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Все про:Россия (71838) Шредер (17) Роснефть (12)

 Депутат Европарламента Бютикофер о Шрёдере: "Он окончательно унизился до проплаченного лакея путинской политики"

шредер

В Германии раскритиковали выдвижение бывшего канцлера Герхарда Шрёдера в совет директоров государственной корпорации РФ "Роснефть".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, немецкий депутат Европарламента из фракции "Зеленых" Райнхард Бютикофер заявил о Шрёдере: "Он окончательно унизился до проплаченного лакея путинской политики". Политик назвал поведение экс-канцлера бесстыдным и призвал Социал-демократическую партию Германии дистанцироваться от своего бывшего лидера.

В свою очередь, директор "Общества защиты притесняемых народов" Ульрих Делиус заявил, что "Роснефть" причастна к нарушениям прав человека и "своей деятельностью в Арктике и Сибири вбивает гвоздь в крышку гроба коренных народов России". Он предположил, что российская нефтегазовая компания может попытаться использовать связи экс-канцлера ФРГ, чтобы уйти из-под санкций ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выдвижение экс-канцлера Германии Шрёдера в руководство "Роснефти" является аморальным, - посол Украины в Германии Мельник

Напомним, ранее правительство РФ утвердило кандидатами для избрания в совет директоров "Роснефти" семь кандидатов, в числе которых министр энергетики РФ Александр Новак и экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер.
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В Европе там таких половина, если и не больше, что на подсосе в куйла
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Больше но гораздо дешевле,например прородердамить,дешовки короче.
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Холуй опущенного петуха, это полное днище
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Если бы только Герхард Шрёдер был таким лакеем, а то были еще заявление Эрлера и ему подобных. В Германии путинизм принял форму эпидемии. Все это негативно отражается при участии Германии в минском и нормандском процессе.
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Ничего удивительного, нацизм и рашизм стоят друг друга.
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Нацизм и рашизм - две стороны одного и того же явления, которые учили друг друга, сплелись и породнились.
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Otec Pigidiy - немного нацизма Германии не повредило бы....(там все баблом не мерили по крайней мере)..., дуэли за оскорбление Чести в Вермахте и даже СС практиковались всю 2-ю мировую. А сейчас немцы превратились в нацию изнасилованную арабами торгашей....
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Не нацизма, а скорее здорового национализма.
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Otec Pigidiy - поправка принимается..., но мы говорим о Германии того времени... - как это было и как стало...
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Вряд ли в одних арабах дело, разложение немецкого общества имеет много причин. Но да, может национализм, а не нацизм для Германии не повредил. Ведь они начали иногда принимать решения против своей нации.
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Ali Hasan - ну да, конечно - бесчинство пришельцев это один из результатов деградации немецкой нации...
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Иммигранты в Германии - это более глубокая тема, что бы считать что все беды от них. Начало разложения немецкого общества от нацизма, что и привело к иммигрантам и разложению. Кстати, украинские иммигранты тоже приводят к изменению немецкого общества и не нужно считать, что для Германии это только позитив. Это сложное явление, которое немцы создали своими руками.
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Ali Hasan - вообще много эмигрантов разрушает целостность нации (что не есть хорошо в критических ситуациях).., правильно делает арабский и тюркский мир что не дает прижиться у себя всяким сранным христианам и другим не своим этносам дорогой Али... Европейцам давно пора перенимать этот опыт...
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Некоторые
почему-то думают, что на Западе высокоморальные люди?...Просто
там красть опасно...

А если представится возможность!... Этот Путино-Шредер - хороший пример...
Не надо надеяться на пришлых... наводить порядок в стране самим...
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Под таким путинским давлением было принято решение о событиях в Османской империи 1915 года, заявления с обвинениями Меркель в сторону США...Не припомню, но видимо путинских решений было много.
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любителям люльки - вам не кажетса, что тут в фото вырезали ту с косой
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С чего бы? Он куплен очень давно, а убрать его не спешат. Вообще со времен ГДР в Германии существует многоступенчатая агентурная сеть.
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Холуй хуйла. Это карьерный рост или старческий маразм? Это ж весь род Шрёдера во веки веков не отмоется...
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Про лакея - хорошо припечатал . Шредер может теперь быть кем угодно, только он - изгой и его в приличное общество уже не пустят
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Пустят, ведь у него теперь есть деньги, а для многих деньги не пахнут.
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Как я понимаю у европейских политиков которые ездят в парламент на велосипедах единственный вариант "выбиться в люди" это продаться русским и работать на их интересы
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Это Хорватия, а там вообще более здоровые люди, которые справились с сербской шовинистической агрессией.
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Правда, только сейчас прочла, что это было полгода назад...
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Извините. Мне стыдно от имени всех Немцев за такие люди, как Шредер. Политики не имеют общего с населением. Шредер, как и все социалисты, - высокомерные шлюхи, которые заботятся о своих карманах
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Все социалисты братья Здесь не исключение
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Они все сумасшедшие. Не только Шредер .. целая элита сброд, Меркель, Габриэль, Штайнмайер и т. Д.
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Поэтому я казал об эпидемии путинизма в Германии.
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Шмердер поц Возможно он осознает свою роль позжее
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Скорее всего он осознает, но деньги ему дороже.
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Не правда!
Он всегда был "униженным, проплаченным лакеем пуцинской политики" и копеешной придорожной шмарой, без каких либо принципов и брезгливости...
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В Германии за неуплату налогов позорят . А тут такое ...
Другое дело, что в немецком обществе много почитателей Руцкого рейха. Вот это проблема ...
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За неуплату налогов не "позорят", а сажают в тюрьму... Неуплата налогов "там" - тяжелое преступление...
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За неуплату налогов сажают в тюрьму и ещё позорят на всю германдию
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Распространённый случай западной коррупции, когда человек лоббировал интересы Газпрома и вместо денег чиновник получает хлебное место и за руку не поймаешь. ведь взятка "не осязаема".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДепутат Европарламента Бютикофер о Шрёдере: "Он окончательно унизился до проплаченного лакея путинской политики"
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