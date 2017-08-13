 Задержан мужчина, предложивший пограничнику $200 за беспрепятственный вылет из страны

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время оформления пассажиров рейса Киев - Бодрум (Турция) выяснилось, что в отношении одного из них установлено временное ограничение на выезд за пределы Украины. 42-летний украинец за беспрепятственное пересечение границы предложил пограничнику 200 долларов США.
Сотрудник пограничного ведомства от денег отказался. Правонарушитель задержан и передан полиции.
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Миргород. Спросить Михалыча,на главпочте)) Я с удовольствием посчитаю твои зубы
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Козляры поганые
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https://www.youtube.com/watch?v=EpEUggsrCCw
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200 баксов - это много или мало ???
Огласите расценки , наконец .
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Ужосссс!
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...ну шё Вам сказать? Даже и не знаю...
Если бы я свою свободу оценивал у эти чортови 200 долларов, то тогда зачем миня обрезали позорить свой народ? Лучче би сразу за обрезанием крайней плоти обрезали и голову...
Сара говорит, шо это не из наших. Я ей верю. Он кацап , точно...
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А насчёт пограничника не взявшего денег, как сказал Станиславский - "Не верю"
Вымерли такие, как динозавры
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