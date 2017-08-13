 Киевский вокзал возобновил работу: взрывчатку не нашли

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", в полиции рассказали, что взрывоопасных предметов не найдено.
Напомним, сегодня около 17:30 в полицию поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала. Работников и посетителей эвакуировали.
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https://ura.news/news/1052300198
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https://twitter.com/ShadenFM/status/896770592950669312
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