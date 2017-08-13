 Полиция ищет взрывчатку на киевском вокзале

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, главный вход в здание огражден. У входа дежурят несколько сотрудников полиции. Кроме того, стоят пожарный и полицейский автомобили, а также машина скорой помощи.
В то же время движение поездов осуществляется по расписанию. Пассажиров просят заходить в здание вокзала не через центральный вход, а через подземный переход.
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Сарочка сказала, шо пусть они каждый день придя на работу сразу начинают искать оту зрывчатку! Шоп ихний гомон не беспокоил чесных граждан... шоп они привыкли к поискам зрывчатки и не тратили нервы даром...
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