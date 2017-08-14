 На Аллее памяти Небесной сотни и участников АТО в Днепре установлено видеонаблюдение

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии", об этом заявил советник главы облгосадминистрации, участник АТО Иван Начовный.
По его словам, система видеонаблюдения была настроена и сдана в эксплуатацию по инициативе волонтеров и должностных лиц ОГА. Это понадобилось после недавнего инцидента с осквернением Аллеи.
"Современное оборудование, отдельное независимое положение, возможность модернизации и масштабирования, быстрая переориентация на новые задачи", - рассказал он.
Напомним, 28 июля на Аллее памяти в Днепре неизвестные ночью сорвали и повредили фотографии погибших Небесной сотни и участников боевых действий на Донбассе. Как рассказали волонтеры, вандалы уничтожили фотографии погибших участников Революции Достоинства со стороны "стены", со стороны облгосадминистрации, сорвали плакат с фотографиями погибших бойцов полка спецназначения "Днепр-1", а также листы со стихами, прикрепленные родственниками погибших и волонтерами.
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Будемо сепарів на живця ловити... Не треба було повідомляти. Краще, побачили - стріляти одразу ж.
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