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 Политика Украины, Общество
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 "Счастья, мира и Божьей милости всем украинским семьям!", - Порошенко поздравил соотечественников с праздником Медового Спаса

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Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан Украины с Медовым Спасом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Счастья, мира и Божьей милости всем украинским семьям!", - написал он.

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Напомним, христиане восточного обряда 14 августа празднуют Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня - Первый или Медовый Спас.

В народе говорят, что Первый Спас - это проводы лета. В этот день начинают улетать ласточки.

В церквях святят воду, цветы, мак и, конечно, мед. Медовым Спас называют потому, что ульи к этому времени наполняются медом, и традиционно пасечники начинали медосбор. Только после освящения первого меда в церкви на Маковея можно было разговляться.

Верующие стараются утром ничего не есть, пока не выпьют освященной воды. А больные лихорадкой - купаются в реке, потому что вода на праздник Маковея считается целебной. На Маковея собирают букеты цветов, в котором обязательно присутствуют большие спелые головки мака. Такой букет называется "маковейка".



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как мило, друг сатаны с праздником поздравляет.
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Україна світська держава?
треба вже мати свою Християнську церкву, а потім поздоровляти вірних!
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Поздоровив з Медовим Спасом , а на Яблучний Спас , зробили робочий День , не давши змоги людям до Церкви піти ..
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