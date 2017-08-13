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 "Мама сказала, что если подпишу контракт с российским клубом, то больше не буду ее сыном и она знать меня не хочет", - украинец Юрий Ткачук отказался играть в РФ

ткачук

Полузащитник "Карпат" Юрий Ткачук отказался переходить в российский футбольный клуб "Анжи".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.com.

Футболист рассказал, что вел переговоры с российским футбольным клубом "Анжи", но по настоянию матери прервал контакты.

"Для меня футбол вне политики, но вот для моей семьи - нет. Мама сказала, что если подпишу контракт с "Анжи", то больше не буду ее сыном и она знать меня не хочет. Поэтому я пробыл там всего 3-4 дня", - сказал Ткачук.

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молодец ,мама!Есть украинцам на кого равняться
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только вот сынок все равно урод.. "футбол вне политики"
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видать знала,его можно соблазнить копеечкой.... молодец, что предупредила
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А сынуля - дебил! Т.к. еще сомневался в том - переходить или не переходить.
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Кот обиделся. Такая возможность наследство получить провалилась.
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Респект мамі!!! А сину і самому уже пора знати що таке Добро, а що таке Зло...
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а если бы мама не сказала?
что значит "вне политики"? ты где вообще живешь?
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Мама молодец, а сынок балбес. У нас идет война, а не политика! Война, дебил! Русские пришли в Украину и убивают украинцев, твои ровесники гибнут на войне, а ты к врагу играть собирался ехать.
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И сыну аплодисменты, что маму слушается! 5-я заповедь!
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Маму надо слушать, опыт и житейская мудрость, приобретаются с годами.
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ну если сам не понимает, то хорошо, что мама есть
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Мама... Хорошая женщини.А сам только после маминых слов одумался?
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мама - просто агонь! Молодец! Надо было еще дрыном по хребту, сынулю, перетянуть, что бы мозги вправить.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Мама сказала, что если подпишу контракт с российским клубом, то больше не буду ее сыном и она знать меня не хочет", - украинец Юрий Ткачук отказался играть в РФ
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