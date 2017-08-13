EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Спорт
  1557  68
Все про:бокс (593) Кличко Владимир (261)

 Владимир Кличко о завершении карьеры: "Даже возможные 20 млн, которые я мог заработать за реванш с Джошуа, не могли изменить мое мнение"

кличко владимир

Двукратный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко утверждает, что деньги никогда не были для него определяющим фактором выхода на ринг.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил в интервью Bild.

По его словам, после боя с Энтони Джошуа у него было множество причин продолжать карьеру, согласившись на матч-реванш, но мотивация уже не была на должном уровне. "У меня был план. Я был одержим победой в бою с Джошуа. У меня были тысячи причин согласиться на матч-реванш и столько же причин, чтобы завершить карьеру. Но на момент принятия решения часть меня уже умерла. Я заметил, что мотивация была не на том уровне, что раньше. Даже возможные 20 миллионов, которые я мог заработать за реванш с Джошуа, не могли изменить мое мнение. Если бы я продолжал драться только из-за денег, я бы обманывал себя", - сказал он.

Также Кличко признался, что из-за травмы мог завершить карьеру еще в 2009 году. "В бою с Русланом Чагаевым я порвал бицепс на левой руке, затем слишком быстро начал работать на полную, не успев восстановиться. В итоге пришлось перенести операцию еще раз, а врач сказал, что если я не буду осторожным, может случиться рецидив травмы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Владимир Кличко вошел в топ-20 лучших боксеров мира. ТАБЛИЦА

Напомним, Владимир Кличко уступил в титульном поединке за пояса по версиям WBA и IBO британцу Энтони Джошуа. После этого он объявил об уходе из бокса.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На революцию киев забил,это факт. Но, а реально, 5 минут позора и 20 лямов. Скольким добровольцм смог бы обеспечить реабилитацию?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Ага.Чувак,вещающий через жопу.
Любит словами бросаться
 показать весь комментарий
Ответить
 
Правильно, не хрен еще раз валяться на ринге. Уходить нужно вовремя, а не так(
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Была целая эпоха, наших украинских тяжеловесов Кличко! И это навсегда войдёт в историю мирового бокса! Кличко были нашими великими чемпионами!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В боксе это эпоха, но жаль что они пошли в политику.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Просто сосцал.Обычно такие субчики получив от чела,не собираются устраивать реванш))Не в их правилах кровь проливать даже за бабки,если не уверен))Из него боксер как из говна пуля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
пасть прикрой. пойди и скажи это им в глаза сыкло вонючее
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я могу тебе прикрыть))Миргород.Главпочтамп.Рабочие дни.Пирих=одишь,спрашиваешь,-Михалыч здесь,я пидорас.
Я выхожу,даю в зубы,вопрос закрыт))Мне по ходу надо объявление дать.
Михалыч,работает по прорежению зубов,в красных труселях))И время приема
 показать весь комментарий
Ответить
 
это ты типа крутым себя ставишь? бухаешь сколько дней проредитель? смотри - сдохнешь
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мне что,персональные данные на ютубе,для пидаров разместить?))Добро пожаловать в Миргород,инженер-недоучка.Я тебе мозги вправлю
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты завтра протрезвеешь и возможно пожалеешь. ты крутого из себя не строй. тебя чмыря борзого завалить дело минуты. оно тебе надо? я даже ехать нее буду - позвоню. так что спили мушку...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я пожалею?))Ты же ни о чем не пожалеешь.Я даже не узнаю с кем общался))
 показать весь комментарий
Ответить
 
И правописание подправь,сосунок,или в интернете так принято,писать как последний лох?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тебе меня жалко?Жалко у пчелки))
Сосунок.Тебя хоть как зовут,чтобы я своих внуков так не назвал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Земляк.Таки моя наука не пошла зря.Правописание исправляем.Учи долбоебов,может зачтется))
"Инженер",а говорит как гопник. Ай да новая жизнь.
Мне и переписываться т тобой не камильфо,но скучно сегодня.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Водка + жара, в голову стучит ему. Шел час назад и видел таких, сами с собой говорят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я таких тоже сегодня видел у магазина. решили дое..ться до мужика..... неудачно. водка - зло
 показать весь комментарий
Ответить
 
иди в спам рузька козломордая шваль. СРитязую твоему харю разбили у тебя похоже обидка вышла
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мне тоже такое предлагали. но со мной пришло пару друзей с оружием. Так такой бежал, аж пятки сверкали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это чмо кацапское кукарекает на Кличка бо он набил харю его Сритязю козломордому) Вот и пригорает у мокши.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот если бы он до проигреша ушол бы то эта речь была бы втему а сейчас как то все не то.
Как бы небыло кличко виликий баец в боксе и в истрию бокса он вписал себя не хило
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у какой принцыпиальный 20 лямов для него не деньги, так построй за свои в стране хоть один госпиталь, или школу - покажи характер, Володя.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вова свое бабло заработал, и спорить с єтим бессмьісленно. Если бьі не єтот цирк с шуфричем, к нему претензий не бьіло бьі вообще.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я не спорю что он заработал в этом плане он молодец, но зачем столько пафоса....
 показать весь комментарий
Ответить
 
А он пытается оправдаться,что жадност фраера сгубила-не хватило ума уйти на вершине славы с четырьмя поясами!!!Так в своё время усравшись в конце закончил свою каръеру в спорте Бубка!
А Вова теперь будет профессиональным кумом- вместе с Марченко "по рукам" пойдут!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А в чем пафос? Вова хотел надрать зад Джошуа, но вовремя понял, что уже не тянет. И свалил. Я считаю, честньій уход с ринга. Парень просто трезво оценил свои возможности. И никакого пафоса не вижу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не тянет что??? Джошуа год сидел на коксе, он сам признался... трудно победить наркомана, или полит карьера от брата замаячила....
 показать весь комментарий
Ответить
 
так выйди победи того наркомана чё ты тут то кукарекаешь??
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты вобще кто, и чего вмешиваешся когда взрослые разговаривают?
 показать весь комментарий
Ответить
 
После того как его брат стал мером Киева деньги 20 лямов для Володьки ето ничто. Да еще притом и морду никто не набьет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
для меня ты остаешься просравшим парафию крестным дочки шуфрича и кумом жены медведчука.... и куда ты теперь к рыгам?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Володя не надо лишних слов ... спорт это труд , адский труды котором ты звслужил мировое признание и титулы ... не получилось уйти красиво , ну и ладно , для меня ты чемпион на века
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хотя и проиграл в том бою, но может это тоже красиво и честно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кар'єра кума шухрича важливіша і бабло там більше
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Владимиру респект за прошлые победы. Но сейчас, как клоун, то у него "был план и он одержим" и потом вдруг пропала мотивация. Если ты одержим, то как может пропасть мотивация?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Честный проигрыш лучше не честного мера, так что не лезь в политику как твой брателло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он не полезет, он с женой Мертветчука (кума Хуйла) крестит детей Шуфрича..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
им все похер, у бандюков морали нет - понятия
 показать весь комментарий
Ответить
 
Клячко были хорошими боксерами, но как люди - говно полное..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как людьми не знаю, но как политики да - дерьмо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне "тупому" объясните,если он слабак,то как мог попасть в 20-у лучших,опередив и Тайсона,и Льюиса? Как люди ГОВНО!!!----а вы К
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Віталька по ходу гроші любить , якщо підеш в політику то ти такий самий
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну шо ви за люди ? Хіба не українці?

ПИШАТИСЯ треба, що завдяки Кличкам-боксерам світ ближче познайомився з Україною і заповажав її більше. Забудьте хоч на деякий час про ненависть та сварки.
І наша Світоліна (великий теніс) учора вийшла до фіналу в Канаді. Побажаємо їй перемоги.
Слава Україні !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вже знаходили у Кличка негатив (не політичний) і тоді піде знов ксенофобія "ненависть та сварки". Образити такого боксера може кожен, але не кожен зможе витримати по морді.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, решил завершить, значить решил, молодец. То, что после поражения, то, может и обидно, но обижаться не нужно, все равно останешься в истории бокса ВЕЛИКИМ ЧЕМПИОНОМ! Главное, не лезь в политику, как брат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
перегибаю то как раз не я. это очень вежливо, в сравнении с тем, какого комментария достоин его выбор кума.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кличко выиграл все что только можно, кроме того он попал во Всемирный Зал Славы Бокса, а также в 20-ку лучших боксеров за всю историю бокса (где, кстати, не нашлось места Ленноксу Льюису и Майку Тайсну).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не не так..- Обидеть боксёра может каждый..но не каждый успеет извиница.

Володе респект. Человек много лет тяжело пахал, да именно пахал, жёсткий график, очень жосткие тренировки, травмы, операции, поражения и победы. Прославлял Украину, выступал всегда под украинским флагом и вот какая то диванная гниль, которая полное ничтожество и ничего не добилась в жизни кроме как кукарекать в интернетах вышла и льёт на него грязь. Ой скоты..Герои может вам самим выйти против Кличко на ринг побщаца там с ним расказать ему всё в глаза, ну всё тоже самое что вы тут кукарекаете??
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну после того как Володька стал кумом Шухрича и близким Мертвечука украинские болельщики совсем по другому бы переживали за бой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нє в етом злая бєд прічіна.
От баб страдаєм ми, мужчіни!

І так нє токмо на Русі,
В любом краю о том спросі,
Гдє баба скажут - бить бєдє!
Шерше-ля фам! Іщі в п""е.

Шершитє женщіну, шершитє!
Жіночка, гарненько умостившися в обіймах шепоче: "Ну навіщо воно тобі? Всіх грошей не заробиш! А здоровля? У тебе ж діти, їм батько потрібен (а мені те що у батька, а при підготовці до серйозних змагань теє забаорнено)"...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиСпортВладимир Кличко о завершении карьеры: "Даже возможные 20 млн, которые я мог заработать за реванш с Джошуа, не могли изменить мое мнение"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти