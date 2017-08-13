 Вода из Днепра по качественным параметрам приблизилась к технической, - гидрогеолог Яковлев

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал гидрогеолог, доктор технических наук, главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного развития Евгений Яковлев.
"По европейским нормам, воды из Днепра по качественным параметрам приблизились к техническим. По оценкам профессора Шапара, Днепр не имеет водообмена, все водохранилища имеют застойный режим и стойкую тенденцию к увеличению загрязненности. По оценкам академика Яцыка, на территории Украины около 38 тысяч прудов малых и средних водохранилищ, в т. ч. до 13 тыс. в бассейне Днепра. То есть малые реки в Украине закрыты, они не могут дать свежей воды ни Днепру, ни Днестру, ни Бугу, ни Северскому Донцу", - сказал он.
Полный текст интервью с Евгением Яковлевым читайте ЗДЕСЬ.
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шакаладарыговский клоунглобальный телекоммуникант Жека .
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Дерьмократы хреновы!
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Из Википедии:
12 марта 2010 года во избежание затопления Конча-Заспы при весеннем паводке, произошёл резкий спуск воды на Киевской ГЭС c Киевского водохранилища более чем на 1 метр. Это привело к массовому мору рыбы. По оценкам специалистов уничтожено около 100 тонн рыбы[3].
Так что плотины снесут тогда, когда... Ну, Вы понимаете.
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Украинка в двух сетах разобралась с Каролин Возняцки и поднялась на 4 место в рейтинге WTA
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Один пузатый по--ц (Рева) сказал, что жрем много, тогда другой пузатый по--ц Розенко и другие, поднявшиеся на бизнесе платных туалетов, уже подсчитывают кол-во платных туалетов, чтобы поднять цену за "сранье" в 2.5-3 раза. Объясняют, что у нас самая низкая цена в Европе.
Т.е сейчас - 3-4 грн., будет 1о-12 грн.
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а если мне не удобно покупать такие вещи только в эпицентре? (например цены не устраивают или ассортимент или качество товара или расположение торговых точек...) маркетинговый ход от "Эпицентра" или всё же забота об экологии? А что наше государство делает в этом направлении?
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призвана вызвать у читателя цензора "доверие" к словоблудию про "тамшенашилюди"
(13.08.17 18:07) https://censor.net.ua/news/451520/
сотрудник института телекоммуникаций Яковлев об угрозе масштабной катастрофы на Донбассе
. =======
шакалусгоськой пох что творится с Днепром как и со всей Украиной
набивать офшоры на крови Граждан Украины главная цель шакала
дарыговских уродов
.
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И второй вопрос...
Десна - где она закрыта?
Она от начала и до конца прямотоком в Днепр идёт.
Ну и назвать её "застойным водоёмом", врятли у кого ума хватит...
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призвана вызвать у читателя цензора "доверие" к словоблудию про "тамшенашилюди"
(13.08.17 18:07) https://censor.net.ua/news/451520/
сотрудник института телекоммуникаций Яковлев об угрозе масштабной катастрофы на Донбассе
. =======
шакалусгоськой пох что творится с Днепром как и со всей Украиной
набивать офшоры на крови Граждан Украины главная цель шакала
дарыговских уродов
.
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никаких рецептов неспециалистам, то есть обывателям этим словоблудием непредусматривалось
технология медийного зомбирования
призвана вызвать у читателя цензора "доверие" к словоблудию про "тамшенашилюди"
(13.08.17 18:07) https://censor.net.ua/news/451520/
сотрудник института телекоммуникаций Яковлев об угрозе масштабной катастрофы на Донбассе
. =======
шакалусгоськой пох что творится с Днепром как и со всей Украиной
набивать офшоры на крови Граждан Украины главная цель шакала
дарыговских уродов
.
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Але ж членовєкі не втропають, бо жадібність засліпила інстинкт самозбереження.
Земля помститься, і заслужено!
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