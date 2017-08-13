EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  2194  59
Все про:аэропорт (1270) взятка (4356) Киев (17855) пограничники (1313)

 Задержан мужчина, предложивший пограничнику $200 за беспрепятственный вылет из страны

доллары

В аэропорту "Киев" задержан мужчина, пытавшийся дать взятку пограничнику.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время оформления пассажиров рейса Киев - Бодрум (Турция) выяснилось, что в отношении одного из них установлено временное ограничение на выезд за пределы Украины. 42-летний украинец за беспрепятственное пересечение границы предложил пограничнику 200 долларов США.

Сотрудник пограничного ведомства от денег отказался. Правонарушитель задержан и передан полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львовщине задержан пограничник, торговавший наркотиками, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сцуко. Пограничник арестован и в пыточных СБУ?Или ему дали медаль,народный погранец?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты так всегда делаешь? твои лайфхаки точно всем подходят? может они только на тебя действуют)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Разъясняй свои действия и не жди исцеления!
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Правило знаешь прекрасно: шутить с дураками опасно"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Любители шоколадного зада подтянулись))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Привет ,смелый.Тебе тоже свой адрес дать?))А то многие интересуются,а потом пропадают,навсегда))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Выполняй задание и не прыгай от радости. Сдуру неси свой крест!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мне всем пидарасам предложить посещение курорта?))
Миргород. Спросить Михалыча,на главпочте)) Я с удовольствием посчитаю твои зубы
 показать весь комментарий
Ответить
 
А, я думав що ти людина, а ты реально дебил. Ще й неграмотний.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Миргород не хотите?Вот то то и оно,грамотный мой пидарис))Как говорил незабвенный Киля
 показать весь комментарий
Ответить
 
Даже не можете себе представить,как я всех вас здесь жду)
Козляры поганые
 показать весь комментарий
Ответить
 
$200-не дорого, вообщем, за возможность смыться за *бугор*
 показать весь комментарий
Ответить
 
За "беспрепятственный вылет" - 200 баков? Он что, дебил? Своими 200 баками он - очень обидел пограничника! За 200 баков, можно только - "беспрепятственно перейти своими ногами" Украинско-Молдавскую границу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видать чудак совсем в не адеквате был либо он - не Украинец. )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему не украинец? Если ему нужно в Турцию, и у него есть всего 200 долларов. Почему не попробовать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так вот погранец и обиделся на него за это. В Турцию (к примеру) летит, а тычет всего 200 баков. Я бы на месте погранца, ему по роже съездил бы - "за издевательство при исполнении....")))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот как надо "проходить беспрепятственно" без 200 баков, а с "лимонами".)))
https://www.youtube.com/watch?v=EpEUggsrCCw
 показать весь комментарий
Ответить
 
правда? а расскажите расценки... Сколько вам это стоило последний раз?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мало предложил, дал бы по таксе, то небыло бы этой новости, улетел бы! Не мелочитесь с украинскими таможенниками, если хотите добиться своей цели!
 показать весь комментарий
Ответить
 
600 баков ему вернули назад и сказали, что бы он больше по пустякам не беспокоил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну так думав дурень,що все по старому-нє подмажеш-не поєдеш,а воно бач як вийшло...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я так и не понял , кто кого обидел .
200 баксов - это много или мало ???
Огласите расценки , наконец .
 показать весь комментарий
Ответить
 
У многих кацапов здесь разрыв шаблона "Как так? Не взял взятку? Видимо мало..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
Задержан мужчина, предложивший пограничнику $200 за беспрепятственный вылет из страны

...ну шё Вам сказать? Даже и не знаю...
Если бы я свою свободу оценивал у эти чортови 200 долларов, то тогда зачем миня обрезали позорить свой народ? Лучче би сразу за обрезанием крайней плоти обрезали и голову...
Сара говорит, шо это не из наших. Я ей верю. Он кацап , точно...


 показать весь комментарий
Ответить
 
На картинке 800 американских рублей
А насчёт пограничника не взявшего денег, как сказал Станиславский - "Не верю"
Вымерли такие, как динозавры
 показать весь комментарий
Ответить
 
мужчина предложил пограничнику $200, на фото $800. Вопрос: куда делись $600?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты, че, рашкостан? Боишся взятку назвать - взяткой?
 показать весь комментарий
Ответить
 
таких погранців треба на польський кордон.... щоб бурштин не вивозили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда НАБУ проверит всех погранцов на сопричастность к Литвину, когда Литвин ответит за здачу Украины, тогда и будем делать выводы, кого и куда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
і тут зрада нетого арештували неті арештували нетак арештували нічого неробиця реформ немає з орупцією неборяця !ми пропали порох агент путіна
 показать весь комментарий
Ответить
 
....какой-то мужчина без имени и фамилии...,предложил какому-то пограничнику,и пограничник не взял?...бред какой-то...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоЗадержан мужчина, предложивший пограничнику $200 за беспрепятственный вылет из страны
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти