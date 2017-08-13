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Все про:вокзал (165) Киев (17855) минирование (610) Нацполиция (8374)

 Полиция ищет взрывчатку на киевском вокзале

вокзал

В полицию поступила информация о минировании Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, главный вход в здание огражден. У входа дежурят несколько сотрудников полиции. Кроме того, стоят пожарный и полицейский автомобили, а также машина скорой помощи.

В то же время движение поездов осуществляется по расписанию. Пассажиров просят заходить в здание вокзала не через центральный вход, а через подземный переход.

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Реагипловать , конечно , нужно. Но взрывчатку на Донбассе . мне кажется. найти можно
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Если там была бы взрывчатка то уже бахнуло бы,а так это чей то юмор
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Есть такие *красавцы*, которые звонят о минировании, опаздывая на поезд или самолёт. А есть специально. Как вчера писали, из Новосибирска скотина минирует в Украине всё под ряд и этим в сетях хвалится
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Пока публично *минёрам* не будут отрывать яйца в прямом эфире,такая байда будет продолжаться вечно
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...там под вокзалом такие катакомбы -- Одесса отдыхает...
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вводить военное положение по всей стране. с соответствующими запретами и мероприятиями. задрали юмористы
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пусть пэтя твой сначала АТО войной назовет!
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а тебе падаль важно слово пети? ты привык по команде только срать?
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Не трогай мусорка сексота,оно больное,вояка хренов,оно как оббирать пьяных и стучать ничем больше в своей жизни не занималось
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ты чмо одесское думаешь отсидеться? хер ты угадал. твои установочные данные давно есть в СБУ. молись падлаль
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В Украине джины правят людьми,а джинами правят черные маги,а черными магами дьявол.Вот поэтому у людей каждый день крыша и едет.Ведь не зря за Украину молятся черные маги.
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Та,якби думали зірвати-зірвали ,отже 99% якийсь ідіот подзвонив,його і шукають
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Полиция ищет взрывчатку на киевском вокзале

Сарочка сказала, шо пусть они каждый день придя на работу сразу начинают искать оту зрывчатку! Шоп ихний гомон не беспокоил чесных граждан... шоп они привыкли к поискам зрывчатки и не тратили нервы даром...
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