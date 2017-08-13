 Лимит дураков в России уже исчерпан, некомплект боевых подразделений на Донбассе 60-70%, - журналист о возможности вторжения РФ

Об этом в своей статье пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"К спрятанной войне, которую ведут наемники и "отпускники", давшие подписку о неразглашении, - к такому РФ готова. Но к повторению Чечни - нет. А ведь Украина - не Чечня, здесь российскую армию ждет организованное сопротивление с применением тяжелых вооружений. Когда в первом эшелоне наступления пойдут российские кадровые части, их потери пойдут на тысячи. И упорства они не проявят - вспомните десять десантников, которые под Иловайском добровольно сдались в плен, вспомните спецназовцев 3-й бригады, которые тоже сразу сдались. Огромный некомплект оккупационной армии на Донбассе показывает, что лимит дураков (которым все равно за что воевать, лишь бы платили) в России уже исчерпан. А ведь ввязавшись в войну, армию придется пополнять, а как пополнять, если у 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ на Донбассе уже сейчас некомплект боевых подразделений 60-70%, несмотря на стабильные российские зарплаты солдатам и премии офицерам?", - пишет журналист.
Подробнее читайте в статье "Существует ли угроза вторжения российских войск в центральную Украину в августе 2017-го?".
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...к повторению Чечни не готова...
...Украина - не Чечня...
...упорства они не проявят - вспомните десят десантников...
Основные столбы на которые опирается вывод автора. Все складно. Но лучше на эти выкладки не обращать внимания.
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А как жи "бездара" Муженко??? Какое ОРГАНИЗОВАННОЕ сопротивление если судя по словам хвельмаршола глава генштаба первий предатель???
Одно из двух либо бутусов врет про Муженко либо бутусов врет про кацапов.................
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еще полно.
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