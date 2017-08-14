 Санкции США могут обречь Россию на целое десятилетие стагнации, - Ходорковский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил российский оппозиционер, основатель общественного движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский в интервью Spiegel Online.
По его словам, технологические санкции в 21 веке способны "обречь РФ на целое десятилетие стагнации". "Запрет на экспорт технологий для российских проектов по бурению скважин отложит рентабельное освоение Россией арктического шельфа, как минимум, на десятилетие", - добавил он.
Ходорковский возложил ответственность за ужесточение санкций на российское руководство, которое он охарактеризовал как "невероятных идиотов". "Они дали американцам повод для этого шага. Насколько глупыми надо быть, чтобы вмешиваться в выборы в США?" - заявил оппозиционер. По его словам, с точки зрения Соединенных Штатов новые ограничительные меры "понятны и политически неизбежны".
В то же время, по мнению Ходорковского, у них есть и "коммерческое измерение". "Американцы твердо уверены, что их сланцевый газ - явно перспективный продукт, и они хотят подготовить для него рынки в Европе", - объяснил оппозиционер.
Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил документ. 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.
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и мысли хорошие только....
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Уже счётчик включили и отсчитывают последние дни разеюшки 😁
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Ворогів потрібно знати в лице а з кацапами трохи простіше. Русня маст дестракшин - розвалитись на Улуси країни царства шмаровки і т.д.
Мені не потрібно їх прощення, прохання, благання ...
Вони: Москалі ,Кацапи , Росіяни, Монголоїди, Фіно-угри .. - пожнуть що посіяли . Ви литите в дупу ? Туди вам й дорога !
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