 Российские наемники обстреливали из минометов позиции ВСУ возле Троицкого и Чермалыка, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Днем незаконные вооруженные формирования дважды били из 82-миллиметровых минометов по нашим укреплениям в районе Чермалыка, что на Приморском направлении. Также боевики открывали огонь недалеко от поселка Широкино.
На Луганском направлении около часа ночи преступники выпустили 5 мин калибра 120 миллиметров по украинским защитникам в Троицком.
Не приходит напряжение и в районе Авдеевской промзоны. Здесь днем боевики почти два часа обстреливали наши укрепления из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. В ответ бойцы АТО плотным огнем заставили противника соблюдать тишину.
Наряду с неудачными попытками втянуть украинских военных в долгосрочное огневое противостояние, боевики продолжают грабить и цинично использовать населения оккупированного Донбасса. Недавно в Горловке, так называемые милиционеры "ДНР" задержали боевика 3 отдельной мотострелковой бригады, который с разрешения командования организовал масштабный сбыт контрабандных товаров.
"Также жителей Донбасса, которые взяли в руки оружие, все чаще принудительно "привлекают" воевать в Сирии. А учитывая, что эти люди не граждане России, в случае гибели, их тела домой никто не возвращает", - говорится в сообщении.
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Чрти б вас вхопили!
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то можно сделать однозначный вывод, что кацапы - нация подонков больных манией вЯличия ,
с болезненным и никогда не покидающим безнадёжным чувством империализма и собственной неполноценности !
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