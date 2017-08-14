 Минэкономразвития выставило на приватизацию Национальный цирк и киностудию Довженко, - "Зеркало недели"

По его словам, в перечне объектов для приватизации есть Национальный цирк Украины, Харьковский госцирк им. Яшина, Днепропетровский госцирк, Одесский госцирк, Криворожский госцирк, Львовский госцирк, а также Национальная киностудия им. Александра Довженко, Украинская студия хроникально-документальных фильмов, Украинская киностудия анимационных фильмов.
"По информации ZN.UA из разных источников в Минкульте и Госкино, передача таких ценностей, как киностудия им. Довженко или цирк на Победе (оба национальные), в какие-нибудь частные руки - сложная парадигма законодательных метаморфоз, а также решений на самом верху. В конце концов, "национальный" статус для многих учреждений культуры - пока - охранная грамота. И по моим сведениям, Минкульт довольно-таки активно разъясняет чиновникам Минэкономразвития разные последствия непродуманных и непросчитанных резких приватизационных шагов в сфере культуры (если таковые грянут)", - пишет автор.
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Да шо ж это такое?
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Барыги поняли-сейчас настало их время.
В то время пока одни на фронте, другие пилят под шумок страну.
Страну Карл!
Страну...
Наверное это первый в истории мира прецедент,
когда ворье во власти,"приватизирует" всю страну!
Всю...
Вместе с холопами, на этой земле живущими...
Беда ...
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парламент и так прихватизирован пэцей
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на чем бабло можно заработать/слямзить, вывев из бюджета, типа привата, можно и "национализировать".
абсолютно ничего хорошего в стране, при нынешней власти барыг, не будет.
к сожалению.
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...про двух зайцев кино снимал... ...грит: Будённому там банкет накрыли!!! ...у меня до сих пор мельхиоровая тарелка стого банкета имеется... -- батя со стола стырил! ...с риском для жизни -- своей и моей... *)
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...а шоб у коммуняцких воров тарелку слямзить -- это ж наука целая -- генетическая! *)
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А их ещё и проверяют! -- есть специальные чиновники, которые под видом клиентов проверяю качество услуг проституток... ...думаю, что там династии -- хрен просто так устроишься на работу...*)
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Рева и Розенко на длинных поводках получают удары хлыста по розовым задницам,
становятся на задние ноги, а сердобольная публика бросает на арену куски батона ...
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Нафига нам два цирка?
Тот шо на площади "Победы" продадим, а тот шо на "Грушевского 5" оставим...
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вместо киностудии и цирка жилые высотки...
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Чекаю відповіді, спеціаліст.
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За цей час вже держава збанкрутує, а не лише частина приватизованих об'єктів.
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