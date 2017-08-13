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 Наемники РФ угрожали оружием наблюдателям ОБСЕ в районе Станицы Луганской

обсе

На Луганщине наемники РФ с кавказским акцентом угрожали оружием четырем наблюдателям ОБСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Инцидент произошел сегодня, 13 августа, в 9:45 утра. Четыре наблюдателя миссии ОБСЕ проводили пешее патрулирование возле разбитого пешеходного моста на юг от Станицы Луганской, неподалеку от позиций пророссийских террористов так называемой "ЛНР".

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Когда наблюдатели мониторили переход мирных жителей по деревянной кладке, невооруженный мужчина в камуфляже подошел и начал что-то говорить им. Однако, члены миссии ОБСЕ не поняли его полностью, потому что он говорил на русском языке с акцентом, присущим жителям Севера Кавказа. Боевик ушел, но через две минуты вернулся с автоматом "Калашникова" и еще двумя мужчинами в камуфляже. Нападавший снял предохранитель и направил автомат на наблюдателей ОБСЕ, которые стояли в трех метрах от него.

"Вы все шпионы. Вам нечего ходить возле наших позиций. Вам вообще нечего здесь делать. Убирайтесь. Считаю до трех и если вы не уйдете, я буду стрелять", - сказал он.

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После этого наблюдатели ОБСЕ вернулись в бронированные машины миссии. Об инциденте они сообщили в Объединенный центр контроля и координации.
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Обесре,что луганское наречие не понимают.Позор)))
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не знаю, что там наблюдатели сообщили, но наемников, тем более РФ, тем более, с оружием, тем более угрожавших они в упор никогда не видят...
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"Однако, члены миссии ОБСЕ не поняли..." - но зато по акценту установили откуда он родом , сказки , даже местные которые хорошо владеющие русским языком , 99% не смогут различить кавказский акцент от серверного кавказского .
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ну написали бы что нарвались на пастуха овцелюба и ненашли с ним общий язык...
позор тем горцам чья страна в неволе, а сами они воюют на службе за кусок хлеба.....
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Это биля кавказская диясьпоря с луганским акцентом.
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Это ж надо,у них зрение и слух прорезались?!)
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Чтобы различить акцент нужно там родиться и жить , залетным это не дано , тем более иностранцам из ОБСЕ
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Так, хочу разобраться! А наблюдатели ОБСЕ видили это, или как обычно?)))))))))
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Озабоченность уже выразили,глубокую такую озабоченность?
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а може це тракторист был?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ угрожали оружием наблюдателям ОБСЕ в районе Станицы Луганской
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