 Для выяснения причин смерти матроса Шейхова проведут дополнительную экспертизу, - советник главы полиции Одесской области Форостяк

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на Facebook.
"Относительно трагедии в Раздельнянском районе области. Речь о смерти матроса ВМСУ при непонятных обстоятельствах в день его рождения. Хочу заверить всех, учитывая общественный резонанс, что не существует никаких оснований считать, что кто-то пытается повлиять на ход следствия, которое ведет Раздельнянский отдел полиции. Дело на личном контроле руководства ГУНП, командующего ВМС Украины", - пишет он.
"Касательно судмедэкспертизы хотел бы сообщить, что уже в этот понедельник, 14 августа, будет проведена дополнительная независимая экспертиза в Одессе в составе совместной комиссии, которая сделает окончательный вывод о причинах гибели юноши", - добавил Форостяк.
Напомним, 11 августа в селе Егоровка во внеслужебное время погиб матрос Арслан Шейхов. Советник начальника Генштаба ВСУ Елена Вербицкая заявила, что мужчина, с которым видели Шейхова в последний раз, является бывшим сотрудником органов МВД и приходится сыном бывшему председателю Егоровского совхоза.
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