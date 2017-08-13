 Ужгород и Берегово подтоплены из-за ливней

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в Берегово подтоплено дорожное полотно на ул. Рожажкерт. В Ужгороде подтоплены 10 домохозяйств.
К ликвидации последствий непогоды привлечены 8 единиц техники и 18 спасателей.
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