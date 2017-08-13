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 Наемники обстреляли жилые кварталы Марьинки из минометов, - украинская сторона СЦКК

обстрел марьинка

13 августа около 6:30 наемники из ОРДО обстреляли жилые кварталы Марьинки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"По домам местных жителей НЗФ ОРДО стреляли из запрещенных минскими договоренностями 82 мм минометов и автоматических гранатометов. Вследствие попадания одной из мин, повреждена крыша и посечены стены приусадебного здания возле жилого дома по улице Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли КПВВ "Марьинка" из подствольных гранатометов

К счастью, среди местных жителей пострадавших нет", - сообщили в украинской стороне СЦКК.



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Тому що влада в нас сциклива і уойпіщна. Вона боїться українського народу та української історії та заважає українцям воювати за нашу землю! Потрібно зносити вогняним валом позиції терористів за кожен обстріл, а краще превентивно!

Богдан Червак
Yesterday at 11:05am ·

«Для нас закон найвищий - то наказ: «Соборна українська держава - вільна й міцна від Сяну по Кавказ». Замість останнього рядка, щось невиразне.
Гімн ОУН затверджувався у 1932 році Проводом Українських Націоналістів на чолі з Євгеном Коновальцем. Слова «від Сяну по Кавказ» з'явилися не випадково. Вважалося, що незалежна Україна має відбутися на всіх українських етнічних землях. І байдуже, що це комусь не до вподоби.
ОУН не страждала комплексом меншовартості.
Не розумію, чому сьогодні не можна виконати Гімн ОУН без цензури.
Навпаки, саме сьогодні треба заявляти не тільки про незалежність, але й соборність української нації. І байдуже, що це комусь не до вподоби у Варшаві, чи у Москві.
Зрештою, ніщо не заважає на день Незалежності заспівати гімн ОУН так як належиться.
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Да там про Кемску Волость,говорит мол воевали,все свои шахты потопили,заводы разбили,сидят теперь х"й сосут,ну а в Донецке Куроеп жирует.
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А что Украина думает,пусть тоже обстреляют главное что бы не по мирным жителям,или Украине не дают команды стрелять вот они и не стреляют,а смотрят как в них стреляют.
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Наши стреляют в ответ на провокации и в целях самосохранения.
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Из автоматов по танкам.Хорошо что есть "третья сила",те кацапов отстреливают,когда Барыжьи генералы не видят.
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У меня знакомые воюют,не всем они довольны,есть огромные претензии,но не до такой степени как у вас.Защитить себя они могут и ничьего разрешения не спрашивают.
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Из каких автоматов? Мы бы десятками в день хоронили.
Не собираюсь слушать этот бред.
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почему именно наёмники? Может это были идейные сепаратисты? Или журналист их знает лично?
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Шо они там обстреливают разве там есть жилые дома? 3года долбят и долбят хто там живет еще?
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треба їм продати браковані "молоти" , хватить нашим гинуть
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники обстреляли жилые кварталы Марьинки из минометов, - украинская сторона СЦКК
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