 Вице-президент США Пенс: У нас нет толерантности к ненависти, жестокости и неонацистам

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Fox News.
"У нас нет толерантности к ненависти и жестокости, белым супрематистам или неонацистам или Ку-клукс-клану", - сказал Пенс.
Вице-президент подчеркнул, что "опасным экстремистским группировками" нет места в общественной жизни США.
Напомним, 13 августа в американском городке Шарлотсвилл в штате Вирджиния прошел марш белых националистов, который вылился в массовые столкновения с их противниками. Погибла женщина, ранены по меньшей мере 20 человек.
Мэр Шарлотсвилля Майкл Сайнер сказал, что президент США Дональд Трамп поощрял организованные расистские группы, что привело к насилию на расовой почве.
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Стрілки з хУЙЛА на Україну перевести хоче.
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https://www.youtube.com/watch?v=ZLDjv74WvJQ
Гэбистский режим карлика жестко берут за детородные органы.
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Так і є.
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