 "Счастья, мира и Божьей милости всем украинским семьям!", - Порошенко поздравил соотечественников с праздником Медового Спаса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Счастья, мира и Божьей милости всем украинским семьям!", - написал он.
Напомним, христиане восточного обряда 14 августа празднуют Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня - Первый или Медовый Спас.
В народе говорят, что Первый Спас - это проводы лета. В этот день начинают улетать ласточки.
В церквях святят воду, цветы, мак и, конечно, мед. Медовым Спас называют потому, что ульи к этому времени наполняются медом, и традиционно пасечники начинали медосбор. Только после освящения первого меда в церкви на Маковея можно было разговляться.
Верующие стараются утром ничего не есть, пока не выпьют освященной воды. А больные лихорадкой - купаются в реке, потому что вода на праздник Маковея считается целебной. На Маковея собирают букеты цветов, в котором обязательно присутствуют большие спелые головки мака. Такой букет называется "маковейка".
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треба вже мати свою Християнську церкву, а потім поздоровляти вірних!
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