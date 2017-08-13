 "Мама сказала, что если подпишу контракт с российским клубом, то больше не буду ее сыном и она знать меня не хочет", - украинец Юрий Ткачук отказался играть в РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.com.
Футболист рассказал, что вел переговоры с российским футбольным клубом "Анжи", но по настоянию матери прервал контакты.
"Для меня футбол вне политики, но вот для моей семьи - нет. Мама сказала, что если подпишу контракт с "Анжи", то больше не буду ее сыном и она знать меня не хочет. Поэтому я пробыл там всего 3-4 дня", - сказал Ткачук.
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что значит "вне политики"? ты где вообще живешь?
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