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 На Аллее памяти Небесной сотни и участников АТО в Днепре установлено видеонаблюдение

днепр памяти аллея

В Днепре взяли под видеонаблюдение Аллею памяти Небесной сотни и участников АТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии", об этом заявил советник главы облгосадминистрации, участник АТО Иван Начовный.

По его словам, система видеонаблюдения была настроена и сдана в эксплуатацию по инициативе волонтеров и должностных лиц ОГА. Это понадобилось после недавнего инцидента с осквернением Аллеи.

"Современное оборудование, отдельное независимое положение, возможность модернизации и масштабирования, быстрая переориентация на новые задачи", - рассказал он.

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Напомним, 28 июля на Аллее памяти в Днепре неизвестные ночью сорвали и повредили фотографии погибших Небесной сотни и участников боевых действий на Донбассе. Как рассказали волонтеры, вандалы уничтожили фотографии погибших участников Революции Достоинства со стороны "стены", со стороны облгосадминистрации, сорвали плакат с фотографиями погибших бойцов полка спецназначения "Днепр-1", а также листы со стихами, прикрепленные родственниками погибших и волонтерами.
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Власть опозорила погибших ребят ,опозорила своей ложью ,воровством,коррупцией ,цинизмом ! Боже,Боже,что бы сказали павшие на Майдане услышав,что Украинцы много едят или ,что много еды в мусорных баках и поэтому у народа Украины всё в порядке !!! Господи,куда же мы докатились...
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Рита Мищенко - докатились... - павшим слава, живым позор.. Вот такие вот дела... - убитая генетика нации за весь период геноцида..
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предупредили свинособак,шоб не попались,мусорня с медяшной душонкой.
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Нарешті.!!
Будемо сепарів на живця ловити... Не треба було повідомляти. Краще, побачили - стріляти одразу ж.
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Снайпер и выстрел по ногам,лучшая защита
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа Аллее памяти Небесной сотни и участников АТО в Днепре установлено видеонаблюдение
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