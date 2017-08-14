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Все про:кино (1138) приватизация (819) цирк (61)

 Минэкономразвития выставило на приватизацию Национальный цирк и киностудию Довженко, - "Зеркало недели"

цирк

Министерство экономического развития и торговли внесло в перечень объектов государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2017-2020 гг., 893 объекта, среди которых Национальный цирк Украины и Национальная киностудия им. Александра Довженко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет редактор отдела культуры ZN.UA Олег Вергелис в своей статье.

По его словам, в перечне объектов для приватизации есть Национальный цирк Украины, Харьковский госцирк им. Яшина, Днепропетровский госцирк, Одесский госцирк, Криворожский госцирк, Львовский госцирк, а также Национальная киностудия им. Александра Довженко, Украинская студия хроникально-документальных фильмов, Украинская киностудия анимационных фильмов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минмолодьспорта выступает против приватизации спортивных объектов национального значения

"По информации ZN.UA из разных источников в Минкульте и Госкино, передача таких ценностей, как киностудия им. Довженко или цирк на Победе (оба национальные), в какие-нибудь частные руки - сложная парадигма законодательных метаморфоз, а также решений на самом верху. В конце концов, "национальный" статус для многих учреждений культуры - пока - охранная грамота. И по моим сведениям, Минкульт довольно-таки активно разъясняет чиновникам Минэкономразвития разные последствия непродуманных и непросчитанных резких приватизационных шагов в сфере культуры (если таковые грянут)", - пишет автор.

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Просто Украинские животные много жрут. Вот немецкие к примеру проедают 14% бюджета цирка, а наши - все 50%.
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Шо? И лошадиди много жрут?
Да шо ж это такое?
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свині в радє це точно животниє, хай би раду вже продали відкрито, там і так все куплено
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Думаю после приватизации этих объектов в Киеве станет на два торговых центра больше. Законы рынка, ничего личного.
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Скоро вся Украина, превратится в частную собственность.
Барыги поняли-сейчас настало их время.
В то время пока одни на фронте, другие пилят под шумок страну.
Страну Карл!
Страну...
Наверное это первый в истории мира прецедент,
когда ворье во власти,"приватизирует" всю страну!
Всю...
Вместе с холопами, на этой земле живущими...
Беда ...
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Додам: холопами, які і занесли на руках це ворйо у владні кабінети.
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Мне тоже в нашей зРаде многое не нравится...
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Залишилося офіційно на законодавчому рівні приватизувати парламент і можна ставити крапку.
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Как подразделения цирка. В Парламенте есть купол и скотыняки...
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ага , та приватизувати почки і інші органи ГРОМАДЯН УКРАЇНИ. Ібо оні убиточниє І МНОГО ЖРУТ.
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...за киностудию Довженко, надо ещё приватизаторам приплачивать... *)
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Это почему? Там отличная территория и инфраструктура...
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ну логично: что убыточное и бабла не приносит - приватизировать.
на чем бабло можно заработать/слямзить, вывев из бюджета, типа привата, можно и "национализировать".
абсолютно ничего хорошего в стране, при нынешней власти барыг, не будет.
к сожалению.
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Там, правда, самый большой съёмочный павильон в Европе! -- мой батя там работал в 50хх.
...про двух зайцев кино снимал... ...грит: Будённому там банкет накрыли!!! ...у меня до сих пор мельхиоровая тарелка стого банкета имеется... -- батя со стола стырил! ...с риском для жизни -- своей и моей... *)
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...шо за вопросы, Али? -- не пойман, не вор... ...а шапка горит токо на дурной голове... *)
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А говоришь нет влияния украинской иммиграции. Арабы рядом с украинцами не стояли, им бы немок из борделя и достаточно.
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...в немецких борделях, шоб ты знал, немок почти нет -- демократки в основном...
...а шоб у коммуняцких воров тарелку слямзить -- это ж наука целая -- генетическая! *)
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Нету... ...рабочая виза. ...на предоставление услуг населению...
А их ещё и проверяют! -- есть специальные чиновники, которые под видом клиентов проверяю качество услуг проституток... ...думаю, что там династии -- хрен просто так устроишься на работу...*)
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Это все равно вид иммиграции. А про работу попробуй, ведь не все время за баранку держаться.
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...я любовью в свободное время занимаюсь -- по любви... ...а не хватает свободного, беру любимую в рейс...*)
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В цирке могут выступать депутаты - народ точно пойдет и рентабельность зашкалит.

Рева и Розенко на длинных поводках получают удары хлыста по розовым задницам,
становятся на задние ноги, а сердобольная публика бросает на арену куски батона ...
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Киностудию ДОВЖЕНКО на продажу, опять дерибан. В телевизоре нет и не будет Украины, одни деньги.Сначала мозги надо купить,потом этими мозгами нужно подумать продавать зачем?Вкладывайте деньги и получайте кратно,ведь база площадок, костюмов ,реквизита отменная.Как достали эти торговцы,Рошен в кризис продавать нельзя- дёшево, государственное(наше) у нас не спросив можно.Смутные сомнения все больше меня одолевают, что у "этих" нет предела, вообще нет.
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Судя по посту пошла вторая бутылка водки, потом слезы, злость и глубокий непродолжительный сон. Все признаки алкогольной интоксикации.
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Чувствую, Довженко снесут и там дома отгрохают.
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Приватизированный Национальный цирк и Национальная киностудия!... Звучит!... Приватизированное государство...
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Ну да...
Нафига нам два цирка?
Тот шо на площади "Победы" продадим, а тот шо на "Грушевского 5" оставим...
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На Грушевского 5 уже все давным давно куплено с Потрохами...
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яишница - Королева питательного и БЫСТРОГО завтрака
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Тебе можно слушать только украинский фольклор.
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Перейменуйте вже Омеляна у Мазепу. Нехай за заспокоїться.
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цирк переоборудуют под жральню - для народа, который много жрёт - самое то
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ну и прочие заведения, консерватория предпологает обсерваторию ...
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Им шо, корме зверей уже больше и сп-дить нечего?..
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Какие темы Гройся кацапам подкинет,чтобы они с нас посмеялись?
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Та да.... На культуру денег и так почти не выделяют,а эти негодяи ещё и на плаву держатся... Даёшь торгово-розважальни центры! Оперный театр ещё на приватизацию! И кабмин с жопами в креслах не забудьте!
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Ну, нафига нам этот цирк?
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Тобто післ приватизації на 893 об'єктах перестануть красти бюджетні гроші. От і добре.
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Це означає,що банкрутство 893 організацій може бути липовим,а прибуток з 893 організацій не піде в бюджет.
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Як у бюджет може піти прибуток від банкрута?
Чекаю відповіді, спеціаліст.
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Від липового банкрута прибуток може піти тільки в кишеню чиюсь.Якщо державний менеджмент працює чесно,то прибутки йдуть в бюджет.
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Чесний менеджмент держави починається з чесної суддівської системи та чесного Кабміну.
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І з чесних виборців- з самого початку. Час, необхідний для створення такого чесного ланцюжка, сам порахуєш? Ще порахуй гроші, втрачені за цей час з бюджету.
За цей час вже держава збанкрутує, а не лише частина приватизованих об'єктів.
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Звичайно,дуже важко звільнити Охрендовського,в якого давно закінчилася каденція!Мабуть на це потрібні десятиліття...
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Не треба думати,що в такій великій країні немає спеціалістів,що готові працювати чесно і готові зробити все задля майбутнього України.
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Опа! У нас, оказывается есть МинэкономРАЗВИТИЯ!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМинэкономразвития выставило на приватизацию Национальный цирк и киностудию Довженко, - "Зеркало недели"
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