенко подписал закон, позволяющий присваивать звания Героя Украины иностранцам(57)
День Воли в Киеве: в столице Украины прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(40)
Все началось из-за зажженной шины возле памятника Жизневскому, - Резниченко о драке с полицией(18)
"Я не могу гарантировать, что преступления будут раскрыты", - Горбатюк об убийствах Жизневского, Нигояна и Сеника(52)
Людей на баррикадах убил «Беркут». И сейчас я это докажу(17)
Автомобиль врезался в памятник Герою Небесной сотни Жизневскому в Киеве. ФОТОрепортаж(164)
Порошенко почтил память первых героев "Небесной сотни" Жизневского и Нигояна. ФОТО+ВИДЕО(92)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В беларуси людям кастрюли не раздавали на голову никто их не надевает, поэтому там как и во всем остальном остальном мире все хорошо понимают: Чубатых гоев расстреливали по приказу "украинской власти": Турчинов, Этизон, Вальцман, Пашинский, Авдим Ярош, Коломойский, настоящие украинцы бля, за Украину неньку думают)))))))))
Ответить
Ответить
Ответить
А как вы это себе представляйте?,Это вы можете по всему миру ходить и клянчить кредиты
Ответить