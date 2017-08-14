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 На аукционе в поддержку находящихся в РФ украинских политзаключенных собрали 22,5 тыс. грн

политзаключенные

На благотворительном аукционе в поддержку украинских политзаключенных в России, который прошел в Киеве, удалось собрать 22550 грн. Из них 1700 грн - это пожертвования.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии", об этом заявил один из организаторов мероприятия, глава общественной организации "Евромайдан-Крым" Сергей Мокренюк.

"Наша задача только одна - оказать хотя бы какую-то помощь каждому из политзаключенных. А их 48. Одна передача - это минимум 3 тысячи грн. Сегодня мы собрали 22550 грн, а это означает, что, по крайней мере, семеро наших ребят получат поздравления с Родины. У нас еще 41", - сказал он.

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По его информации, в целом на аукционе было продано 25 лотов. С молотка ушли книги и календари украинского художника Юрия Журавля с его автографом, вышитые картины крымской мастерицы, а также бусы и чехлы для телефона ручной работы.

Кроме того, один из лотов - шелковый шарф - предоставила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко. За него выручили 1,5 тысячи гривен.

По словам Мокренюка, все средства от продажи лотов пойдут на поддержку политзаключенных украинцев и подарки им ко Дню Независимости Украины.
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У одного шляшка миллион долларов наличкой . а тут 22.5 тысячи . Нке там собирать нужно .
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Это просто слезы, а не деньги. Потом должна быть государственная программа для украинских заключенных, а не одна благотворительность.
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ну да, ну да.
он в соседней теме цирки по всей стране хотят приватизировать, бо, похоже, ни животных, ни клоунов кормить нечем.
какая еще гос. программа, если еще немного, и в офшоры из бюджета выводить будет нечего?
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Так сам бюджет напрямую и выведут! Сейчас как раз схемку наверняка и разрабатывают.
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Вот нужно и заставить их поделиться с заключенными, а то 22 тыс грн не дотягивают до одной зарплаты депутата.
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Ржу не магу! Проведение самого аукциона обошлось наверняка в десять раз дороже. Может организаторам попробовать предложить что то стоящее вместо обносок Пэтиной обслуги?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа аукционе в поддержку находящихся в РФ украинских политзаключенных собрали 22,5 тыс. грн
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