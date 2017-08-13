 Угрозы ядерной войны с КНДР нет, - директор ЦРУ Помпео

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС
"Я слышал разговоры о том, что мы находимся на грани ядерной войны. Я не видел никаких разведывательных данных, которые бы указывали на то, что мы сейчас там находимся", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
По словам Помпео, Пхеньян с "тревожной скоростью" продвигает свою ракетную программу, и очередное испытание вооружения со стороны КНДР не было неожиданностью.
Директор ЦРУ убежден, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын "будет продолжать пытаться развивать" ядерную программу своей страны. На вопрос журналистов, насколько близко КНДР подошла к созданию ядерной боеголовки, способной ударить по США, господин Помпео ответил: "Они приблизились".
Напоминаем, 28 июля КНДР осуществила очередной тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты и заявила, что теперь ее ракеты с ядерным оружием способны достигать материковой части Соединенных Штатов.
Президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в том случае, если она будет продолжать угрожать США своими межконтинентальными ракетами.
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Высказывания об огне и ярости в отношении КНДР могли быть недостаточно жесткими, - Трамп(97)
Использованные в ракетах КНДР компоненты "поступили из России", - немецкий инженер(204)
Договор о запрещении ядерного оружия утвержден в ООН без участия РФ и США(56)
Путин отправил в отставку генерала, отвечающего за ядерное оружие(69)
Ядрёная война: новая порция страшилок от наших медиа(0)
Эра стратегического терпения в отношении северокорейского режима закончилась, - Трамп(92)
Зона запрета доступа: Аналитики допускают наличие в оккупированном Крыму ядерного оружия(78)
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скоро буде усім їм пісда
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Свитолина - Возняцки 6:4 (онлайн)
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Спорт уже давно умер
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а должно?
Радует настолько же как если бы он собрал 100 тонн помидоров в Португалии или перемыл бы половину туалетов Мальты
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August 13th, 21:12
Главная задача операции "Буря в пустыне" была выполнена. Из обрывков информации, которые просочилась в прессу известны странные маневры по вывозу чего-то на территорию РФ. Это что-то и стало последней каплей, переполнившей чашу терпения США.
Сосед Ирака Иран, во времена жесткого противостояния с цивилизованным миром, спрятал свои объекты ядерной программы в тоннелях, вырубленных в скалах. Эта метода, как и сама ядерная программа, перекочевала из РФ, где множество стратегических объектов зарыто именно в скальных бункерах. Там прячут пусковые ракетные установки, некоторые критические производства, убежища для руководства страны и толстосумов и секретные хранилища, набитые золотыми слитками и наличной валютой зарубежных стран. В России это - целая индустрия, вершиной которой является самая крупная нора Путина, созданная в толще горы Ямантау. Поэтому не удивительно, что иранцы, а за ними и чучхеисты, под чутким руководством мокшанских специалистов тоже зарылись в глубь горных массивов.
Будучи людьми ответственными и чтящими дух и букву закона, американцы стали создавать отмычку и для таких бункеров, и в результате была создана крупнейшая авиабомба, несущая в своем чреве 11 тонн взрывчатки. С ее помощью можно добираться до цели на глубине до 60 м в скале и успешно ее уничтожать. Но ходят слухи о том, что противник учел эти моменты и копает глубже, чтобы избежать возмездия. Именно это вынудило Штаты пересмотреть свое отношение к применению ЯО и приступить к созданию компактных устройств малой мощности, для снижения сопутствующего ущерба . Надо отметить, что такой шаг оказался правильным, ибо сначала сам Путин, а потом и Ын заявили о том, что готовы применять ЯО. И если вомбат перекормыш угрожает Штатам - ядерной державе, то РФ угрожает Украине - единственной стране, добровольно отказавшейся от собственного ядерного арсенала. Причем, это не просто концептуальные конструкции, но прямые угрозы с указанием конкретных целей.
С КНДР все оказалось куда хуже, ибо Пхеньян не только провел испытания ЯО, но уже перешел к следующей стадии - подготовке к его применению. То есть, тут пройдены все возможные красные линии и единственное, чего еще не сделал Ын, это еще не применил его против густонаселенных Южной Кореи или Японии. При самых первых подозрениях в том, что в руки клинического идиота попало ЯО, надо было принимать не санкции, а решение об уничтожении всех мест, где оно может храниться, собираться или откуда оно может применяться. Все это проехали лет пять-семь назад, в каденции правления США нобелевским лауреатом мира Бараком Обамой. Пока он блистал интеллектом, диктатор получил десяток зарядов и средства доставки, позволяющие достать не только союзников, но и территорию США. Все это он оставил в наследство Трампу и теперь пора что-то делать.
КНДР не скрывает своего желания применить ЯО против конкретных стран. Иран, вроде бы, не получил ядерных боеголовок от Москвы, но это может произойти в любой момент, а он прямо и открыто заявлял о желании нанести ядерный удар по Израилю. Похоже, что это один из основных факторов, указывающих на необходимость проведения силовой операции по ядерному разоружению.
О том, что Штаты возвращаются именно к такой парадигме, говорит ускоренная разработка ядерных боеприпасов сверхмалой мощности. Похоже, что это - лекарство именно от таких сорвавшихся с петель диктатур как КНДР. Если ты поднял ядерную дубину и готовишься ею ударить, то жди в гости нечто подобное, но не мегатонное, а куда меньшее, но при высокой точности попадания - не менее эффективное. И прямо сейчас идет перевооружение флота и авиации США этими боеприпасами. Причем, некоторые виды новых вооружений изначально задумывались для доставки именно таких высокоточных, маломощных ядерных зарядов к цели, в глубине территории противника.
РФ вышла из режима не распространения ЯО и передает его в руки совершенно маргинальным режимам. Здесь уже не срабатывает тактика санкций и прочего. Маргинал теперь довольно легко может получить готовое ядерное устройство и применить его по собственному усмотрению.
В связи з этим, возник вопрос о том, что ЯО должно вернуться если не в концепцию его применения на поле боя, но для проведения операций по безусловному уничтожению ЯО в руках маргинала. Сейчас уже приняты и принимаются на вооружение модификации авиабомбы B-61 Mod.12, которые имеют мощность 0,3, 5 или 10 кт, или 50 кт. В первую очередь, эти авиабомбы созданы для F-35, а также стратегических бомбардировщиков B-2 и перспективного B-21, а также самолетов, состоящих на вооружении стран НАТО: F-15E, F-16 и Tornado IDS.
Кроме того, флот не стоит в стороне и тоже проводит программу перевооружений тактическими зарядами ракет Томагавк. В общем, тут просматривается решимость не просто гасить конфликты военно-политическими способами, но даже с применением тактического ЯО. Само понимание противником этой ситуации, наталкивает его на мысль о возможных последствиях его необдуманных действий. Штаты лидируют в области точности доставки боеприпасов и уже сейчас готовы доставить небольшую Хиросиму в открытую форточку окна.
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вже все ядерне озброєння надувне?!
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Спутниковый фотоснимок с иранским "Боингом" на авиабазе Хмеймим
Последствия крайне серьезны и для РФ, и для Ирана: за нарушение резолюции СБ ООН 2231 ("иранской ядерной сделки") в отношении Тегерана может быть введен прежний режим санкций. Что в этом случае будет с Москвой, которая является одним из шести гарантов договора? По меньшей мере следующее: учитывая, что Трамп называл Иран главным спонсором терроризма, едва ли Путин может рассчитывать на его снисхождение при вынесении решений по опциональным пунктам недавнего санкционного закона - то есть там, где главе Белого дома предоставлена возможность выбирать, вводить ли санкции или нет.
Очевидно, что Кремль уже помог ему сделать этот выбор, причем задолго до принятия закона "О борьбе с Россией". Тем самым московская сатрапия в очередной раз продемонстрировала, что не только не способна соблюдать договоренности, но и что она - в рамках упомянутого выше Акта - совершенно не зря оказалась в одном ряду с тем же самым Ираном и КНДР: одному она помогает убивать сирийцев, другому поставляет компоненты для баллистических ракет.
И, заметьте, никаких сложных схем: взяли, дали, перевезли - так, будто и нет на геостационарной орбите всевидящего ока, через которое Запад наблюдает за наивными политическими неандертальцами.
Иран в нарушение резолюции СБ ООН переправил в Россию через Сирию для обслуживания компоненты тяжелых наступательных вооружений, обойдя тем самым санкции ООН, сообщает Газета.RU со ссылкой на немецкую газету Welt am Sonntag https://www.welt.de/politik/ausland/article167624722/So-umgeht-Russland-die-UN-Sanktionen-gegen-den-Iran.html
По данным издания, в июне самолеты из Ирана предположительно дважды приземлялись на авиабазе ВКС России в Хмеймиме, куда Тегеран доставлял военный груз, предназначенный для переправки в РФ. Согласно информации Welt, доставленный туда "подсанкционный" объект затем вывезли на грузовиках в порт Тартус, где находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, и погрузили на российский транспортный корабль "Спарта-3".
По утверждению издания, предметы вооружения были вывезены в Новороссийск. В качестве подтверждения опубликован спутниковый снимок с предположительно иранским Boeing на авиабазе Хмеймим.
По словам источников Welt, данные действия Кремля нарушают резолюцию 2231 СБ ООН. Официальные комментарии Москвы и Тегерана по этой информации пока не поступали.
20 июля 2015 года Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 2231 (2015), в которой он одобрил СВПД. Совет Безопасности подтвердил, что подписание СВПД ознаменовало собой коренной сдвиг в рассмотрении иранской ядерной проблемы, заявил о своем стремлении построить новые отношения с Ираном на основе осуществления СВПД и довести рассмотрение этого вопроса до удовлетворительного завершения, говорится в материале ТАСС. В соответствии с принятой 20 июля резолюцией СБ ООН №2231 в поддержку соглашения по иранской ядерной программе, после поступления уведомления от МАГАТЭ прекращается действие всех резолюций с санкциями, принятых с 2006 по 2010 год.
В то же время резолюция 2231 предусматривает некоторые ограничения взамен прежнего санкционного режима. Прежде всего, запрет на экспорт оружия из Ирана будет действовать на протяжении пяти лет, а ограничения на передачу стране ядерных технологий будут оставаться в силе еще десятилетие.
Резолюция 2231 допускает поставки оружия в страну, в том числе танков и вертолетов, а также технологий для баллистических ракет с одобрения Совета Безопасности. При этом Соединенные Штаты пообещали накладывать вето на все подобные запросы и продолжать вести себя так, как будто иранская ракетная программа запрещена.
Разбирать возможные нарушения СВПД будет специальный комитет в составе представителей "шестерки". В случае, если ей не удастся договориться, то вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета Безопасности ООН
Резолюция также предусматривает беспрецедентный механизм возобновления действия прежних ограничений в случае нарушения сделки Исламской Республикой.
Согласно этой схеме, в случае выявления серьезных нарушений Ирана сможет остаться вне действия санкционного режима только в том случае, если Совет Безопасности ООН примет соответствующую резолюцию. Если же один из постоянных членов СБ (Китай, Россия, Великобритания, США и Франция) наложит вето, то режим санкций автоматически возобновится через 30 дней. Таким образом, теоретически для возвращения санкций условным США будет достаточно вынести на голосование проект резолюции и самим же наложить на него вето.
При этом пять постоянных членов Совбеза уже договорились в 2025 году вернуться к рассмотрению вопроса о продлении механизма возобновления санкций еще на 5 лет.
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Тактический ядерный заряд W54 . Мощность 10-20 тонн. Снят с вооружения в 70-хИтак, сама логика того, чем готовятся Штаты лечить КНДР, может натолкнуть на мысли о том, каким вообще видится будущее мира в лучшем и в худшем случае. Как известно, оружие готовят именно для худшего случая.Итак, после окончания Холодной войны был заключен договор между Штатами и Совком, известный как договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Логика договора была следующей. Обе стороны имели ракеты, способные поражать цели на поле боя или в оперативном тылу противнику. Стартовая установки могли развернуться в 100-200 км в тылу и выпустить ракеты по обороняющемуся или наступающему противнику.Понятно, что для этих целей не просто не нужны, но даже вредны заряды в сотни килотонн или мегатонн. Тяжелые ракеты рассчитаны для выведения из строя инфраструктуры противника, уничтожения целых городов с предприятиями и транспортными коммуникациями. При этом, поражающие факторы накрывают большую площадь и применять такое оружие перед собственными войсками - самоубийство. Поэтому ракеты типа Minuteman III с боеголовками W78 или W87 мощностью 300 кт или ракеты ALCM вооруженных 200 килотонн термоядерной боголовкой, скорее входят в класс оружия судного дня, а для поля боя как раз и были разработаны маломощные боеприпасы, которыми снабжались авиабомбы, РСМД и даже гаубичные снаряды. Поскольку было достигнуто понимание о том, что рубиться ядерным оружием на поле боя уже нет смысла, то и целый класс вооружений подлежал ликвидации. Это было тем более важно, что совок, а потом и Россия, вошли в период непредсказуемой дезинтеграции и если крупные ракеты можно было довольно легко контролировать, а их использование - весьма затруднительно, то мелкие боеприпасы могли разойтись по миру и наделать беды.Собственно говоря, массивная не ядерная бомба МОАВ - GBU-43 / B (Massive Ordnance Air Blast), о которой мы писали выше, стала звоночком, указавшим на появление задач, которые невозможно быстро решить штатными не ядерными боеприпасами. Кроме знаменитого афганского пещерного комплекса Тора Боара, вдруг в полный рост встала необходимость иметь инструмент для досрочного окончания возни Москвы и Тегерана, в результате которой Иран должен был стать обладателем ядерного оружия. Как мы помним Израиль, не дождавшись от Штатов твердой позиции по иранской программе создания ЯО, начал самостоятельно разрабатывать операцию по уничтожению иранских объектов ядерной инфраструктуры. Но весь фокус в том, что иранцы имеют самый свежий обогатительный комплекс по наработке ядерного плутония. Все делалось с участием российских специалистов и изначально размещалось в местах, защищенных от всех видов современного не ядерного оружия. То есть, заводы были размещены в глубине скальных пород. До сих пор мы встречали примерное описание возможной воздушной операции авиации ЦАХАЛ по ликвидации ядерного потенциала Ирана. Высказывалось несколько вариантов ее проведения, но мы так и не увидели указаний на то, каким именно оружием Израиль планировал достать российско-иранские игрушки. Каждый может поразмыслить в этом направлении и дать свой вариант ответа. Единственное, что стало заметным, в результате этой подготовки, это внезапная активизация Обамы, на этом направлении. А дальше - мы знаем как проходили события. Наверняка, Бараку Хусейновичу не очень понравилось то, чем израильтяне собирались решить проблему. Наверняка, ядерный цент
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В общем, ситуация изменилась. Де-факто, РФ вышла из режима не распространения ЯО и передает его в руки совершенно маргинальным режимам. Здесь уже не срабатывает тактика санкций и прочего. Маргинал теперь довольно легко может получить готовое ядерное устройство и применить его по собственному усмотрению.
В связи з этим, возник вопрос о том, что ЯО должно вернуться если не в концепцию его применения на поле боя, но для проведения операций по безусловному уничтожению ЯО в руках маргинала. Сейчас уже приняты и принимаются на вооружение модификации авиабомбы B-61 Mod.12, которые имеют мощность 0,3, 5 или 10 кт, или 50 кт. В первую очередь, эти авиабомбы созданы для F-35, а также стратегических бомбардировщиков B-2 и перспективного B-21, а также самолетов, состоящих на вооружении стран НАТО: F-15E, F-16 и Tornado IDS.Кроме того, флот не стоит в стороне и тоже проводит программу вооружений тактическими зарядами ракет Томагавк. В общем, тут просматривается решимость не просто гасить конфликты военно-политическими способами, но даже с применением тактического ЯО. Само понимание противником этой ситуации, наталкивает его на мысль о возможных последствиях его необдуманных действий. Штаты лидируют в области точности доставки боеприпасов и уже сейчас готовы доставить небольшую Хиросиму в открытую форточку окна.. Но проще медитировать над тем, что никакие проблемы не могут решаться военным путем. Если Германия будет медитировать и дальше, то в один прекрасный момент они столкнутся с другим видом теракта, когда над Берлином или Мюнхеном поднимется ядерный гриб. А все потому, что когда стало очевидным снабжение Путиным Ирана и КНДР оружием массового поражения, фрау Меркель громко пускала голубей мира.
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