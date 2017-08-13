 Чиновники Белого дома хотят избавиться от Трампа, - бывший пресс-секретарь Скарамуччи

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Би-Би-Си, об этом заявил в эфире ABC News бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, покинувший пост через 10 дней после назначения.
"Что сейчас происходит в Вашингтоне: президент не является представителем политического истеблишмента, поэтому по какой-то причине люди приняли решение, что хотят избавиться от него", - сказал он.
По его словам, в Вашингтоне, в том числе в Белом доме, есть люди, которые "не обязательно содействуют интересам президента или следуют его повестке". Скарамуччи полагает, что Трампу необходимо привлечь к работе "больше лояльных людей", чтобы продолжать работать.
После назначения в Белый дом бывший финансист Энтони Скарамуччи сразу же оказался в центре скандала. Директор по коммуникациям в телефонном разговоре с репортером нецензурно высказался о двух коллегах: бывшем главе администрации Райнсе Прибусе и советнике президента Стиве Бэнноне. В итоге он был уволен через 10 дней после своего назначения: Скарамуччи удалось проработать с 21 июля по 1 августа.
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Уууу!!!..... Ууууу!!!!.....
Аж дух захоплює. Аби не вимагати дострокові президентські на цю осінь
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...Рита, а у тебя справка есть, что ты не идиотка? -- а то ты ничем не хуже Трампа получаешься...*)
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Пшла нах, копоть мутная...
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А вот, Обамычу сходу Премию Мира дали, а он оказался самым кровавым Президентом США в мирное время... -- и отсидел два срока, как с куста...*)
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тролль это олежек хардин решил вылезти вновь в бабском обличье...
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https://www.youtube.com/watch?v=1o6-bi3jlxk
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Моя бы воля, я бы всех "российских жен" заставил бы ходить на разговорный клуб в местное отделение ФБР.
Meet the Moscow Mouthpiece Married to a Racist Alt-Right Boss
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Как по мне , Ляшко в 100 раз умнее и образованее Ебуковича ...
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1 ч ·
Национальное достояние горит уже 3 день. СМИ, как обычно, заткнулись, ибо стабильность
В ХМАО-Югре продолжается пожар на кустовой площадке №50 нефтегазоконденсатного Ван-Еганского месторождения, которое эксплуатирует «Варьеганнефтегаз» (дочерняя структура «Роснефти»). По информации ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, буровая вышка упала, огонь воздействует на три соседние скважины. Площадь пожара - около 800 кв. метров.
Представитель пресс-службы ГУ МЧС по ХМАО-Югре Вадим Симоненко опровергает участие государственных спасателей в тушении пожара.
МЧС молчит, СМИ молчат, вы так нахуй сгорите молча.https://www.youtube.com/watch?v=z8uf-3HJdAY
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...самый главный дворник в СССР, это дворник Кремля... -- первый муж моей второй жены...*)
Отработает Трамп свой срок, к Глобе не ходи... ...на второй не потянет -- но шороху наделает.
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А как они хотят "избавиться"? Полоний, лифт, или банально "поскользнулся на плитке в ванной комнате"?
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1270 дней назад, 20 февраля 2014 года, началась оккупация Крыма россией. Для крымчан с Украиной в сердце начался ад, к которому мы не были готовы…
Больней всего было от того, что на сторону захватчика встали наши соседи, друзья и близкие. Имя им - ПРЕДАТЕЛИ! Дальнейшее развитие событий показало, что их предательство привело к тысячам смертей в нашей стране, и за своё предательство они в большинстве своём не получили и ломанного гроша. Даже Иуда получил свои 30 серебряников, но и тот вскоре удавился.
Рассчитывая на сытую и красивую жизнь, они (и, к сожалению, мы вместе с ними) были "награждены" отжимом своего имущества и бизнеса, сносами домов и рабочих мест, высокими ценами и налогами, отсутствием свободы и бесконечными репрессиями. Да, уже можно смело говорить о репрессиях не только в отношении патриотов Украины, но и в отношении тех, кто начал громко возмущаться тому, что пришла не россия из телевизора, а россия реальная.
А ведь как всё красиво начиналось… Сколько обещаний оккупантами было дано предателям перед «референдумом». Могу даже напомнить. Сегодня эта листовка считается «экстремистской». Не верите? Попробуйте разместить её в Крыму на доске объявлений.
Сегодня мы наблюдаем, как предатели отчаянно ползают на карачках в жалких попытках найти виновных своего нищенского существования. Если в первые годы оккупации предатели обвиняли во всём исключительно "украинское наследие" и "бандер в крымской власти", требуя прислать к ним российских чиновников, то сегодня уже и российские чиновники им не такие - разговаривают с местным планктоном исключительно сквозь зубы, а смотрят, как на грязь под ногтями, да и воруют в разы больше украинских. Но если против "плохих украинских" ещё можно было открыть рот или в крайнем случае на митинг выйти, то чтоб выразить недовольство любимым российским боярам, нужно сначала у этих бояр получить разрешение на открытие рта с указанием места своего стойла подальше от центра города, чтоб не мозолить глаза хозяевам жизни.
Четвёртый год оккупации охарактеризовался тем, что крымские ватники расторгли негласный договор - во всём соглашаться с боярами "на зло хунте". А началось это ещё с первых солдат оккупанта на нашей земле. Все знали кто они, но вата радостно цитировала телевизор, который говорил, что это "крымская самооборона". Все знали и понимали, что туристов в разы меньше, но вата снова радостно цитировала телевизор и в доказательство киселёвских сказок размещала фотографии "успехов курортного сезона", которые были сделаны ещё до оккупации… В этом году всё иначе. Ватники зло высмеивают практически каждое заявление оккупантов и местных гоблинов, начиная с уровня жизни, который в разы вырос, как заявил Аксёнов, заканчивая провалом сезона, с которым Аксёнов не согласен в отличие от ваты. И так практически во всём. Многие уже и рады "вернуться в Украину", но только ведь кто отпустит? Это в 2014 году они могли встать перед армией агрессора, зная, что украинский солдат не выстрелит в гражданского, а вот уверенности в том, что оккупант не откроет огонь, у них нет. Да и бороться за себя предатели никогда не умели. Чего только стоит один "легендарный Севастополь", готовый вылизывать грязный сапог "бурятского шахтёра", лишь бы слова Жириновского, сорившего перед ними деньгами, обещая бесплатный газ и 10 миллионах туристов, были выполнены.
В 2014 году предатели громко повторили за россиянами "Крым наш", а раз "Крым их", то крымчан из этого самого Крыма нужно максимально выдавить. В стране рабов ты должен быть рабом без воспоминаний о том, как ты жил на воле. И программа "Крым наш" выполняется по максимуму: от медицины "умереть в россии" до создания максимально некомфортных условий для жизни местного населения. А тут ещё и проблемы с водоснабжением дают о себе знать всё громче и громче, а оккупанты на этот счёт молчат всё тише и тише…
Можно бесконечно долго восхищаться тем, как бурятообразная крыса гоняет несчастную щуку в водоёме, но от этого не прибавятся деньги в кошельке, не появится любимый кетчуп Чумак на столе и цитрамон Дарница в аптечке. Поэтому и не слышал я ни одного поросячьего визга по поводу очередного подвига хозяина Кремля и всея скрепной россии. Холодильник медленно, но уверенно побеждает. Но процессу превращения Крыма из курорта в военную базу это никак не мешает.
Ещё хуже обстоят дела у тех, кто не просто морально предал Украину, но и способствовал оккупации украинской земли россией. Эти и при пустом холодильнике, с прилипшим к позвоночнику пупком будут совершать ритуальные интимные танцы вокруг портрета путина, т.к. он в их глазах - билет на свободу, но билет этот - волчий.
Обо всём этом вы можете читать в ежедневных дайджестах "Новостей Крымнаша", который впору переименовывать в "Большую энциклопедию камней с неба".
В эту "энциклопедию" можно смело добавить слово "советская", ведь именно в ту страну с рабским образом жизни и мышления стремились те, кто, спотыкаясь, бежал на оккупендум, забирая будущее у своих детей. Правда, они нашли определённый выход из ситуации, ведь мир и Украина признаёт нас украинскими гражданами, а значит можно сгонять к хунте, чтобы вклеить фотографию на 25 лет, получить свидетельство о рождении на ребёнка, биометрический загран для безвиза, но главное при этом оставаться для собратьев по разуму "патриотом россии".
Патриотам Украины в Крыму остаётся фиксировать лица, номера машин, фамилии коллаборантов и оккупантов для последующих судебных дел и уворачиваться от камней с неба, которые мы не заказывали, но от которых тоже приходится отбиваться. Не знаю, легче ли нам это удаётся, но точно знаю, что о камнях с неба мы предупреждали предателей задолго до того, как одноимённые плакаты появились на улицах крымских городов.
Крымчанам-патриотам желаю незламного духу, а остальным могу процитировать Медведева, но уверен, они знают его слова наизусть…
Вот мы и разменяли вторую тысячу ежедневных дайджестов новостей из оккупированного россией Крыма. До встречи в 1001-ом выпуске истории оккупации…
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
И ютубканал видео
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