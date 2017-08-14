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 Враг 25 раз обстрелял позиции ВСУ. Украинские воины накрывали террористов плотным ответным огнем, - штаб

военные военнослужащие ато воины воин муравский

Интенсивность обстрелов украинских войск в зоне проведения АТО со стороны российско-оккупационных группировок не уменьшается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 25 раз нарушили перемирие", - говорится в сообщении.

По данным штаба, наиболее горячо в конце минувших суток было на донецком направлении, в районе Авдеевской промзоны. Здесь, с 18 часов и до полуночи, боевики практически не прекращали обстрелы наших опорных пунктов из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия. Также, вечером, под вражеским огнем оказались укрепления сил АТО неподалеку от Новоселовки, Верхнеторецкого, Невельского и Луганского.

Отмечается, что почти на каждый обстрел противника силы АТО накрывали боевиков плотным ответным огнем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки двое украинских воинов получили ранения, - штаб АТО

На луганском направлении противник сконцентрировал огневую активность вблизи Крымского. Только за вечер и ночь преступники 5 раз обстреливали наши позиции вблизи этого поселка из 120-мм миномета и гранатометов различных систем.

Сообщается также, что вечером на мариупольском направлении боевики открывали огонь в районе поселков Водяное и Широкино.

"В очередной раз демонстрируя свое пренебрежение ко всем нормам гуманитарного права и мирным договоренностям, преступники били из миномета, гранатомета и крупнокалиберных пулеметов по домам мирных жителей Марьинки. К счастью никто из местных не пострадал", - сказано в сообщении.

Напомним, 12 августа российские наемники 17 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Очень желательно, чтоб накрывали боевиков плотным ответным огнем не только из стрелкового оружия.
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Потрібно тримати в повітрі сотні БПЛА, щоб знищувати терористів ще до того як вони почнуть стріляти по нашим позиціям. А для цього потрібно мати спеціальні підрозділи БПЛА які будуть запускати сотні БПЛА на лінії фронту і постійно тримати їх в повітрі! Потрібно масове застосування БПЛА в АТО як для розвідки так і для знищення терористів! Наші волонтерські ударні БПЛА вже можуть годинами перебувати в повітрі, долати до 70км відстані і нести на собі до 50кг зброї - протитанкових ракет, бомб, гранат, вибухівки і можуть миттєво знищувати терористів ще в той момент коли вони тільки збираються обстріляти наші позиції.

Юрий Касьянов added 4 new photos.
August 8 at 2:48pm ·

Тяжёлый коптер "Командор" - настоящий ударный беспилотник. Потому что он может поднимать 30-50 кг и летать час на дальность до 70 км. Мы делали его в первую очередь для фронта. Планировали вооружить ракетами и бомбами... Конечно, он может ещё и переносить грузы - компоненты крови на передок, боеприпасы, использоваться в мирных целях - как противопожарный, сельскохозяйственный аппарат... Но как военный в воюющей стране он никому не нужен.
Турчинову показывают на полигоне как величайшее достижение отечественного оборонпрома старый добрый РПГ-7 со складным прикладом от калаша и коллиматорным прицелом... "Антонов" третий год только собирается сделать ударный БПЛА из польских комплектующих... А мы ничего не просим, кроме одного - не мешайте нам работать! Мало того, что наши западные друзья наложили эмбарго на поставку в Украину самых простых приборов и компонентов, так ещё и наш Кабинет министров, и СБУ бдительно следят за тем, чтобы в страну не попали товары "двойного назначения". В воюющую страну, панове...

Сделано в ОКБ "Матрица технологий" - Matrix-UAV
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Мало того, что наши западные друзья наложили эмбарго на поставку в Украину самых простых приборов и компонентов. Как это понимать???????????
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Шоб вони повиздихали,ці кляті расіянські окупанти !!!!
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" Украинские воины накрывали террористов плотным ответным огнем, - штаб "

О , хоч тут перестали брехать народу . Бо уже тошнило читать про " разрешенное минским договорняком оружие "
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг 25 раз обстрелял позиции ВСУ. Украинские воины накрывали террористов плотным ответным огнем, - штаб
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