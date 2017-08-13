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 Украинская теннисистка Свитолина стала победительницей престижного турнира в Торонто

свитолина

Украинка Элина Свитолина стала победительница престижного теннисного турнира в Торонто.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу НОК Украины в Фейсбук.

"Украинская теннисистка Элина Свитолина - победительница престижного теннисного турнира WTA серии Rogers Cup! В финале наша чемпионка "вынесла" с корта Каролин Возняцки с результатом 2: 0 ( 6: 4, 6: 0 )!", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская теннисистка Свитолина обыграла победительницу Уимблдона-2017

По ходу турнира Свитолина обыграла Дарью Касаткину, Винус Уильямс, Гарбинье Мугурусу и Симону Халеп.

За победу украинка получит 502 тысяч долларов призовых.

Также читайте: Украинка Свитолина вошла в ТОР-5 теннисисток в рейтинге WTA


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Что еще изменилось за неделю к лучшему. Путинботам, зрадофилам и всёпропальщикам не читать/ В Україні намолотили 35,5 млн т зерна. Мариупольский меткомбинат нарастил выпуск проката почти на 6%.Україна накопичила у ПСГ 13,7 млрд куб. м газу.Украина начала покупать нефть у Ирана. Частка вугільної генерації у виробництві електроенергії впала до 24%.Під Києвом запустили першу приватну сонячну електростанцію. Потужності відновлюваних джерел енергії в Україні станом на 1 липня-загальна потужність становить 1244,2 МВт. Для порівняння: потужність Добротворської ТЕС 510 МВт. Поступления от таможни выросли на треть . Україна продала за кордон рекордні обсяги зернових.Херсонский завод подтвердил перед израильскими заказчиками кошерность своих огурцов и томатной пасты. Україна заробила на експорті свинини у 4 рази більше ніж у 2016.Павлоградский химзавод - лидер по производству взрывчатых материалов. Российские наемники понесли потери на Светлодарской дуге. "Лучшая армия из когда-либо существующих в Украине", - польские эксперты оценили изменения в ВСУ, начиная с 2014 года
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А еще есть просто маленькие "радости".
Один пузатый по--ц (Рева) сказал, что жрем много, тогда другой пузатый по--ц Розенко и другие, поднявшиеся на бизнесе платных туалетов, уже подсчитывают кол-во платных туалетов, чтобы поднять цену за "сранье" в 2.5-3 раза. Объясняют, что у нас самая низкая цена в Европе.
Т.е сейчас - 3-4 грн., будет 1о-12 грн.
Запасайтесь памперсами, товарисчи !
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Скорее Торонто. Тамошние украинцы намного больше любят Украину чем вся Западная Украина разом узятая.
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К вашему сведению, в украинских диаспорах, в частности, в Канаде, как правило, выходцы из Западной Украины. И Украину они, точно, любят больше, чем вы.
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Поздравляю!!! Так держать! Гордость Украины и просто красавица.
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Вітаємо з перемогою та бажаємо подальшіх успіхів ! Слава Україні !
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А як приємно бачити, что саме ЖОВТО-БЛАКИТНИЙ прапор розгортають на трибунах за кордоном і звучить гімн України !
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Оппа! Анне Дмитриевой, коментатору российского Матч Игра, дали команду из редакции завершить репортаж перед самым награждение Элины, чтобы не дай Бог не мелькнули флаги Украины или канадские украинцы не затянули хором Гимн...Отчетливо на КартинеТВ было слышна команда режисера трансляции "...Владимировна прощаемся, а то сейчас начнется..." Путин Фуйлом полное...
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Немецкий платный ТВинтернет ресурс - Kartina.tv
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спасибо. на кацапском?
очередная отрыжка "раша тудей"?
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Нормальный ресурс и на немецком, и на английском, ну и на нашем конечно языке Киевской Руси, украденным и испоганенным когда-то выходцами шизофренического Московского улуса... Зря ты так, кстати данный ресурс - одна из единственных возможностей у украинцев всего мира смотреть довольно таки объемный пакет украинских каналов... Ты вроде тоже благодаришь меня не мовою...
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СТОП Наташа. я ни словом вас лично не не обидел (хоть и пишу на русском языке).
Я только про то что практически все каналы, которые вещают на мир на русском являются прокацапленными.
Я не слышал никогда про такой канал. буду знать. примите искренние извинения.
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Ничего, проехали... Дипломатичнее надо с женщиной, плюс надо быть в теме, ярлык можно повесить успеть...
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Тоже смотрел на этом канале. Вобщем-то не удивился когда прервали трансляцию перед награждением.
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умничка девочка!
Слава Украине!!!!
Героям Слава!!!
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Приятно. Молодец.
К сожалению в немногочисленных успехах украинских спортсменов нет никакой заслуги государства. Правителям страны не до развития спорта... Все что имеем, не благодаря, а вопреки...
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Модельная внешность, все данные - вот она, новая Украина !
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Солнышко, искренние тебе поздравления Элина!!!!!!
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Уильямс, Мугуруса, Халеп, Возняцки... Ничё так прошлась...)

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