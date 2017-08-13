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Все про:Одесская область (1645) расследование (2285) смерть (5172) военнослужащие (3904)

 Для выяснения причин смерти матроса Шейхова проведут дополнительную экспертизу, - советник главы полиции Одесской области Форостяк

вмс

14 августа будет проведена дополнительная экспертиза для установления причин смерти военнослужащего Арслана Шейхова в Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на Facebook.

"Относительно трагедии в Раздельнянском районе области. Речь о смерти матроса ВМСУ при непонятных обстоятельствах в день его рождения. Хочу заверить всех, учитывая общественный резонанс, что не существует никаких оснований считать, что кто-то пытается повлиять на ход следствия, которое ведет Раздельнянский отдел полиции. Дело на личном контроле руководства ГУНП, командующего ВМС Украины", - пишет он.

"Касательно судмедэкспертизы хотел бы сообщить, что уже в этот понедельник, 14 августа, будет проведена дополнительная независимая экспертиза в Одессе в составе совместной комиссии, которая сделает окончательный вывод о причинах гибели юноши", - добавил Форостяк.

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Напомним, 11 августа в селе Егоровка во внеслужебное время погиб матрос Арслан Шейхов. Советник начальника Генштаба ВСУ Елена Вербицкая заявила, что мужчина, с которым видели Шейхова в последний раз, является бывшим сотрудником органов МВД и приходится сыном бывшему председателю Егоровского совхоза.
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Тоесть без особого контроля и общественного резонанса реформированная милиция не способна действовать по закону.
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Да,да,да дедка за репку,бабка за дедку,внучка за бабку ...
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Вчера говорили,никакого криминала,блювотина
Для выяснения причин смерти матроса Шейхова проведут дополнительную экспертизу, - советник главы полиции Одесской области Форостяк - Цензор.НЕТ 708Для выяснения причин смерти матроса Шейхова проведут дополнительную экспертизу, - советник главы полиции Одесской области Форостяк - Цензор.НЕТ 6615

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Головний поліцай області глухо-німий чи геть дурнуватий що невзмозі двох слів вимовити і йому потрібен речник. Як таке недолуге керує і які в нього тоді нікчемні підлеглі. Записатись у поліцаї мабуть тільки такі й погоджуються.
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Никуда оно не записывалось, оно там уже лет 15 сидит и успешно переатестовалось
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДля выяснения причин смерти матроса Шейхова проведут дополнительную экспертизу, - советник главы полиции Одесской области Форостяк
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