 Охотник застрелил коллегу в Одесской области

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, инцидент произошел в Татарбунарском районе. По предварительным данным, во время охоты мужчина застрелил по неосторожности другого охотника.
В полиции не исключают, что происшествие случилось из-за употребления алкогольных напитков.
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чтоб не чудились русалки, никогда не пейте водку на жаре!" (ц)
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- Ноу, сэр.
(Бабах). - Пятьсот первый!
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для меня охотники...это просто клуб САДИСТОВ...так они выплескывают свои детские обиды...
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а от дикая УТКА....которая сука воняет болотом...и которую твоя жена нах выбросит только ты отвернешь табло он довольного лица жены))))
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СТРАЙКБОЛ!!!
А в реалии знаю пару челов не в рот веб..х охотников)))) каждый за 150 кг живого сука веса...бегать они могли лет 15-20 назад (прочем как и на бабу залезть....) но они же плять МУЖЖЖЖЫКИ!!!! Особенно после 2-й литры)))))))
Погрузятся эти хряки на Паджеро...и айда по полю кукурузяному на кабана...на собрата охотится))))
ЗВЕРИ!!!!)))Епта...
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МОМОНЫ мешают)))) И нагибатся у них не по фен-шую)))бо как колобки потом катаются))))\Отаки от СТРАШНИ ОХОТНИКИ)))))
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чукануй,сейкислупше,адино,папино,ремино,рекике,чортромонипацтком,сабунчорт,баричорт.
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