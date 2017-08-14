EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  1876  24
Все про:марш (599) США (13211) неонацизм (61) Пенс (50)

 Вице-президент США Пенс: У нас нет толерантности к ненависти, жестокости и неонацистам

пенс

Вице-президент США Майкл Пенс осудил супрематистов после столкновения в Шарлотсвилле.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Fox News.

"У нас нет толерантности к ненависти и жестокости, белым супрематистам или неонацистам или Ку-клукс-клану", - сказал Пенс.

Вице-президент подчеркнул, что "опасным экстремистским группировками" нет места в общественной жизни США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабные протесты в США: в толпу бушующих демонстрантов в Вирджинии врезалась машина

Напомним, 13 августа в американском городке Шарлотсвилл в штате Вирджиния прошел марш белых националистов, который вылился в массовые столкновения с их противниками. Погибла женщина, ранены по меньшей мере 20 человек.

Мэр Шарлотсвилля Майкл Сайнер сказал, что президент США Дональд Трамп поощрял организованные расистские группы, что привело к насилию на расовой почве.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так От чому Лавров назвав нинішню українську владу неонацистами...

Стрілки з хУЙЛА на Україну перевести хоче.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вони дохера чого хочуть перевернути до гори раком, звинуватити у своїх гріхах Україну, ці сатаністи, постійно намагаються, остання фішка кремлядей це - "Україна - це мініімперія на захоплених землях і народи України чекають на своє визволення від ярма"... ти тільки уяви...))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Що уявити? Що хтось тут ретранслюватиме рашистську маячню? Як ти?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
*Пенс: У нас нет толерантности к ненависти, жестокости и неонацистам* --- Ну да,особенно если это касается США и себя лично,а вот как насчёт других стран,когда вам Пенс это выгодно,особенно если это типа свои *Сукины дети*?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С каких пор москали или чучхе стали "своими"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"У нас нет толерантности к ненависти и жестокости, белым супрематистам или неонацистам или Ку-клукс-клану", - сказал Пенс и внезапно зиганул
 показать весь комментарий
Ответить
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLDjv74WvJQ
Гэбистский режим карлика жестко берут за детородные органы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Россия - это и есть страна победившего неонацизма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами."
Так і є.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Яке точне визначення характеристики кацапстану...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
уже выступили и губернатор Вирджинии и Трамп и Пенс вот сейчас, призвали куклуксклановцев, конфедератов недобитых и прочую вату американскую разъезжатся по домам и забрать с собой свою ненавистью и насилие, или щас Нацгвардия зайдет и поотрывает головы этому грёбаному Диксиленду
 показать весь комментарий
Ответить
 
то все умалишенное хуйло баламутит пусть ему пенис спасибо скажет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уйлу и недолошади было бы недурно послушать эту речь еще раз.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВице-президент США Пенс: У нас нет толерантности к ненависти, жестокости и неонацистам
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти