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 Россия препятствует созданию трибунала ООН по Сирии и привлечению Асада к ответственности, - экс-член комиссии ООН дель Понте

дель понте

У следователей, проводящих расследование по Сирии, достаточно доказательств, чтобы обвинить президента Башара Асада в военных преступлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявила международный прокурор Карла дель Понте.

По ее словам, одним из тех, кто должен был бы оказаться на скамье подсудимых, является Башар Асад. Она считает, что у комиссии ООН по Сирии достаточно доказательств его вины.

По мнению дель Понте, одним из факторов нежелания ООН создать военный трибунал является позиция России, имеющей право вето в Совете Безопасности. Москва является ближайшим союзником Асада.

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Карла дель Понте стала известной своими расследованиями военных преступлений в Руанде и бывшей Югославии. На прошлой неделе она заявила, что выходит из состава комиссии ООН по Сирии в знак протеста против того, что Совет Безопасности ООН не создает специальный трибунал по Сирии, который может привлечь к суду виновных в военных преступлениях.
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А вы по Кацапии организуйте,пора Ху"ла судить.
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они могут только озабоченность выразить и хуйло этим активно пользуется
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Та да. Еще когда она создавалась, Сталин протянул право вето для постоянных членов Совбеза, тем самым изначально выхолостив ООН.
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Россия препятствует созданию трибунала ООН по Сирии и привлечению Асада к ответственности

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А еще она препятствует созданию трибунала по "Боингу".
Обычная практика русни пользоватся правом вето в случаях, когда у них руки по локоть в крови.
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Всем, кто в доле с путником, пора задуматься.
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больше удивило бы,если бы расейка выступила в роли инициатора этого трибунала
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А вы перестаньте её спрашивать!
Делов-то...
Они препятствуют, потому что знают, что раскопает этот "трибунал"!
И откуда у асада боевой газ, и кто отдавал команду бомбить, и кто именно бомбил...
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Страшный дед, в 70 лет нечего делать в ООН, поэтому эта организация такая бесполезная.
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Та да, вместо чуркобеса там кацапы усадили еще более тупоголового
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Я понял, что трибунал создает Совбез ООН. Но тогда создать его шансов нет без удаления россии из Совбеза.
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Бла бла бла бла !,обеспокоенность ,бла бла бла ,опезд@шенность ,бла бла бла ......
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия препятствует созданию трибунала ООН по Сирии и привлечению Асада к ответственности, - экс-член комиссии ООН дель Понте
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