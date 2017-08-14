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Все про:футбол (3168) Донецкая область (4582) Аброськин (430)

 Футбол в Донецкой области - это демонстрация всем, что мы единая страна, - Аброськин

аброськин

На подконтрольной территории Донбасса нужно проводить футбольные матчи, чтобы демонстрировать единство Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на Facebook.

"Я как гражданин Украины и правоохранитель, который первые три тяжелых военных года прожил и проработал в зоне АТО, могу сказать, что большой футбол в Донецкой области крайне необходим. Это демонстрация всем, что мы единая страна и наши жители прифронтовых городов ничем не отличаются от граждан из мирных областей Украины. Это доказательство бандитам в "ДНР" и "ЛНР", что, в отличие от них, мы живем, а не существуем среди мрака, страха и безысходности", - пишет он.

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Напомним, ранее киевское "Динамо" просило перенести матч с "Мариуполем" из Мариуполя на нейтральное поле, высказывая опасения насчет безопасности игроков и персонала. Матч запланирован на 26 августа, после Дня независимости Украины, в период которого обычно усиливаются боевые действия на Донбассе.
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Яб своего ребенка не отпустил доказывать каким то дигениратам что либо.
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Кто верит в Магомета кто в Аллаха кто в Иисуса
Кто ни во что не верит
Даже в черта назло всем
Хорошую религию придумали индусы
Что мы отдав концы не умираем насовсем
Стремилась ввысь душа твоя
Родишься вновь с мечтою
Но если жил ты как свинья
Останешься свиньею

В.Высоцкий
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Не знаю как с футболом, но уж точно что с такой падалью как амброськин, я во всяком случае, единым себя с ним не считаю!!!!!!
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Интересно ,а кто это на Цензоре уже занялся манипуляциями ?... На страничке Аброськина совсем другой смысл написан ... Зачем-же так нагло передергивать ? А ?
И там нигде не написано , что МВД подписало бумагу о ГАРАНТИЯХ безопасного проведения этого матча .
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Хе-хе-хе... Помните, бабы, в селе Сопино, что восточная окраина Мариуполя, ОБСЕшников привлекли, а потом собственноручно блиндаж наших бойцов зарыли!? Недавно совсем. Типо- близко к домам блиндаж. Я щас размещу комментарий гневный одной мариупольчанки, сегодняшний: "На блокпосту в Пионерском(Сопино) с понедельника вводят пропускной режим.А на выходных, да и в будни после работы там на косе отдыхала уйма народу. Не все могут и хотят ехать на Мелекино. Как 2015-й и никаких объяснений"(с).

Это серьёзное неудобство! Есть у меня оттуда знакомец, который жутко радовался отмене этого режима. А сейчас- снова. Я бы, на их месте, пока земля ещё не улежалась- срочно бы принялся этот блиндаж раскапывать и всячески его благоустраивать. А то ведь пропускной режим- такое дело скользкое... Его ведь можно ужесточить, в силу каких-то причин...
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13 августа 2013 г. Мариуполь, Украина. Стадион Мариуполь. ФК Мариуполь - Карпаты 3 : 0
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Андрюха как работается?
Манго невероятных размеров одалел в сухую?
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Привет! Да, нормально всё. Манго- приговорил, даже два. Хотел жы ж один плод жене привезти, даже по скайпу показал но... сожрал сам. Теперь буду говорить, что на границе карантинщики не пропустили. Кстати, а ведь реально могут не пропустить. Потому... Пусть кушает арбузы.
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Ну все по чеснокутыже ей показал? А про вкус дома раскажешь
А пропустить ,могут и отобрать,ты же гдето в ЮАР?
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В Республике Гана. В ЮАР сейчас- зима. Прохладно. Это тут- Вечная Жара. Два солнечных удара словил. Неприятная штука, блин. Щас передвигаюсь тока в тени. И то- перебежками. Через 10 дней домой. Как-нибудь досижу срок.
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За сезон зимы я в курсеник видел ,а время сколько,часов 8 вперед?
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не ври
часовой пояс Ганы

23:05

воскресенье, 13 августа 2017 г. (GMT) Гана
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Раз людина з таким досвідом говорить, може воно й саме так. Але на мою думку - це остання справа, щось доказувати бандитам "Это доказательство бандитам в "ДНР" и "ЛНР"".
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вот и получается меты в футболе а футболысты в ментах
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФутбол в Донецкой области - это демонстрация всем, что мы единая страна, - Аброськин
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