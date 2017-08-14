 Минэкономразвития выставило на приватизацию Национальный цирк и киностудию Довженко, - "Зеркало недели"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минмолодьспорта выступает против приватизации спортивных объектов национального значения

"По информации ZN.UA из разных источников в Минкульте и Госкино, передача таких ценностей, как киностудия им. Довженко или цирк на Победе (оба национальные), в какие-нибудь частные руки - сложная парадигма законодательных метаморфоз, а также решений на самом верху. В конце концов, "национальный" статус для многих учреждений культуры - пока - охранная грамота. И по моим сведениям, Минкульт довольно-таки активно разъясняет чиновникам Минэкономразвития разные последствия непродуманных и непросчитанных резких приватизационных шагов в сфере культуры (если таковые грянут)", - пишет автор.