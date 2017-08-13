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Все про:вокзал (165) Киев (17855) минирование (610) Нацполиция (8374)

 Киевский вокзал возобновил работу: взрывчатку не нашли

вокзал

Центральный железнодорожный вокзал Киева возобновил работу после проверки сообщения о минировании.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", в полиции рассказали, что взрывоопасных предметов не найдено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минирование автовокзала в Северодонецке: полиция проверяет анонимное сообщение, проводится эвакуация

Напомним, сегодня около 17:30 в полицию поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала. Работников и посетителей эвакуировали.
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Опять у какого-то идиота от жары обострение было - он и "заминировал" по телефону.
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https://ura.news/news/1052300198

Киевский вокзал возобновил работу: взрывчатку не нашли - Цензор.НЕТ 8485
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Я сразу сказал что у кого то юмор такой,в нашей жизни без юмора трудно жить.Во всем виноваты джины которые управляют людьми,а джинами управляют черные маги,а черными магами управляет Дьявол.Черные маги за Украину постоянно молятся,вот у людей крыша и едет,поэтому каждый день происходит столько всего интересного.Так что лучше уезжать сразу в Баден Баден
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Использованной вате всё неймется, звонари гребаные.
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Для осуждения Асада и Путина за военные преступления достаточно доказательств, - член комиссии ООН
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКиевский вокзал возобновил работу: взрывчатку не нашли
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