 Расследование связей Трампа с Россией: Спецпрокурор Мюллер хочет пообщаться с чиновниками Белого дома

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Мюллер ведет переговоры с Белым домом о нескольких возможных интервью. Среди кандидатов - бывший глава аппарата Администрации президента Райнс Прибус.
Специальный прокурор намерен выяснить причины, по которым президент США Дональд Трамп решил уволить Джеймса Коми с должности главы ФБР.
Мюллер возглавляет расследование российского вмешательства в президентскую избирательную кампанию в США.
Напомним, ранее был проведен обыск в доме Пола Манафорта, бывшего главы предвыборной кампании Трампа.
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думаете и этот Мюллер такой же?
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Дедушка и бабушка Дональда Трампа со стороны отца были немецкими иммигрантами: Фредерик Трамп (урождённый Фридрих Трумп, 14.03.1869, Кальштадт - 30.03.1918) иммигрировал в США в 1885 году, получил гражданство в 1892 году; его жена - Элизабет Крайст. Поженились в Кальштадте, Рейнланд-Пфальц, в 1902 году.
То есть, немец Мюллер будет вычислять немца Трампа
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Но США на парашу, таки загнали -- нехай теперь сами расхлёбывают... *)
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