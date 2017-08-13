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Все про:Иран (452) оружие (4064) Россия (71836) санкции (6388)

 Иран поставляет оружие в Россию вопреки санкциям ООН, - Die Welt

иран

Власти Ирана доставили компоненты тяжелого вооружения в Россию вопреки санкциям Совета Безопасности ООН. Вооружение Ирана попало в Россию через Сирию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом пишет Welt am Sonntag (воскресная редакция Die Welt) со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

По данным издания, в июне два иранских самолета приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии, где базируется российская авиация. На самолетах доставили компоненты тяжелого вооружения для их дальнейшей транспортировки в Россию. Затем компоненты перевезли на грузовиках в порт Тартус на Средиземном море. Оттуда иранское вооружение было доставлено в Новороссийск на российском корабле "Спарта III".

Газета пишет, что таким образом Россия и Иран нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН №2231, одобренную в 2015 году. Она запрещает без согласования с Совбезом "поставку, продажу или передачу <...> всех видов боевых танков, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, боевых кораблей, ракет или ракетных систем". Запрет также распространяется на "строительство и ремонт" такого вооружения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдепартамент США назвал Иран "государством-спонсором терроризма"

По данным сервиса VesselFinder, который отслеживает местоположение судов, грузовое судно "Спарта III" вышло из Тартуса 5 августа. 13 августа оно добралось до Новороссийска.

Напомним, в резолюции 2231 (2015) отменяются положения предыдущих резолюций Совета Безопасности по иранской ядерной проблеме и устанавливаются конкретные ограничения, которые распространяются на все государства без исключения. В пункте 6 (b) приложения В к резолюции говорится о том, что все государства обязаны принять необходимые меры, чтобы не допустить поставки, продажи или передачи вооружений или относящихся к ним материальных средств из Ирана их гражданами или с использованием морских или воздушных судов под их флагом, независимо от того, происходят ли они с территории Ирана или нет.


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Этого просто так оставить нельзя ,ну-ка быстренько новые санкции негодяям !!!
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Не уходи без звука, а награждай любовью!
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не успел Олежек смыть макияж после Одесского марша равенства - прямо в стрингах сюда припёрся...
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Да я и не переживаю, только почему-то здесь те, кто больше помоев выльет на власть, тот находится в фаворе у админа. Совпадение? Не думаю! (Сейчас удалят!)
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ну они же типа комментируют новость - правда психиатр плачет об этих пациентах...
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Лига наций-2 уже ничего не значит.Об нее ленивый только ноги не вытер.
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не понял а шо кацапы уже у ирана танки покупают? а как же армата и кузя??
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Иран на обслуживание оружие отправил. Следовательно российское оружие...
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Куйня все это, скоро им у афганцев придется покупать передовые технологии.
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кое что интересное у иранцев есть. нам не помешало быИран поставляет оружие в Россию вопреки санкциям ООН, - Die Welt - Цензор.НЕТ 7547
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дожились сколенвстаны .уже иран им санкционку по оружию поставляет
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Иранский спецназ прибыл в Крым? К чему бы это?
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наверное к засухе...воды и так не хватает на напивострове
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ГДЕ КОЗЛОМОРДЫЕ?? а ну скажите шо нибудь=)) про вставание с колен и так далее=)))
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уже давно писали, что санкции можно обойти (возможно не все, а возможно и все), что рашка успешно делает. Так что ничего удивительного
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" Чего нельзяЮ того нельзя, А мами пальчиком грозят" )))
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что то я недопонял. Иран поставляет оружие в кацапстан? откуда у ирана то чего нет в кацапляндии?
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шо это такое за волшебное вооружение кацапстан может у ирана покупать?
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в кацапів закінчились "мосінки", а в Ірані ще збереглись склади з англійськими карабінами.
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Мля в России боярышник в моде,в Германии видать пиво с ним разбавляют-вы еще напишите что С-500,600,7000 и тд модернизировали,и предали в Россию
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Запоребриковое , накати за дидов своего любимого боярышника и спать ложись . Завтра день долгий , а тебе на барина работать .
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Причем барин в росиянии, холопу может платить 50% от обещанного, может вообще не платить несколько месяцев, может вычитать из зарплаты по своему усмотрению. В общем полный спектр вариантов, как обращаться с холопом.
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Из-за таких горе пацриотов и гибнут люди в АТО,те кто добровольцы,а не тех кого призвали,какое оруже Иран может поставлять в Россию подумай сам!!Ты хоть видел этот Иран в глаза? Тебе шоколадный напишет шоколад ты его и ешь
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Ну и нахрена тебя Мага с бутылки отпустил ? Чтобы ты предал память зиговавших дидов и свою власовскую онучу ? Но ваш педофюрер уже обо всём позаботился . Скоро анонимайзеры на Пидороссии прикроют и будете , убогие лишнехромосомы , в своей чебурашке вариться всем ватным скопом .
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Цікаво, хтось звертає увагу на маячню, цього збіговиська імпотентного !!!)))
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скоро на расию кымчленын будет хуйлосасателям поставлять помои от чучхе в обход санкций чтоб с голодухи быстро не дохли...
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Karl Shrayber
1 ч ·

Вообще-то Депардье в юности работал гей-проституткой.
Да и сейчас привычкам не изменяет.
О чем он сам написал в своей книжке. Там же - он заявил, что он очень похож на Путина.
Зашквар... https://www.youtube.com/watch?v=-dqik8GieNU
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Ну если уже иранцы уже поставляют вооружения в россиянции! Значит Министр обороны Украины правду говорил, что русские на данбассе понесли большие потери в живой силе и техники!
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До чего деградировала кацапия,супердержава покупает оружие или как там компоненты к оружию.Видимо стекломой им уже все мозги смыл.
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Какой то маршрут чудной, ведь можно было по Каспию, быстрее и без посторонних глаз
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Туркменія є прабатьківщиною турків-османів і, автоматично, членом НАТО. Каспій під контролем США
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Так скоро вже Науру і Вануату будуть зброю кацапам поставляти.Тільки таємно, а то весь світ помре з реготу.
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Горе горькое по-свету шлялося и невзначай на рашкосрань набрело.
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Иран с Рашкой союзники.А союзники помогают друг другу.Чи в ООН,це новина?
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Якщо хто знає, напишіть, що може постачати Іран зі зброї.
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Российское оружие купленное Ираном отправили на обслуживание. (смазка, калибровка и т.д.)
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Железяки из Ирана, электроника из Зимбабвы, да плюс кривые руки местных умельцев... Кароче, ждем чудес вроде "она утонула".
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это такой вечный двигатель по-русски???)), поставлять хлам в Иран, а потом Иран поставляет хлам на ремонт???
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Это для кацапов норма,как затопить крейсер Варяг,потом купить его же у Японии и опять утопить.Карма у кацапов такая
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ишь до чего додумались, а как же детектив петя и граненый стакан?
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В эрэфии настолько все плохо, что уже вооружение у Ирана покупают?
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нет, не покупают, а берут на починку, нарушая санкции.
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Логистический фейк какой-то. Хотели бы сдать оружие на ремонт, отвезли бы в Астрахань. Это примерно раз в 5 ближе и в 100 раз менее заметно, чем через Сирию тащить.
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Это не для России оружие. Это оружие для Асада. Россия не справляется с перевозкой от себя.
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какой-то левый баян они заметили - как кто - то что-то попёр в объезд 7 верст бояры хлебать. А десятки тысяч тонн боеприпасов , сотни танков, буратин, градов, десятки тысяч ихтамнетов напрямую из Мордора в Дамбабву слепые ооновско-обсешные соплежуи не видят в упор.
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ну так пускай ООН лишит РФ голоса, это будет справедливо.
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малый сатана и его шиитские кореша. че то давно кацаспкое посольство в Тегеране не громили.
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Похоже-совсем "за-паребрикам" плохо:раньше кацапы вооружали террорюг всего мира,теперь не гнушаются брать у террорюг.
Правильной дорОгой идёте,"товарисчи"!
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так скоро африка начнет "возвращать" кацапам их оружие, но уже дороже
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИран поставляет оружие в Россию вопреки санкциям ООН, - Die Welt
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