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 Российские наемники обстреливали из минометов позиции ВСУ возле Троицкого и Чермалыка, - штаб АТО

штаб ато

В течение сегодняшнего дня в зоне АТО зафиксировано 5 обстрелов позиций украинской армии со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Днем ​​незаконные вооруженные формирования дважды били из 82-миллиметровых минометов по нашим укреплениям в районе Чермалыка, что на Приморском направлении. Также боевики открывали огонь недалеко от поселка Широкино.

На Луганском направлении около часа ночи преступники выпустили 5 мин калибра 120 миллиметров по украинским защитникам в Троицком.

Не приходит напряжение и в районе Авдеевской промзоны. Здесь днем боевики почти два часа обстреливали наши укрепления из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. В ответ бойцы АТО плотным огнем заставили противника соблюдать тишину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в зоне АТО 17 обстрелов: 1 воин погиб, 8 - получили ранения или травмы, - штаб

Наряду с неудачными попытками втянуть украинских военных в долгосрочное огневое противостояние, боевики продолжают грабить и цинично использовать населения оккупированного Донбасса. Недавно в Горловке, так называемые милиционеры "ДНР" задержали боевика 3 отдельной мотострелковой бригады, который с разрешения командования организовал масштабный сбыт контрабандных товаров.

"Также жителей Донбасса, которые взяли в руки оружие, все чаще принудительно "привлекают" воевать в Сирии. А учитывая, что эти люди не граждане России, в случае гибели, их тела домой никто не возвращает", - говорится в сообщении.

Также читайте: Подтвержден факт участия российских наемников с Донбасса в войне в Сирии, - ГУР МО
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Когда вы уже, мля. настреляетесь??????!
Чрти б вас вхопили!
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перестанут стрелять если им не давать развернуться,а уничтожать еще на въезде в серую зону. технически это одинаково с ответкой. только украинских потерь меньше будет
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упреждающие удары - это было бы хорошо. НО... если "упреждающим ударам" предпочитают (на банковой) 1-2-3-4-5 смертей в день, то это не просто так. Видимо так договорились на самом высокоом уровне.
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"А учитывая, что эти люди не граждане России, в случае гибели, их тела домой никто не возвращает" - і багатьох ватників це налякало?
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"В ответ бойцы АТО плотным огнем заставили противника соблюдать тишину." - это теперь новая стандарнтная фраза шоколадных хенералов. Я уже знал, что она будет - Пете ссыкотно, что он запрещает отвечать. А так типа ответили, и пофиг что из автоматов против гаубиц, абы не трогали рыло барыжье.
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Вот пожалуйста,а говорили лимит дураков закончился. Обидевшись, что они в дефиците,сразу же дали о себе знать, минометами.
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правдиво звучит так: штаб АТО ПОЗВОЛИЛ террористам целых 2 часа безнаказанно обстреливать ВСУ
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Везде , где появляется моцкальня , идёт - ЛОЖЬ, КРОВЬ, НАСИЛИЕ, ГОРЕ И СЛЁЗЫ! Если посмотреть на действия кацапов и почитать их троллей на украинских сайтах,
то можно сделать однозначный вывод, что кацапы - нация подонков больных манией вЯличия ,
с болезненным и никогда не покидающим безнадёжным чувством империализма и собственной неполноценности !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники обстреливали из минометов позиции ВСУ возле Троицкого и Чермалыка, - штаб АТО
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