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 Машину с "номерами" "ЛНР" задержали в Беларуси

лнравто

В Могилеве (Беларусь) автомобиль с "номерными знаками" террористической организации "ЛНР" задержали и поместили на штрафстоянку.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Нашу ніву", белорусская милиция направила запросы в компетентные органы Украины для проверки регистрации автомобиля.

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Напомним, ранее в белорусском Могилеве был замечен автомобиль с "номерами" "ЛНР".
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Вопрос: как туда доехал и как на границе пропустили?
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