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Все про:Беларусь (2675) Лукашенко (1672) Россия (71834)

 Лукашенко об отношениях с Россией: "Мы многое потеряли на многих направлениях"

лукашенко

Отношения Беларуси и России в рамках Союзного государства ухудшаются.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 24".

"У нас есть большая перед обществом задолженность по договору о Союзном государстве. Мы многое потеряли на многих направлениях. Но самое страшное заключается в том, что по некоторым вопросам мы допускаем откаты", - сказал он.

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Глава государства привел в пример восстановление пограничных зон на белорусско-российской границе. "Мы гордились тем, что у нас равные права для россиян и белорусов. Сегодня уже начинаем шалить на границе, пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары. Люди из третьих стран только через международные пункты пропуска: то есть недоверие уже к нам. В этом серьезная опасность: мы начинаем откатываться", - сказал президент.

Лукашенко подчеркнул, что для Беларуси и России "важно не допустить отката и где-то хоть потихонечку двигаться вперед".
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дырки в карманах зашейте
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Потрібно вводити ембарго на білоруські продукти! Розміщення російських військових в Білорусі під час війни путіна з Україною це акт агресії проти України!
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лука тебя и твою страну тупо имеют. и ты это поймешь чуть чуть позже.
следующая страна для захвата кацапстана - белорусь
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Стрелок - :"...следующая страна для захвата кацапстана - белорусь" - 100 % !
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Так вроде предыдущая еще не сдалась. Так что не не нагнетайте.
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путин знает, что в случае нападения на Беларусь, ВСУ нанесет рассекающий удар с левого фланга. Та что за предупреждение спасибо, но мы спим спокойно.
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какой рассекающий удар? рассекать что планируете?
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Ну, это вы планируйте, такой шанс упускать нельзя.
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Лучше бы вы в военном направлении все растеряли с кацапами, Лука батькович.
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У меня есть фото получше ..
Путин = Муссолини
Регулярные топлесс-выступления Владимира Путина - это не новое, а хорошо забытое старое.
На сайте швейцарской газеты Tages Anzeiger опубликована фотоподборка, которая явно не польстит президенту России. Оказывается, обнаженный торс задолго до Владимира Путина любил демонстрировать еще один небезызвестный политик - Бенито Муссолини.

https://charter97.org/ru/news/2017/8/13/259620/
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Жопу лучше вылизывать надо ху..лу.А то прийдёт спаситель и всё сразу найдётся.Будет 54 субъект расийской педерации.
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Лукашенка сдал Беларусь плешивому педофилу, скоро флаги власовские вывесят и паспорта куриные раздадут насильно.
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"Мы многое потеряли на многих направлениях" - у вас как раз заканчивается медленная и тихая окупация неужели Беларусь не может существовать без засраши....
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Не может, Лукашенка диктатор, который способен удержаться у власти только в прямой кишке плешивого недомерка, иначе ему смерть.
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бесятся свинособаки - исходят на визг на своих ток шоу.... конец близко?....
https://www.youtube.com/watch?v=GYaOxlvfUe4
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я сегодня этот ватный бред смотрел полностью. мордва на гавно исходит, ибо сцыконто ей .
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Дашь зайти в свою страну полутора тысяче ублюдков с оружием в руках - там тебе и место.
Только не обижайтесь потом...
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Сорри, немножко не дописал... Естественно имелось в виду, "полутора тысяче сотен ублюдков".
Прошу прощения за неточность.
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Ты страну Беларусь сделал губернией параши,мудак.
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Так она и была под разными названиями губернией параши последние 200 лет. С тех пор когда русские мудаки литвинов обозвали белорусами.
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Скільки вже років лука носиться з цим "союзньім государством" як дурень з писаною торбою? Невже не розуміє, що це буде "аншлюс" ? Невже білорусам це байдуже?
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Надеюсь, это все преодолимо.Славянские народы должны жить в дружбе и мире.
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Особенно хорошо известна в мире "страна" "ДНР" с живущим там народом домбаситов.
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Всю Беларусь потеряли, чего жалеть теперь.
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На одной линии ты только потерял, придурок - -на линии на Запад......
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Владимир был не лучше плешивого недомерка, убивал, грабил и насиловал всех подряд.
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красномордый алкоголик ("красный" - долепили "красно-солнышко") сын еврейки-Маланки а у них национальность по матери...
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В Киеве не мешало бы убрать памятник этому "крестителю".
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а где же беловатный жополиз барыги с ником ВКЛ_какаято_херня? новости Беларуси его не интересуют?
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очко а батьки начинает жим-жим.
а помню, как он рассказывал по событиям в крыму: если бы на нас напали, мы бы дали военный отпор захватчикам.
ну-ну.
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ишь раскидало луку по направлениям .не смотрит на древнерусский камень "налево пойдешь,направо и прямо"
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зато твой любимый Петя смотрит куда надо.. на Кремль.
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а куда ж ему еще смотреть? это и есть будущая цель,для дизинтеграции
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Беларусь єто плацдарм для россии с целью нападения на Украину, страньі Балтии и Польшу.
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Беларусь, это щит, ограждающий Украину , Балтию и Польшу от нападения. Что подтверждается существующим порядком вещей.
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Оно то так, только следите за вашей главной картофельной базой. А то появятся там зеленые зайцы хуйла монголоидной внешности и потребуют создания беларусской народной рецпублеки. Потом паспорта вам они раздадут с петухом из гавна на обложке.
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Та не нападут они никуда. Рашка додыхает. Ее задача сейчас сохранить русссский мир хотя бы в пределах своих владений. А санкции могут и эту задачу похоронить.
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Ты страну потерял,дебил усатый. В принципе-по@уй. Там количество ваты критично. У нас намного меньше и то проблем подкидывают уйму.
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зима близко ...будет просить скидки на газ
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"...и где-то хоть потихонечку двигаться вперед..." ногами
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Символичная картинка о белорусско-паРашкинской дружбе...




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ничего общего с реальностью(очередная глупость от минстеца?)
у него военный союз с кремлем а не с Западом
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"Двум богам служить нельзя.Невозможно в одно время подметать трамвайные пути,и устраивать судьбы каких то иностранных оборванцев.Этого никому не удастся,доктор,и тем более людям,которые вообще отстав в развитии о европейцев лет на 200,до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны". (с).
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Путину Лукашенко вынужден служить хотя это противоречит его натуре бо он находится на финансовом крючку у путина а так как Беларусь имеет санкции то без путинских денег Беларусь ждут потрясения .
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Так сняли же санкции в прошлом году.Лука даже политзаключённых немного из тюрем выпустил для красивой картинки
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Лука, катись от хуйла и не просто котись, а семимильными шагами убегай...
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Лукашенку надо сначало наладить отношения со свом народом чтобы иметь поддержку в тяжелую минуту и лишь тогда принимать решение но с народом так как сельское насселение превышает городское то это сделать будет тяжело-так как сельское насселение более слабо проинформировано о реальной ситуации которая их будет ждать в случай отхода от раши.
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Естественно что отношения Беларуси с рашей ухудшились -ведь бабло у рашистов кончается а в рашистов вся дружба с многими построена только на бабле -нет бабла и нет дружбы и Лукашенку будучи на такой должности не мешало бы знать это и не строить из себя идиота тем более когда находишся на крючку у путина .
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Из российских СМИ. МК.РУ
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Пассажиры электрички Москва-Петушки допили пиво выпавшего на ходу из тамбура мужчины.

Пассажирка, ехавшая в вагоне электропоезда Москва-Петушки, из которого сегодня выпал молодой мужчина, рассказала «МК» как повели себя пассажиры вагона.
Вещи выпавшего из электропоезда мужчины, оставшиеся в вагоне, они отказались отдать машинисту и забрали себе. И допили его недопитое в бутылке пиво.

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Это беларусам напоминание, что такое "русский мир"
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політика старшого брата та неповага до незалежності країн бувшого СССР привела до такого сумного результату , а могли би зоставатись друзями.....
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Незалежність ви білоруси загубили. І в Історію Білорусі ви, пане Олександре, будете записані не як будівельник, а як руйнівник.
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Все що говорить і робить білоруська лялька написано у кремлі.
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колхозник так и не определился к умным ему или к красивым
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