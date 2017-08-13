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Все про:несчастный_случай (229) Одесская область (1644) охота (119) убийство (5119)

 Охотник застрелил коллегу в Одесской области

охота

В Одесской области во время охоты застрелили человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, инцидент произошел в Татарбунарском районе. По предварительным данным, во время охоты мужчина застрелил по неосторожности другого охотника.

В полиции не исключают, что происшествие случилось из-за употребления алкогольных напитков.

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Люц,там твоего братана в Белоруси спеленали,а ты тут смертям Украинцев радуешься.
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Захотели пострелять на зверей - пусть едут на передовую.
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Так там они тебя подстрелить могут,не боишься?
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Никогда не сомневался что шахтеры алкашня и дебилы. Ты только укрепил мое мнение.
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Ты то с другой стороны фронта,Украинцы с передовой могут тебя и подстрелить.Сепарок ты приписанный к Цензору.
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"На охоте и рыбалке, чтоб не чудились русалки, никогда не пейте водку на жаре!" (ц)
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Зря так..погибший мог как раз быть и трезвым и не пьющим и вменяемым. С учетом того что охота открылась на птицу, и размер дроби....скорее всего трагедия произошла у казана...
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Я і забув, що сьогодні полювання почалося. Добре, що в село не поїхав.
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не спасет!......лифты...летающие кирпичи....трамваи....ботулизм.....спид от красотки......да мало ли "прелестей" которых в селе не встретишь?)
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Сезон то на пернатых. Второй, что, громко крякал или кукарекал по пьянке?
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если хороший манок....то вполне вероятная версия!)
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бухие поехали зверей пострелять, в этот раз зверям повезло - 1 бухой охотник...
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- Крокодайл?
- Ноу, сэр.
(Бабах). - Пятьсот первый!
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Причем здесь алкоголь,убиенному жена рога наставила вот и друган принял его за оленя.
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у того которого вальнули - были рога как у оленя, поэтому из далека перепутали )))
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Не розумію навіщо? Невже голодні? Навіщо інакше вбивати Боже створіння, яке тобі ні чим не шкодить?
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я тоже против охоты ради простого жлобского эго кого то убить...кто не может стрелять в ответ!
для меня охотники...это просто клуб САДИСТОВ...так они выплескывают свои детские обиды...
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Мясо кушаете? Поинтересуйтесь способами забоя скотины.
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скот ты растишь в искуственных условиях...ты его специально выводишь для забоя...
а от дикая УТКА....которая сука воняет болотом...и которую твоя жена нах выбросит только ты отвернешь табло он довольного лица жены))))
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хочешь кого то пострелять?
СТРАЙКБОЛ!!!
А в реалии знаю пару челов не в рот веб..х охотников)))) каждый за 150 кг живого сука веса...бегать они могли лет 15-20 назад (прочем как и на бабу залезть....) но они же плять МУЖЖЖЖЫКИ!!!! Особенно после 2-й литры)))))))
Погрузятся эти хряки на Паджеро...и айда по полю кукурузяному на кабана...на собрата охотится))))
ЗВЕРИ!!!!)))Епта...
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завалят...а разобрать не могут)))))
МОМОНЫ мешают)))) И нагибатся у них не по фен-шую)))бо как колобки потом катаются))))\Отаки от СТРАШНИ ОХОТНИКИ)))))
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Стрелявшего случайно не Димон Завальный звали? Может, решил "тряхнуть стариной"?
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Ну для етого она и охота чтобы кого то подстрелить... Животные оказались умными, находчивыми и шустрыми, а без добычи домой не хотелось возвращаться...
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Альмун,бальмун,шелькислучше,цвыпки,быпки,кутурупки,рапс,
чукануй,сейкислупше,адино,папино,ремино,рекике,чортромонипацтком,сабунчорт,баричорт.
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