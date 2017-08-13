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Все про:дожди (221) Закарпатье (1467) подтопление (55) ГСЧС (1289)

 Ужгород и Берегово подтоплены из-за ливней

ливень

В Закарпатской области вследствие ливней подтоплены 10 дворов и улица. Пострадавших и погибших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в Берегово подтоплено дорожное полотно на ул. Рожажкерт. В Ужгороде подтоплены 10 домохозяйств.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 8 единиц техники и 18 спасателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате непогоды на Закарпатье обесточено 8 населенных пунктов
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Значит надобно активней леса вырубать, чтобы вода мимо населенных пунктов проносилась！
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Хоч би з нами поділились, більше місяця і не капнуло. Спека.
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Через день-два буде скрізь ...
Із заходу насувається - в Києві обіцяють вже завтра ...
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Дивився на Синоптику. Весь наступний тиждень хмари є, а дощу нема.
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катмандуйского туда, тот спасать могет
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Да есть у нас один житель Ужгорода, может он чего призвал дожди?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУжгород и Берегово подтоплены из-за ливней
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