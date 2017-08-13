 Украинская теннисистка Свитолина стала победительницей престижного турнира в Торонто

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу НОК Украины в Фейсбук.
"Украинская теннисистка Элина Свитолина - победительница престижного теннисного турнира WTA серии Rogers Cup! В финале наша чемпионка "вынесла" с корта Каролин Возняцки с результатом 2: 0 ( 6: 4, 6: 0 )!", - говорится в сообщении.
По ходу турнира Свитолина обыграла Дарью Касаткину, Винус Уильямс, Гарбинье Мугурусу и Симону Халеп.
За победу украинка получит 502 тысяч долларов призовых.
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Один пузатый по--ц (Рева) сказал, что жрем много, тогда другой пузатый по--ц Розенко и другие, поднявшиеся на бизнесе платных туалетов, уже подсчитывают кол-во платных туалетов, чтобы поднять цену за "сранье" в 2.5-3 раза. Объясняют, что у нас самая низкая цена в Европе.
Т.е сейчас - 3-4 грн., будет 1о-12 грн.
Запасайтесь памперсами, товарисчи !
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очередная отрыжка "раша тудей"?
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Я только про то что практически все каналы, которые вещают на мир на русском являются прокацапленными.
Я не слышал никогда про такой канал. буду знать. примите искренние извинения.
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Слава Украине!!!!
Героям Слава!!!
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К сожалению в немногочисленных успехах украинских спортсменов нет никакой заслуги государства. Правителям страны не до развития спорта... Все что имеем, не благодаря, а вопреки...
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