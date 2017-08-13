 Пассажиры поезда Одесса - Киев ехали стоя из-за замены основного состава укороченным вследствие поломки, - "Укрзализныця"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Укрзализныця".
"В воскресенье, 13 августа, по маршруту Одесса - Дарница вместо поезда "Тарпан" №764 производства Крюковского вагоностроительного завода в девятивагонной комплектации (607 мест) из-за его технической неисправности в рейс отправился поезд этого же производителя на 408 мест", - информирует ведомство.
"Всем пассажирам, которые отказались от поездки, были возвращены средства. Тем пассажирам, которые едут в поезде, но без места, будет компенсирована разница стоимости проезда из-за необеспечения комфортных условий путешествия", - заявили в "Укрзализныце".
Техническую неисправность основного поезда устраняет завод-производитель.
Напомним, пассажиры поезда "Интерсити" сообщением "Одесса-Киев" вынуждены были ехать стоя из-за нехватки вагонов.
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заипись компансация.
слава омельке и потужным рехвормам.
слава велыкым досягненням шоколадныкив!
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Бальчун віноват, його вже немає, і можно на нього спіхнути прайоб от укрзалізниці
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Пассажиры электрички Москва-Петушки допили пиво выпавшего на ходу из тамбура мужчины.
Пассажирка, ехавшая в вагоне электропоезда Москва-Петушки, из которого сегодня выпал молодой мужчина, рассказала «МК» как повели себя пассажиры вагона.
Вещи выпавшего из электропоезда мужчины, оставшиеся в вагоне, они отказались отдать машинисту и забрали себе. И допили его недопитое в бутылке пиво.
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Так шо у нас в Украине на Ж/Д хоть и стоя, но живые по сравнению с кацапами.
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Стоять лучше чем ходить, сидеть лучше чем стоять, а лучше всего лежать.
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То много едим,то не так ездим))
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и стихнет звук вокзала
и рейтинг улетит в унылое говно...
кондитер не спешит
кондитер понимает,
что с рейтингом порааааа
прощаться навсегдаааа
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