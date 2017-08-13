 Саакашвили: У меня есть планы по освобождению Украины от молдавских и донецких олигархов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.
"Все дела против меня сфабрикованы и имеют чисто политический характер. Иванишвили боится моего приезда в Грузию, так как грузинский народ, у которого уже достаточно материала для сравнения моего правления с олигархическим гнетом, выйдет на улицы и сметет их, как только я появлюсь в Тбилиси. Но у меня есть ближайшие планы, связанные с Украиной и с освобождением ее от молдавских и донецких олигархов", - пишет он.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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должна быть общественная атмосфера, при которой должно быть стыдно человеком
"с излишествами". У нас же "слуги народа" не стесняются
декларировать десятки квартир, автомобилей, неизвестно откуда взявшиеся
миллионы долларов (хотя, конечно, известно), ходить с часами за десятки тысяч
долларов. Одним словом - торжество быдла, дорвавшегося к власти и общественному
пирогу.
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Клан Порошенко. Как перерождается олигархия
Когда сегодня пресловутые украинские кланы предъявляют претензии на удержание своей власти, западным партнерам стоит задуматься о том, кого, где и как поддерживать
В Киеве происходят странные вещи. Весной 2017 два известных украинских политика - Николай Мартыненко, бывший народный депутат Верховной Рады, и Роман Насиров, бывший глава Фискальной службы Украины - были арестованы по обвинениям в коррупции. Обоих подозреваемых, однако, вскоре выпустили из-под стражи. Насирова освободили под залог в 100 млн грн, а Мартыненко - без залога. Пока дела расследуются, оба остаются на свободе.
Что все это значит? Одно недавнее научное исследование политических систем Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии предлагает новую теорию постсоветской политики, которая помогает объяснить эти и другие любопытные противоречия в сегодняшней Украине и других бывших республиках СССР.............далее http://nv.ua/opinion/umland/klan-poroshenko-kak-pererozhdaetsja-oligarhija-1540270.html
Как Порошенко выстроил свою власть
Президент - выходец из кланово-патрональной системы и не в состоянии самостоятельно отказаться от практик украинской олигархии
За последние месяцы заметно усилилась украинская и западная критика явного замедления и попыток частичной нейтрализации уже реализованных реформ разными антирефоматорскими силами во всех трех ветвях власти - исполнительной, законодательной и судебной. Всё ещё есть некая надежда на президента как фигуру, способную возобновить реформаторскую динамику первых двух постмайданных лет и, в частности, инициировать продвижение эффективных (а не только показательных) законов, институтов и мер против взяточничества, кумовства и олигархии - тех основных проблем украинского государства, оставшихся нерешёнными.
Несмотря на то, что президент в некоторых других областях (например, внешняя, торговая или военная политики) оказался эффективным государственным деятелем, маловероятно, однако, что Порошенко возглавит антикоррупционную борьбу. Этот выбор он мог сделать еще три года назад. Многие (в том числе и я) в 2014 году надеялись, что новый украинский президент пойдет этим путем, а не повторит путь своего предшественника и покровителя Виктора Ющенко. Однако, учитывая амбивалентное прошлое Порошенко до Революции достоинства и особенности выдвижения его кандидатуры в президенты весной 2014, шансы на подобный исход, всегда были незначительными. Скорее, Порошенко был и видимо остается членом олигархического класса Украины с его специфическими политическими прерогативами, скрытыми межфракционными сделками и вредными управленческими привычками.
Хотя он был менее скандальной фигурой, чем, например, Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ, его ещё более богатые и бесцеремонные соолигархи, Порошенко - плоть от плоти старой системы и ее патрональной политики. Он был одним из соучредителей пресловутой Партии регионов, расформированной после Революции достоинства. Во время яростной борьбы между официальными прозападными политическими силами Украины после «оранжевой революции» 2004 года Порошенко некоторое время выступал в качестве ключевого соратника президента Виктора Ющенко в его попытках убрать Юлию Тимошенко с должности премьер-министра. Он был министром и при Ющенко, и при Януковиче, в то же время, продолжал заботиться о собственных бизнес-интересах..............далее http://nv.ua/opinion/umland/kak-poroshenko-vystroil-svoju-vlast-1649898.html
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