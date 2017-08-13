 Владимир Кличко о завершении карьеры: "Даже возможные 20 млн, которые я мог заработать за реванш с Джошуа, не могли изменить мое мнение"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил в интервью Bild.
По его словам, после боя с Энтони Джошуа у него было множество причин продолжать карьеру, согласившись на матч-реванш, но мотивация уже не была на должном уровне. "У меня был план. Я был одержим победой в бою с Джошуа. У меня были тысячи причин согласиться на матч-реванш и столько же причин, чтобы завершить карьеру. Но на момент принятия решения часть меня уже умерла. Я заметил, что мотивация была не на том уровне, что раньше. Даже возможные 20 миллионов, которые я мог заработать за реванш с Джошуа, не могли изменить мое мнение. Если бы я продолжал драться только из-за денег, я бы обманывал себя", - сказал он.
Также Кличко признался, что из-за травмы мог завершить карьеру еще в 2009 году. "В бою с Русланом Чагаевым я порвал бицепс на левой руке, затем слишком быстро начал работать на полную, не успев восстановиться. В итоге пришлось перенести операцию еще раз, а врач сказал, что если я не буду осторожным, может случиться рецидив травмы".
Напомним, Владимир Кличко уступил в титульном поединке за пояса по версиям WBA и IBO британцу Энтони Джошуа. После этого он объявил об уходе из бокса.
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Любит словами бросаться
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Я выхожу,даю в зубы,вопрос закрыт))Мне по ходу надо объявление дать.
Михалыч,работает по прорежению зубов,в красных труселях))И время приема
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Сосунок.Тебя хоть как зовут,чтобы я своих внуков так не назвал?
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никак не называй...
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"Инженер",а говорит как гопник. Ай да новая жизнь.
Мне и переписываться т тобой не камильфо,но скучно сегодня.
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Как бы небыло кличко виликий баец в боксе и в истрию бокса он вписал себя не хило
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А Вова теперь будет профессиональным кумом- вместе с Марченко "по рукам" пойдут!
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ПИШАТИСЯ треба, що завдяки Кличкам-боксерам світ ближче познайомився з Україною і заповажав її більше. Забудьте хоч на деякий час про ненависть та сварки.
І наша Світоліна (великий теніс) учора вийшла до фіналу в Канаді. Побажаємо їй перемоги.
Слава Україні !
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Володе респект. Человек много лет тяжело пахал, да именно пахал, жёсткий график, очень жосткие тренировки, травмы, операции, поражения и победы. Прославлял Украину, выступал всегда под украинским флагом и вот какая то диванная гниль, которая полное ничтожество и ничего не добилась в жизни кроме как кукарекать в интернетах вышла и льёт на него грязь. Ой скоты..Герои может вам самим выйти против Кличко на ринг побщаца там с ним расказать ему всё в глаза, ну всё тоже самое что вы тут кукарекаете??
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От баб страдаєм ми, мужчіни!
І так нє токмо на Русі,
В любом краю о том спросі,
Гдє баба скажут - бить бєдє!
Шерше-ля фам! Іщі в п""е.
Шершитє женщіну, шершитє!
Жіночка, гарненько умостившися в обіймах шепоче: "Ну навіщо воно тобі? Всіх грошей не заробиш! А здоровля? У тебе ж діти, їм батько потрібен (а мені те що у батька, а при підготовці до серйозних змагань теє забаорнено)"...
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