 Депутат Европарламента Бютикофер о Шрёдере: "Он окончательно унизился до проплаченного лакея путинской политики"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, немецкий депутат Европарламента из фракции "Зеленых" Райнхард Бютикофер заявил о Шрёдере: "Он окончательно унизился до проплаченного лакея путинской политики". Политик назвал поведение экс-канцлера бесстыдным и призвал Социал-демократическую партию Германии дистанцироваться от своего бывшего лидера.
В свою очередь, директор "Общества защиты притесняемых народов" Ульрих Делиус заявил, что "Роснефть" причастна к нарушениям прав человека и "своей деятельностью в Арктике и Сибири вбивает гвоздь в крышку гроба коренных народов России". Он предположил, что российская нефтегазовая компания может попытаться использовать связи экс-канцлера ФРГ, чтобы уйти из-под санкций ЕС.
Напомним, ранее правительство РФ утвердило кандидатами для избрания в совет директоров "Роснефти" семь кандидатов, в числе которых министр энергетики РФ Александр Новак и экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер.
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почему-то думают, что на Западе высокоморальные люди?...Просто
там красть опасно...
А если представится возможность!... Этот Путино-Шредер - хороший пример...
Не надо надеяться на пришлых... наводить порядок в стране самим...
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Он всегда был "униженным, проплаченным лакеем пуцинской политики" и копеешной придорожной шмарой, без каких либо принципов и брезгливости...
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Другое дело, что в немецком обществе много почитателей Руцкого рейха. Вот это проблема ...
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