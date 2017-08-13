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Все про:выборы (21819) Германия (2923) хакер (675) кибербезопасность (196)

 Выборы в немецкий парламент будут надежно защищены от хакерских атак, - федеральный уполномоченный Заррайтер

германия фрг

Предстоящие выборы в Бундестаг (Германия) будут хорошо защищены от внешних хакерских атак.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил федеральный уполномоченный по проведению выборов Дитер Заррайтер в интервью агентству dpa.

"В худшем случае атака может задержать объявление предварительных официальных результатов голосования", - сказал он.

По словам чиновника, его служба тесно сотрудничает с ведомством по безопасности информационных технологий. Во время подготовки к голосованию будет проведено комплексное техническое тестирование системы и отработка различных ситуаций, например, безопасная передача данных в случае сбоя подачи электроэнергии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российских хакеров подозревают в атаке на энергетику Ирландии, - The Times

Напомним, ранее министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предположил, что Россия будет пытаться повлиять на результаты выборов в Бундестаг, которые состоятся 24 сентября.
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Навіщо ще хакери? Там і так самі підхуйловники.
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Ну и ржи дальше. А как посмотреть так вас что свои, что пидарасники как детишек в писочнице облапошивают.
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старые штази Меркель и Штангенцыркуль о всем позаботятся)))))
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Зато выборы в руководство "Роснефти" не подвергаются хакерским атакам.
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-- не смейтесь -- тут щас такое мутится -- 5 рейх. ...шютк... *) -- но очень серьёзно!
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Да 4 рейх уже один устроил в психушке во Львове,пациент из Азова Артем Бонов вот ссылка посмотрите
https://www.youtube.com/watch?v=k4O2ZzB-v8w
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Артем Бонов из батальйона Азов,в Львовской психушки на 9 Мая третий рейх уже тоже взял
вот ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=0YMPw5dPZwE
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украинские хакеры-самые страшные, намажутся салом и проскользнут в сеть
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Шредер обо*рал все выборы своей партии. Теперь без помощи кацохакеров не обойтись.
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Защитили бы немцев от рашенской пропаганды и уродов типа "ночных волков"
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Немчугане и без хакерских атак часто проталкивают рашистские интересы.
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Звучит, как предложение хакерам попробовать свои силы.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВыборы в немецкий парламент будут надежно защищены от хакерских атак, - федеральный уполномоченный Заррайтер
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