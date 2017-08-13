 Лукашенко об отношениях с Россией: "Мы многое потеряли на многих направлениях"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 24".
"У нас есть большая перед обществом задолженность по договору о Союзном государстве. Мы многое потеряли на многих направлениях. Но самое страшное заключается в том, что по некоторым вопросам мы допускаем откаты", - сказал он.
Глава государства привел в пример восстановление пограничных зон на белорусско-российской границе. "Мы гордились тем, что у нас равные права для россиян и белорусов. Сегодня уже начинаем шалить на границе, пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары. Люди из третьих стран только через международные пункты пропуска: то есть недоверие уже к нам. В этом серьезная опасность: мы начинаем откатываться", - сказал президент.
Лукашенко подчеркнул, что для Беларуси и России "важно не допустить отката и где-то хоть потихонечку двигаться вперед".
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следующая страна для захвата кацапстана - белорусь
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https://www.youtube.com/watch?v=uiy0WY_JRpo
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Путин = Муссолини
Регулярные топлесс-выступления Владимира Путина - это не новое, а хорошо забытое старое.
На сайте швейцарской газеты Tages Anzeiger опубликована фотоподборка, которая явно не польстит президенту России. Оказывается, обнаженный торс задолго до Владимира Путина любил демонстрировать еще один небезызвестный политик - Бенито Муссолини.
https://charter97.org/ru/news/2017/8/13/259620/
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чем-то похожи...
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https://www.youtube.com/watch?v=GYaOxlvfUe4
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Только не обижайтесь потом...
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Прошу прощения за неточность.
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а помню, как он рассказывал по событиям в крыму: если бы на нас напали, мы бы дали военный отпор захватчикам.
ну-ну.
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Ой-вэй!
Такие умные слова из такой дурной головы...
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у него военный союз с кремлем а не с Западом
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Пассажиры электрички Москва-Петушки допили пиво выпавшего на ходу из тамбура мужчины.
Пассажирка, ехавшая в вагоне электропоезда Москва-Петушки, из которого сегодня выпал молодой мужчина, рассказала «МК» как повели себя пассажиры вагона.
Вещи выпавшего из электропоезда мужчины, оставшиеся в вагоне, они отказались отдать машинисту и забрали себе. И допили его недопитое в бутылке пиво.
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Это беларусам напоминание, что такое "русский мир"
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