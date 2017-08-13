 Машину с "номерами" "ЛНР" задержали в Беларуси

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Нашу ніву", белорусская милиция направила запросы в компетентные органы Украины для проверки регистрации автомобиля.
Напомним, ранее в белорусском Могилеве был замечен автомобиль с "номерами" "ЛНР".
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