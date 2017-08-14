 Футбол в Донецкой области - это демонстрация всем, что мы единая страна, - Аброськин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на Facebook.
"Я как гражданин Украины и правоохранитель, который первые три тяжелых военных года прожил и проработал в зоне АТО, могу сказать, что большой футбол в Донецкой области крайне необходим. Это демонстрация всем, что мы единая страна и наши жители прифронтовых городов ничем не отличаются от граждан из мирных областей Украины. Это доказательство бандитам в "ДНР" и "ЛНР", что, в отличие от них, мы живем, а не существуем среди мрака, страха и безысходности", - пишет он.
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Напомним, ранее киевское "Динамо" просило перенести матч с "Мариуполем" из Мариуполя на нейтральное поле, высказывая опасения насчет безопасности игроков и персонала. Матч запланирован на 26 августа, после Дня независимости Украины, в период которого обычно усиливаются боевые действия на Донбассе.
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Кто ни во что не верит
Даже в черта назло всем
Хорошую религию придумали индусы
Что мы отдав концы не умираем насовсем
Стремилась ввысь душа твоя
Родишься вновь с мечтою
Но если жил ты как свинья
Останешься свиньею
В.Высоцкий
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И там нигде не написано , что МВД подписало бумагу о ГАРАНТИЯХ безопасного проведения этого матча .
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Это серьёзное неудобство! Есть у меня оттуда знакомец, который жутко радовался отмене этого режима. А сейчас- снова. Я бы, на их месте, пока земля ещё не улежалась- срочно бы принялся этот блиндаж раскапывать и всячески его благоустраивать. А то ведь пропускной режим- такое дело скользкое... Его ведь можно ужесточить, в силу каких-то причин...
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Манго невероятных размеров одалел в сухую?
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А пропустить ,могут и отобрать,ты же гдето в ЮАР?
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воскресенье, 13 августа 2017 г. (GMT) Гана
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