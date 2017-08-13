 Наемники обстреляли жилые кварталы Марьинки из минометов, - украинская сторона СЦКК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"По домам местных жителей НЗФ ОРДО стреляли из запрещенных минскими договоренностями 82 мм минометов и автоматических гранатометов. Вследствие попадания одной из мин, повреждена крыша и посечены стены приусадебного здания возле жилого дома по улице Шевченко.
К счастью, среди местных жителей пострадавших нет", - сообщили в украинской стороне СЦКК.
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Богдан Червак
Yesterday at 11:05am ·
«Для нас закон найвищий - то наказ: «Соборна українська держава - вільна й міцна від Сяну по Кавказ». Замість останнього рядка, щось невиразне.
Гімн ОУН затверджувався у 1932 році Проводом Українських Націоналістів на чолі з Євгеном Коновальцем. Слова «від Сяну по Кавказ» з'явилися не випадково. Вважалося, що незалежна Україна має відбутися на всіх українських етнічних землях. І байдуже, що це комусь не до вподоби.
ОУН не страждала комплексом меншовартості.
Не розумію, чому сьогодні не можна виконати Гімн ОУН без цензури.
Навпаки, саме сьогодні треба заявляти не тільки про незалежність, але й соборність української нації. І байдуже, що це комусь не до вподоби у Варшаві, чи у Москві.
Зрештою, ніщо не заважає на день Незалежності заспівати гімн ОУН так як належиться.
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Не собираюсь слушать этот бред.
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