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 Политика Украины
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Все про:Шредер (16) Роснефть (11) Мельник Андрей (53)

 Выдвижение экс-канцлера Германии Шрёдера в руководство "Роснефти" является аморальным, - посол Украины в Германии Мельник

шредер

Посол Украины в Германии Андрей Мельник осудил выдвижение бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в совет директоров государственной корпорации РФ "Роснефть".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, дипломат назвал "недостойным с точки зрения морали" то, что Кремль инструментализирует фигуру экс-главы правительства Германии. По его словам, доходы "Роснефти" идут на "кровавую войну против Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывший канцлер Германии Шредер возглавил совет компании "Северный поток-2"

Напомним, ранее правительство РФ утвердило кандидатами для избрания в совет директоров "Роснефти" семь кандидатов, в числе которых министр энергетики РФ Александр Новак и экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер.
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что по этому поводу скажет озабоченная бундесфрау?
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Видать немцы шось заподозрили, когда узнали что наркомат иностранных дел Украины возглавляет этнический рязанец, тесть которого награжден Хуйловской медалью "За возвращения Крыма". Фошисты, адназначна
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в этой ниразу негей парочке самец шрёдур глядится баа-А-лшой альфой
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Шрёдер... -- старый он уже... ...но сука! -- не отнять.
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Так неожиданно пдхуйловник идет работать на педофила
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Он на отстегивающего ему валюту уже не один год работает. Если кто не знал.
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спокойно - это зарплата Шрёдера за его работу главой правительства, что тут не ясно...?
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За ту работу газпром рассчитался,он же акционер,это аванс наперед
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ну чего, Россия теперь очень дружит с бывшей нацистской Германией, (теперь они хорошие) то раньше деды воевали.. с фошистами
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Немецкие консервы забрызгали кацапской тухлятиной весь мир.
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наши спецслужбы могут только бабло косить с предпринимателей, или все же начнут отстреливать, вешать, травить, топить по всему миру предателей Украины и граждан других государств, которые открыто, используя свои полномочия и влияние, вредят национальным интересам Украины??????
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это Моссад такое может делать. Нашим некогда, "крышу" отобьют или прокуратура, или МВД, или НАеБУ.
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спецслужбы проколятся - можешь ты начать, на тебя никто не подумает...
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О какой "морали" вообще может идти речь, если это касается действий кремБЛЯ ?
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И Германия союзник в переговорах с рашкой по Украине!?! Хуже и придумать сложно.
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Тоже считаю, что Андрей Мельник более достойная кандидатура.
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Трамп вот тоже думал, что бабло не пахнет. Оказалось, воняет, да еще как.
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А у нас есть свой примерчик... Леня Данилович Кучма, кристально честная персона, в монастырь от грехов своих несчетных не подался.... в Минске нас представляет, злодей...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыдвижение экс-канцлера Германии Шрёдера в руководство "Роснефти" является аморальным, - посол Украины в Германии Мельник
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