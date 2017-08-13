 Иран поставляет оружие в Россию вопреки санкциям ООН, - Die Welt

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом пишет Welt am Sonntag (воскресная редакция Die Welt) со ссылкой на источники в западных спецслужбах.
По данным издания, в июне два иранских самолета приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии, где базируется российская авиация. На самолетах доставили компоненты тяжелого вооружения для их дальнейшей транспортировки в Россию. Затем компоненты перевезли на грузовиках в порт Тартус на Средиземном море. Оттуда иранское вооружение было доставлено в Новороссийск на российском корабле "Спарта III".
Газета пишет, что таким образом Россия и Иран нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН №2231, одобренную в 2015 году. Она запрещает без согласования с Совбезом "поставку, продажу или передачу <...> всех видов боевых танков, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, боевых кораблей, ракет или ракетных систем". Запрет также распространяется на "строительство и ремонт" такого вооружения.
По данным сервиса VesselFinder, который отслеживает местоположение судов, грузовое судно "Спарта III" вышло из Тартуса 5 августа. 13 августа оно добралось до Новороссийска.
Напомним, в резолюции 2231 (2015) отменяются положения предыдущих резолюций Совета Безопасности по иранской ядерной проблеме и устанавливаются конкретные ограничения, которые распространяются на все государства без исключения. В пункте 6 (b) приложения В к резолюции говорится о том, что все государства обязаны принять необходимые меры, чтобы не допустить поставки, продажи или передачи вооружений или относящихся к ним материальных средств из Ирана их гражданами или с использованием морских или воздушных судов под их флагом, независимо от того, происходят ли они с территории Ирана или нет.
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1 ч ·
Вообще-то Депардье в юности работал гей-проституткой.
Да и сейчас привычкам не изменяет.
О чем он сам написал в своей книжке. Там же - он заявил, что он очень похож на Путина.
Зашквар... https://www.youtube.com/watch?v=-dqik8GieNU
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Правильной дорОгой идёте,"товарисчи"!
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