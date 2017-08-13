 Россия препятствует созданию трибунала ООН по Сирии и привлечению Асада к ответственности, - экс-член комиссии ООН дель Понте

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявила международный прокурор Карла дель Понте.
По ее словам, одним из тех, кто должен был бы оказаться на скамье подсудимых, является Башар Асад. Она считает, что у комиссии ООН по Сирии достаточно доказательств его вины.
По мнению дель Понте, одним из факторов нежелания ООН создать военный трибунал является позиция России, имеющей право вето в Совете Безопасности. Москва является ближайшим союзником Асада.
Карла дель Понте стала известной своими расследованиями военных преступлений в Руанде и бывшей Югославии. На прошлой неделе она заявила, что выходит из состава комиссии ООН по Сирии в знак протеста против того, что Совет Безопасности ООН не создает специальный трибунал по Сирии, который может привлечь к суду виновных в военных преступлениях.
298 16
Материалы по теме: Война в Сирии
Российский пропагандист аль-Хатыб погиб в Сирии(60)
В Сирии уничтожен российский военнослужащий Андрей Володин, воевавший на Донбассе под видом "ополченца". ВИДЕО(54)
Режим Асада продолжает применять химическое оружие, - Die Welt(45)
Пентагон не подтвердил сообщение России о ликвидации лидера "Исламского государства" аль-Багдиди(94)
Порка России в Сирии продолжается – блогер(0)
"Виновные должны ответить за свои действия": ЕС выделил деньги на независимое расследование военных преступлений в Сирии(27)
Премьер Израиля Нетаньяху выступил против договоренностей России и США по Сирии(55)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-------------------
А еще она препятствует созданию трибунала по "Боингу".
Обычная практика русни пользоватся правом вето в случаях, когда у них руки по локоть в крови.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Делов-то...
Они препятствуют, потому что знают, что раскопает этот "трибунал"!
И откуда у асада боевой газ, и кто отдавал команду бомбить, и кто именно бомбил...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить