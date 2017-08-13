 Выборы в немецкий парламент будут надежно защищены от хакерских атак, - федеральный уполномоченный Заррайтер

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил федеральный уполномоченный по проведению выборов Дитер Заррайтер в интервью агентству dpa.
"В худшем случае атака может задержать объявление предварительных официальных результатов голосования", - сказал он.
По словам чиновника, его служба тесно сотрудничает с ведомством по безопасности информационных технологий. Во время подготовки к голосованию будет проведено комплексное техническое тестирование системы и отработка различных ситуаций, например, безопасная передача данных в случае сбоя подачи электроэнергии.
Напомним, ранее министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предположил, что Россия будет пытаться повлиять на результаты выборов в Бундестаг, которые состоятся 24 сентября.
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https://www.youtube.com/watch?v=k4O2ZzB-v8w
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вот ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=0YMPw5dPZwE
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