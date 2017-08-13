 Наемники РФ угрожали оружием наблюдателям ОБСЕ в районе Станицы Луганской

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Инцидент произошел сегодня, 13 августа, в 9:45 утра. Четыре наблюдателя миссии ОБСЕ проводили пешее патрулирование возле разбитого пешеходного моста на юг от Станицы Луганской, неподалеку от позиций пророссийских террористов так называемой "ЛНР".
Когда наблюдатели мониторили переход мирных жителей по деревянной кладке, невооруженный мужчина в камуфляже подошел и начал что-то говорить им. Однако, члены миссии ОБСЕ не поняли его полностью, потому что он говорил на русском языке с акцентом, присущим жителям Севера Кавказа. Боевик ушел, но через две минуты вернулся с автоматом "Калашникова" и еще двумя мужчинами в камуфляже. Нападавший снял предохранитель и направил автомат на наблюдателей ОБСЕ, которые стояли в трех метрах от него.
"Вы все шпионы. Вам нечего ходить возле наших позиций. Вам вообще нечего здесь делать. Убирайтесь. Считаю до трех и если вы не уйдете, я буду стрелять", - сказал он.
После этого наблюдатели ОБСЕ вернулись в бронированные машины миссии. Об инциденте они сообщили в Объединенный центр контроля и координации.
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позор тем горцам чья страна в неволе, а сами они воюют на службе за кусок хлеба.....
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