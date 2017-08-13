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 Глава МИД Германии Габриэль обвинил Трампа в безответственности в заявлениях по Северной Корее

габриэль

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль обвинил президента США Дональда Трампа в безответственности из-за его заявлений по Северной Корее.

В разговоре с немецкими СМИ он отметил, что поведение американского президента провоцирует эскалацию конфликта с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Я откровенно признаю: эта безответственность поражает", - отметил Габриэль. Он также обратился к США и Южной Кореи с призывом делать "как можно меньше провокаций".

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Габриэль также призвал Россию и Китай более активно участвовать в поиске решений этого конфликта. "Должен наступить время дипломатии. "В связи с этим мы призываем Пекин и Москву использовать свое влияние на Северную Корею с тем, чтобы остановить спираль, которая ведет к военной конфронтации", - отметил он.

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Напоминаем, президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в том случае, если она будет продолжать угрожать США своими межконтинентальными ракетами. В ответ на это КНДР заявила о готовности запустить ракету по американскому острову Гуам.
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