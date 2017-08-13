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 Политика Украины
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 Лимит дураков в России уже исчерпан, некомплект боевых подразделений на Донбассе 60-70%, - журналист о возможности вторжения РФ

армия рф

Россия и российская армия морально не готовы к вторжению и к большой войне в Украине.

Об этом в своей статье пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"К спрятанной войне, которую ведут наемники и "отпускники", давшие подписку о неразглашении, - к такому РФ готова. Но к повторению Чечни - нет. А ведь Украина - не Чечня, здесь российскую армию ждет организованное сопротивление с применением тяжелых вооружений. Когда в первом эшелоне наступления пойдут российские кадровые части, их потери пойдут на тысячи. И упорства они не проявят - вспомните десять десантников, которые под Иловайском добровольно сдались в плен, вспомните спецназовцев 3-й бригады, которые тоже сразу сдались. Огромный некомплект оккупационной армии на Донбассе показывает, что лимит дураков (которым все равно за что воевать, лишь бы платили) в России уже исчерпан. А ведь ввязавшись в войну, армию придется пополнять, а как пополнять, если у 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ на Донбассе уже сейчас некомплект боевых подразделений 60-70%, несмотря на стабильные российские зарплаты солдатам и премии офицерам?", - пишет журналист.

Подробнее читайте в статье "Существует ли угроза вторжения российских войск в центральную Украину в августе 2017-го?".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ на границе с Украиной - демонстрация готовности к более масштабному вторжению в любой момент, - Климкин
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Дорог на паРашке нет, поэтому и дураки не кончатся....
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Там рабов более 100 млн., погонят как баранов на бойню не спрашивая их согласия стать пушечным фаршем!
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как это было в 1917-23,1938,1939-40,1941-45, 1950-53, 1964-72, 1975-79-89-92, 1994-96, 1999-2009, 2008, 2014!
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Та вистачить там дураків,питання чисто фінансове,це буде занадто дорого,на росіі' таких грошей нема
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Идиотами всегда славелась Рассея.Даже больше скажу -придурков там всегда приветсвовали. Разве храм Василия Блаженного - - не лучшее доказательство??? А кто такой " блаженный"? -- ДУРАК (недоносок) в простонародье..И в его память - храмы??....Храмы во имя дураков...На главной площади.. Это что - не показатель???? И вся их нация уже столетия их переваривает..И никто там невозмущается - что нельзя на главной площади столицы хвастаться храмом сумасшедшему.... Поэтому - относится к ним как к умным - ни в коем случае нельзя..
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Это что ж получается: в России из двух традиционных бед осталась только одна - дороги? А дураков на Донбассе извели под корень?
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...с прятанной войне россия готова...
...к повторению Чечни не готова...
...Украина - не Чечня...
...упорства они не проявят - вспомните десят десантников...

Основные столбы на которые опирается вывод автора. Все складно. Но лучше на эти выкладки не обращать внимания.
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Хвельмаршол бусутофф прозрел!!!!!!!!!!!!!
А как жи "бездара" Муженко??? Какое ОРГАНИЗОВАННОЕ сопротивление если судя по словам хвельмаршола глава генштаба первий предатель???
Одно из двух либо бутусов врет про Муженко либо бутусов врет про кацапов.................
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Пятиминутка оптимизма на Цензоре..."Лимит дураков в России уже исчерпан"-хит столетия.
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Так Жириновский же вчера сказал- "всех в Украине уничтожим",как же его ослушаться? Он же у них,прости господи, почти "мессия" , глашатай"!На самом деле положение угрожающее,Путин позарез нужен или военный успех, или дипломатический, либо переворот в Украине.На последние два направления он не может повлиять с гарантией успеха на 100%,остается только военная операция.
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Возможно, для начала, добровольно-принудительно присоединят Беларусь. А чо - собиратель земель, обиратель Емель...
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Вату можна зупинити лише 30-50 тисячами їх гробами. Бажано, щоб гроби з ватою поступали у великі міста і по всій паРаші.
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Заставить "русских" воевать с сильным противником могут только заград отряды, когда "русские" поймут, что наступая больше шансов выжить, чем отступая. Но где столько "вертухаев" взять и из чего их финансировать?
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Чего только не вычитаешь - и дураки, и пьяницы, и некомплект, и воевать не умеют - так если все так у них плохо, а в ВСУ все так хорошо, может вместо разговоров просто выгнать этот сброд из страны?
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Го к нам на сафари !,мы вам овцам бошки резать будем на каждом переулке и в каждом подьезде !!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛимит дураков в России уже исчерпан, некомплект боевых подразделений на Донбассе 60-70%, - журналист о возможности вторжения РФ
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