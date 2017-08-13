EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  1097  40
Все про:поезд (680) Укрзализныця (1171)

 Пассажиры поезда Одесса - Киев ехали стоя из-за замены основного состава укороченным вследствие поломки, - "Укрзализныця"

интерсити

Некоторые пассажиры поезда Одесса - Киев были вынуждены ехать стоя из-за поломки основного состава и замены его укороченным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Укрзализныця".

"В воскресенье, 13 августа, по маршруту Одесса - Дарница вместо поезда "Тарпан" №764 производства Крюковского вагоностроительного завода в девятивагонной комплектации (607 мест) из-за его технической неисправности в рейс отправился поезд этого же производителя на 408 мест", - информирует ведомство.

"Всем пассажирам, которые отказались от поездки, были возвращены средства. Тем пассажирам, которые едут в поезде, но без места, будет компенсирована разница стоимости проезда из-за необеспечения комфортных условий путешествия", - заявили в "Укрзализныце".

Техническую неисправность основного поезда устраняет завод-производитель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця": 62% пассажирских вагонов не оборудованы кондиционерами

Напомним, пассажиры поезда "Интерсити" сообщением "Одесса-Киев" вынуждены были ехать стоя из-за нехватки вагонов.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вот такое метро получилось, в час пик, из Одессы в Киев)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему стоя поехали? Могли отказаться и найти альтернативный транспорт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Много разных есть в т.ч. бла бла кар, это форс мажор и пассажиры добровольно поехали стоя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
якщо за кошти Укр. залізниці-то можна і бла-бла каром. свої боки потрібно усувати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В том и проблема, что люди как бараны стоя поехали, а не стали отстаивать свои права.
 показать весь комментарий
Ответить
 
деякі з них спішили і на щось розраховували.... ми ж ідем в європу? то давайте по європейському вирішувати ці питання.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С таким подходом в следующий раз на крыше поедут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
с таким подходом как у тебя, 100 лет судится будут, что бы поехать! Ничего, что билеты куплены заранее, т.е. дан кредит УЗ, а поехать нормально не смогли! Кого ты оправдываешь?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Просветите. Это какие такие права они не отстаивали? Если УЗ ущемила какието пава пасажиов то пожалуйста ссылочку на главу и пункт закона. Можно с цитатой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
заипись оправдание.
заипись компансация.
слава омельке и потужным рехвормам.
слава велыкым досягненням шоколадныкив!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы это еще скажите тем кто в АТО. Им бы ваши проблемы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эфект маршрутки, ну то такое, бывает, главное что бы стоячих в самолёты не начяли брать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зайци вєзде зайци
Бальчун віноват, його вже немає, і можно на нього спіхнути прайоб от укрзалізниці
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Постой, паровоз,не стучите,колеса,кондуктор,нажми на тормоза"...(с).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну вот...стоило уволиться балчуну-и пошли косяки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Из российских СМИ. МК.РУ
----------------------------------------
Пассажиры электрички Москва-Петушки допили пиво выпавшего на ходу из тамбура мужчины.

Пассажирка, ехавшая в вагоне электропоезда Москва-Петушки, из которого сегодня выпал молодой мужчина, рассказала «МК» как повели себя пассажиры вагона.
Вещи выпавшего из электропоезда мужчины, оставшиеся в вагоне, они отказались отдать машинисту и забрали себе. И допили его недопитое в бутылке пиво.

-----------------------------------
Так шо у нас в Украине на Ж/Д хоть и стоя, но живые по сравнению с кацапами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не ровняй Украину к хуйлостану, там это норма. Если пассажир оплатил билет, и ехал стоя, как минимум должен быть возмещен моральный ущерб.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Укрзализныця обязана возместить стоимость билета и еще доплатить за причиненные неудобства. Перевозка поездом стоячих пассажиров - это не предоставление услуги, а форменное издевательство над человеком. А в такую жару (с кондиционерами в тарпанах всегда были проблемы) это даже можно назвать пытками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Факен совок. Вернуть стоимость или разницу. Ни "извините", ни за моральный ущерб...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Китайская поговорка.
Стоять лучше чем ходить, сидеть лучше чем стоять, а лучше всего лежать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да.Наши чиуши все что угодно адаптируют под себя))
То много едим,то не так ездим))
 показать весь комментарий
Ответить
 
граждане стоячие, в следующий раз пользуйтесь сервисом бла-бла кар, и доедите с комфортом и водителю хорошо будет. А совковую укрзализныцю надо по возможности игнорить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
еще один звонок
и стихнет звук вокзала
и рейтинг улетит в унылое говно...

кондитер не спешит
кондитер понимает,
что с рейтингом порааааа
прощаться навсегдаааа
 показать весь комментарий
Ответить
 
пипец новости. Ну может завтра уже начнёте писать что у бабы Фроси в селе Новожопинцы тля сьела помидоры?? Пипец ну в самом деле, то одни новости про аварии, то бытовуха, то кто то в поезде стоя ехал...Это урвоень сельско газетёнки местечковой. Вобще то полно новостей поважней и поинтересней, и при желании их можно подобрать, а не писать тупорылую бытовуху кто, где, кого по пьянке отметелил. А у вас таких новостей 80%.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоПассажиры поезда Одесса - Киев ехали стоя из-за замены основного состава укороченным вследствие поломки, - "Укрзализныця"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти