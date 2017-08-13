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Все про:шахта (816) экология (1036) Донбасс (15738)

 Ученый-гидрогеолог Яковлев об угрозе масштабной катастрофы на Донбассе: "Регион минимум лет 30 является крупной экологической аномалией"

яковлев

Закрытие угольных шахт на Донбассе угрожает масштабной экологической катастрофой.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал гидрогеолог, доктор технических наук, главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного развития Евгений Яковлев

"Отказавшись от закупок угля с той территории, мы сделали экономически невыгодными большинство их шахт. Это усложнило ситуацию в экологическом плане. И эти проблемы на Донбассе сегодня одинаковы для обоих сторон. Но сам донбасский регион минимум лет 30 является крупной экологической аномалией, даже если брать мировые масштабы. Здесь постоянно были запредельные нормативные загрязнения воды, почвы и приземной атмосферы. Раньше даже это относительно равновесное состояние держалось на том, что уровень подземных вод сдерживался шахтами на безопасной глубине. Верхняя зона пород была не перенасыщена водой (прудами, шахтными водами)", - рассказывает ученый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жебривский: Я акцентировал внимание Хуга на экологических угрозах, которые на Донетчину несет война. ФОТОрепортаж

При этом, по его словам, когда сегодня активно сокращается или не происходит добыча угля - по обе стороны - начался подъем уровней с глубины наверх.

"Ранее эта проблема была локальной, так как шахты закрывались потихоньку. Были точечные подтопления в Краснодоне, в Донецке, в Стаханове, так как поверхность за счет выемки угля опустилась от 2 до 7 метров. А теперь, воды возвращаются на прежний уровень", - говорит Яковлев.


Ученый-гидрогеолог Яковлев об угрозе масштабной катастрофы на Донбассе: Регион минимум лет 30 является крупной экологической аномалией 01

По его словам, последствия от выхода вод на поверхность могут быть ужасные: глубокозалегающая соленая вода выйдет на поверхность, заболачивая и засаливая местность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть риск радиационного загрязнения Донбасса, - Тука

"Мы получим присивашье. Но это не все. Дело в том, что когда вынимали уголь из пластов, образовались трещины. И теперь они заполняются водой, порода раскисает и становится слабее. В таким местах грунт осядет дополнительно. А почти половина городов Донбасса стоит на таких территориях. Начнут трещать дома и рваться водопроводно-канализационные и газопроводные трубы. Но и это не все. Добыча угля сопровождается выходом газа. Он начинает бежать по трещинам, по ослабленным зонам. Уже бывали случаи, когда бабушка пошла в подвал, спичкой черкнула, и все…

За всю историю на Донбассе извлечены на поверхность примерно 10 миллиардов метров кубических пород и угля. Что в итоге? Уголь взят, а породы ссыпаны в терриконы. Их примерно полторы тысячи, более трёхсот из них горят. Но с новыми рисками перестройки породного массива, когда поднимаются вода и газ, ситуация становится катастрофической. Что такое газ для горящего террикона? Взрыв. Что такое вода для горящего террикона? Пар и взрыв. Такие эпизоды были единичными, теперь могут стать массовыми. Это практически все углепромышленные города - около 90 населенных пунктов", - рассказал ученый.

Полный текст интервью с Евгением Яковлевым читайте ЗДЕСЬ.


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На окупированых териториях закрылись море шахт но почемуто ни один шахтер не бежит стучать каской перед своими руководителями и не пещит что ихним семьям жрать нечего,они только героями были в Киеве а сейчас рассовались по щелях как тараканы.
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Теперь они приехали в нашу часть Украиньі и дают нам советьі как жить и кому уезжать.
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Советы уезжать тебе даю я, и я не в Донбассе живу - так что исчезни уже! Надоел!
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Там просто некому бегать! Ш.ахтеров там практически не осталось.Если пр комиссарах в комбинате ,,Торезантрацит,,работали около15 полноценных шахт,то сейчас в Торезе 2(,,Прогресс,,и ,,Лутугина,,,а в Снежном,,Заря,,)При чем на каждой по одной лаве.(вместо5-6,как прикомисарах)Там остались одни дырочники,не видевшие ни мех.крепи ни комбайна.
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И зачем они такие шахты нужны -- тем более за три года войны ШАХТЕРЫ показали себя Предателями Украины и украинского народа в полный рост ???
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Нужно терриконы переместить обратно под землю .
Всё просто .
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ФСБ подкидывает подобных ученых в Украину -- " консервы " называются .Все архивы агентов КГБ вывезены в Москву из Украины .А в СССР -- не было даже бригады без агента КГБ и даже группы в институте .Никто их в Украине нашей не отлавливает -- а вред они делают украинскому народу величайший -- друзья Пети Симоненко .
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Что ж тут непонятного.
Теперь пускай "кормильцы"Воду черпают.И в РФ продают.Это охуенно нужная вода.Свинцом насыщенная.Им,русским,нужны свинцовые трусы
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Сколько заплатили этому "специалисту - гидрологу"?
Все проблемы Донбасса должна будет решать суверенная Украина, когда Донбасс будет ее неотъемлемой частью... Нерентабельные шахты надо закрывать...
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пока там кацапы, то в Сиваше будут "бычки", отходы и всякая блевотина
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Жагун скажи какой микрорайон в Макеевке стоит на выработках ???? Жагун -- сотни старых шахт закрыты за 200 лет -- и терриконы уже вросли в землю -- где подтопления и газ ??? Так кто мандит ?? Ты и гидролог ???
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да и хрен с ним , с этим краем глубоких нор и рукотворных гор. Пусть хоть вся дамбасня там повыздыхает. Нам не жалко. Всей Украине это будет только на пользу. Ибо нет дамбасни нету никаких проблем.
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коли в нашій країні почнуть вбивати зрадників?
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таки да. тамжынашилюди - адиннарот, бамбасянен дамбасянен с Украинцем братьянавек .
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цікава інформація....але тільки скілько те займе часу?
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Я по невнимательности прочитал "ученый гинеколог".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУченый-гидрогеолог Яковлев об угрозе масштабной катастрофы на Донбассе: "Регион минимум лет 30 является крупной экологической аномалией"
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