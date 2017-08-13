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Все про:расследование (2284) Россия (71836) ФБР (132) Трамп (1343)

 Расследование связей Трампа с Россией: Спецпрокурор Мюллер хочет пообщаться с чиновниками Белого дома

дом белый

Специальный прокурор США Роберт Мюллер выразил желание встретиться с действующими и бывшими высокопоставленными чиновниками из Белого дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Мюллер ведет переговоры с Белым домом о нескольких возможных интервью. Среди кандидатов - бывший глава аппарата Администрации президента Райнс Прибус.

Специальный прокурор намерен выяснить причины, по которым президент США Дональд Трамп решил уволить Джеймса Коми с должности главы ФБР.

Мюллер возглавляет расследование российского вмешательства в президентскую избирательную кампанию в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники Белого дома хотят избавиться от Трампа, - бывший пресс-секретарь Скарамуччи

Напомним, ранее был проведен обыск в доме Пола Манафорта, бывшего главы предвыборной кампании Трампа.
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во во вот он красавец, весь из себя истинный ариец, как я любил Броневого за эту роль. много хороших артистов было. и сейчас их не мало, но Мюллер это, что то... мда.. пролетели годы золотые, пролетели...
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но в этой киношке он лопуха играет
думаете и этот Мюллер такой же?
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Плешивое ничтожество наследило знатно, что всех теперь чмырят
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как прочел - Специальный представитель господин Мюллер, аж мурашки пошли по спине... ты шо встял! вот передряга так передряга... а вы говорите интернет бездуховен. ага, еще как духовен, если Мюллер как живой встал из преисподней, ну сука Трамп держись!
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Все течет и развивается..когда то услышав "Вами интересовался Мюллер" вздрагивало пол Рейхстага, теперь просто услышав эту фамилию вздрагивает Белый Дом,Кремль и Бундестаг
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Кстати, Трамп - немцкого происхождения.
Дедушка и бабушка Дональда Трампа со стороны отца были немецкими иммигрантами: Фредерик Трамп (урождённый Фридрих Трумп, 14.03.1869, Кальштадт - 30.03.1918) иммигрировал в США в 1885 году, получил гражданство в 1892 году; его жена - Элизабет Крайст. Поженились в Кальштадте, Рейнланд-Пфальц, в 1902 году.

То есть, немец Мюллер будет вычислять немца Трампа
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Когда уже нашу власть кто-нибудь проверит на предмет связи с рашкой. Было бы не менее интересно.
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А там шо, могут быть такие у которых нет этих связей?
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Вот мы бы и посмотрели. А еще очень полезным для страны окажется список агентов КГБ-ФСБ. И можно спокойно идти на выборы. Потому, что произойдет естественный отбор и вся эта промосковская шушара отвалится сама по себе.
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Що там перевіряти? Хіба мало фактів прямої антиуктаїнської діяльності шпигуна Бариги? Його роботи на Москву? Власне вся його діяльність про це і свідчить
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Мюллер будет ловить Штирлица в подвалах Белого дома.
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Не скинут Трампа. ...заменить некем... ...и прокуроры тоже люди -- если хто не знал.
Но США на парашу, таки загнали -- нехай теперь сами расхлёбывают... *)
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Думаю Трамп піде на співпрацю зі слідством. Хіханьки-хахоньки, а справа серьозна
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Да, господин Трамп, понимаете теперь в чем отличие политики от бизнеса?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРасследование связей Трампа с Россией: Спецпрокурор Мюллер хочет пообщаться с чиновниками Белого дома
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