 Выдвижение экс-канцлера Германии Шрёдера в руководство "Роснефти" является аморальным, - посол Украины в Германии Мельник

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, дипломат назвал "недостойным с точки зрения морали" то, что Кремль инструментализирует фигуру экс-главы правительства Германии. По его словам, доходы "Роснефти" идут на "кровавую войну против Украины".
Напомним, ранее правительство РФ утвердило кандидатами для избрания в совет директоров "Роснефти" семь кандидатов, в числе которых министр энергетики РФ Александр Новак и экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер.
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