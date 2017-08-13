 Информатор наемников РФ задержан в Мариуполе

Об этом 13 августа сообщили в управлении полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
43-летнего жителя села Веселое задержали во время попытки пересечь стоп-контроль и доставили в Кальмиуское отделение полиции.
"Каждый раз звоня своему товарищу по прозвищу "Атаман" в разговоре мужчина рассказывал, что в конкретное время мимо его дома проехала военная колонна. Информировал обо всем в подробностях: количественный состав техники и личного состава, направление движения и предполагаемое место дальнейшей дислокации", - отметили в полиции.
Впоследствии мужчина прекратил все контакты с представителем "ДНР".
"Поскольку он был разоблачен полицейскими, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.256 "Содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности" УК Украины", - сообщили в полиции.
Также в Нацполиции сообщили, что с начала года в Донецкой области выявлено 177 боевиков, из них 152 задержанные, 25 - объявлены в розыск.
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Или полтора года одни и те же части вокруг дома гоняли пугая москалей?
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