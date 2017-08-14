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 Санкции США могут обречь Россию на целое десятилетие стагнации, - Ходорковский

ходорковский

Санкции США будут иметь долгосрочное отрицательное влияние на российскую экономику.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил российский оппозиционер, основатель общественного движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский в интервью Spiegel Online.

По его словам, технологические санкции в 21 веке способны "обречь РФ на целое десятилетие стагнации". "Запрет на экспорт технологий для российских проектов по бурению скважин отложит рентабельное освоение Россией арктического шельфа, как минимум, на десятилетие", - добавил он.

Ходорковский возложил ответственность за ужесточение санкций на российское руководство, которое он охарактеризовал как "невероятных идиотов". "Они дали американцам повод для этого шага. Насколько глупыми надо быть, чтобы вмешиваться в выборы в США?" - заявил оппозиционер. По его словам, с точки зрения Соединенных Штатов новые ограничительные меры "понятны и политически неизбежны".

В то же время, по мнению Ходорковского, у них есть и "коммерческое измерение". "Американцы твердо уверены, что их сланцевый газ - явно перспективный продукт, и они хотят подготовить для него рынки в Европе", - объяснил оппозиционер.

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Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил документ. 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.
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а я "за" то что бы не стагнация а уничтожение
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Никто не пойдёт на это. Западу в сто лет не впало вместо одной неадекватной страны с ЯО заиметь штук 15. А вот финансово измотают, пусть своими потом пустыми полками будут заняты. Кацапы уже всему миру показали, что нельзя допускать их даже малейшего экономического роста, тут же вкрай обнаглели.
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ты чего не спишь? а ну марш в кровать...
и мысли хорошие только....
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десятки лет стагнации?? так это же то что нам и нужно - просто праздник какой-то
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А Ходорковский - оптимист 😁
Уже счётчик включили и отсчитывают последние дни разеюшки 😁
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Не последние, рабы еще долго будут наяривать на старого педофила.
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Видимо их ещё не ввели. Ибо статистика показывает рост ВВП.
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Я так розумію глобально це мчо КримНеБутербродНомр3 після 1Хуйла 2Навального Він .
Ворогів потрібно знати в лице а з кацапами трохи простіше. Русня маст дестракшин - розвалитись на Улуси країни царства шмаровки і т.д.

Мені не потрібно їх прощення, прохання, благання ...

Вони: Москалі ,Кацапи , Росіяни, Монголоїди, Фіно-угри .. - пожнуть що посіяли . Ви литите в дупу ? Туди вам й дорога !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСанкции США могут обречь Россию на целое десятилетие стагнации, - Ходорковский
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