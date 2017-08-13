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 Общество
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Все про:Днепр_река (226) загрязнение (106) экология (1037) вода (27)

 Вода из Днепра по качественным параметрам приблизилась к технической, - гидрогеолог Яковлев

яковлев

Сегодня вода в Днепре по своим показателям приближается к технической.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал гидрогеолог, доктор технических наук, главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного развития Евгений Яковлев.

"По европейским нормам, воды из Днепра по качественным параметрам приблизились к техническим. По оценкам профессора Шапара, Днепр не имеет водообмена, все водохранилища имеют застойный режим и стойкую тенденцию к увеличению загрязненности. По оценкам академика Яцыка, на территории Украины около 38 тысяч прудов малых и средних водохранилищ, в т. ч. до 13 тыс. в бассейне Днепра. То есть малые реки в Украине закрыты, они не могут дать свежей воды ни Днепру, ни Днестру, ни Бугу, ни Северскому Донцу", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Качественной питьевой воды на Донбассе нет, - Черныш

Полный текст интервью с Евгением Яковлевым читайте ЗДЕСЬ.
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А в Европе все реки текут свободно, без водохранилищ?
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сяводня на манеже шакаладарыговский клоун глобальный телекоммуникант Жека .
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Та, не! Вода в Днепре, практически, минеральная.
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Откуда данные? Твой луноликий Лука своими лучами очищает?
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Да нет ,все просто. Бытовые и промышленные стоки туда не направляются а трепетно очищаются.Население Беларуси также очень любит эту реку и бережет ее. Так искони велось.
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Дніпро зараз повністю зелене..... і пахне поганенько.
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Меня лишили возможности оценивать комментарии. Спасибо, что совсем рот не заткнули...
Дерьмократы хреновы!


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Убили жлобы экологию. Совок убивал, теперь наше поколение убивает.
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Я всё-таки доживу до того времени, когда начнут разбирать плотины на Днепре. Все, кроме Запорожской - для продолжения судоходства.
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Не факт (не поймите меня правильно )
Из Википедии:
12 марта 2010 года во избежание затопления Конча-Заспы при весеннем паводке, произошёл резкий спуск воды на Киевской ГЭС c Киевского водохранилища более чем на 1 метр. Это привело к массовому мору рыбы. По оценкам специалистов уничтожено около 100 тонн рыбы[3].

Так что плотины снесут тогда, когда... Ну, Вы понимаете.
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Сколько себе жизни намерял, чахлик невмирущий?
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Свитолина выиграла супертурнир в Канаде https://www.obozrevatel.com/sport/tennis/svitolina-v-finale-superturnira-v-kanade.htm
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Элина Свитолина выиграла турнир в Торонто!
Украинка в двух сетах разобралась с Каролин Возняцки и поднялась на 4 место в рейтинге WTA
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я, вообще, не помню, что бы наши девченки так высоко в рейтинге WTA поднимались. Наталью Медведеву помню, но она больше в парном работала.
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Запасайтесь памперсами, товарисчи !

Один пузатый по--ц (Рева) сказал, что жрем много, тогда другой пузатый по--ц Розенко и другие, поднявшиеся на бизнесе платных туалетов, уже подсчитывают кол-во платных туалетов, чтобы поднять цену за "сранье" в 2.5-3 раза. Объясняют, что у нас самая низкая цена в Европе.
Т.е сейчас - 3-4 грн., будет 1о-12 грн.
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А чего добру пропадать ? ДЕРЬМО все равно же выпало из тамбура ?
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в Киеве потребителю некуда сдать батарейки на утиль и т.д. и т.п. ... мы потом "удивляемся"... что достанется следующим поколениям?
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сохранил чек на люминесцентную лампу купленную у них, недавно сгорела, посмотрим как примут, ещё и гарантия не закончилась, вопрос только в том что с этим "добром" будет дальше?
а если мне не удобно покупать такие вещи только в эпицентре? (например цены не устраивают или ассортимент или качество товара или расположение торговых точек...) маркетинговый ход от "Эпицентра" или всё же забота об экологии? А что наше государство делает в этом направлении?
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Либо эта продажная потешная власть некомпетентна ни в чем, либо до власти дорвались барыги-временщики, задача которых - демонтаж государства Украина (или подготовка к продаже?)
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технология медийного зомбирования
призвана вызвать у читателя цензора "доверие" к словоблудию про "тамшенашилюди"

(13.08.17 18:07) https://censor.net.ua/news/451520/
сотрудник института телекоммуникаций Яковлев об угрозе масштабной катастрофы на Донбассе
. =======

шакалусгоськой пох что творится с Днепром как и со всей Украиной

набивать офшоры на крови Граждан Украины главная цель шакаладарыговских уродов
.
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А какая вода там должна быть - "питьевая"?
И второй вопрос...
Десна - где она закрыта?
Она от начала и до конца прямотоком в Днепр идёт.
Ну и назвать её "застойным водоёмом", врятли у кого ума хватит...
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технология медийного зомбирования
призвана вызвать у читателя цензора "доверие" к словоблудию про "тамшенашилюди"

(13.08.17 18:07) https://censor.net.ua/news/451520/
сотрудник института телекоммуникаций Яковлев об угрозе масштабной катастрофы на Донбассе
. =======

шакалусгоськой пох что творится с Днепром как и со всей Украиной

набивать офшоры на крови Граждан Украины главная цель шакаладарыговских уродов
.
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Водопроводная вода в Украине тоже техническая по европейским стандартам. И платить за неё надо как за техническую.
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Так а что делать-то?Обьяснил бы неспециалистам."малые реки в Украине закрыты"И что?Дайте кучу бабла и мы их откроем?Конкретного рецепта спасения Днепра я как-то не увидел.
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ВНИМАНИЕ !!! технология медийного зомбирования !!!
никаких рецептов неспециалистам, то есть обывателям этим словоблудием непредусматривалось

технология медийного зомбирования
призвана вызвать у читателя цензора "доверие" к словоблудию про "тамшенашилюди"

(13.08.17 18:07) https://censor.net.ua/news/451520/
сотрудник института телекоммуникаций Яковлев об угрозе масштабной катастрофы на Донбассе
. =======

шакалусгоськой пох что творится с Днепром как и со всей Украиной

набивать офшоры на крови Граждан Украины главная цель шакаладарыговских уродов
.
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Выпил и в правой руке материализовался гайечный ключ
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грошима не нап'єшся і не нажерешся - здохнуть усі, і з грошима і без...
Але ж членовєкі не втропають, бо жадібність засліпила інстинкт самозбереження.
Земля помститься, і заслужено!
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милиорация еб....мать ! Украинский Народ так долго раздражал своей природностью и выгрибными ямами московитского дегенерата ,что тот придумал для него ,, и на Макрсе будут яблони цвести,,
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А платим как за питьевую. Во водоканал травит народ...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВода из Днепра по качественным параметрам приблизилась к технической, - гидрогеолог Яковлев
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