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 Информатор наемников РФ задержан в Мариуполе

наручники

В Мариуполе задержан житель Волновахского района Донетчины, который 1,5 года был информатором наемников из ОРДО.

Об этом 13 августа сообщили в управлении полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

43-летнего жителя села Веселое задержали во время попытки пересечь стоп-контроль и доставили в Кальмиуское отделение полиции.

"Каждый раз звоня своему товарищу по прозвищу "Атаман" в разговоре мужчина рассказывал, что в конкретное время мимо его дома проехала военная колонна. Информировал обо всем в подробностях: количественный состав техники и личного состава, направление движения и предполагаемое место дальнейшей дислокации", - отметили в полиции.

Впоследствии мужчина прекратил все контакты с представителем "ДНР".

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"Поскольку он был разоблачен полицейскими, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.256 "Содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности" УК Украины", - сообщили в полиции.

Также в Нацполиции сообщили, что с начала года в Донецкой области выявлено 177 боевиков, из них 152 задержанные, 25 - объявлены в розыск.

Смотрите: Информатор боевиков задержан на КПВВ "Майорское", - СБУ. ВИДЕО
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Ни фига себе,чувак полтора года сливал информации а СБУ видимо в это время шатунов гоняла.
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а тебе не рассматривать придется. можешь даже глаза закрыть
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Ну понятное дело,когда ничего нет,то хоть смотри,хоть не смотри ничего и не увидишь
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ну то что ты опытная я уже понял. часто приходится видать
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олежка хардин - знаешь на чем ты палишься? на двух вещах которые тебе тупому недоступны. ты с нулевым рейтингом четко знаешь кто порохобот а кто нет и ты ставишь смайлики везде где твои дрожащие руки успевают ляпнуть по клаве
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Ты тут про Гройсманов и Розенблатов поаккуратней ...
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сєпарскій суд як обично відпустить цоьго гліста, ще навіть могут КАМПЄНСАЦІЮ дати.
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У него должны были быть связи а ВСУ,иначе как он мог работать.
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Новая мера наказания для подобных ублюдков: - давить танком с разворотом на месте.
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Отдайте его в "Азов". Там без "статей" с ним разберутся.
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Все алкаши и прочие маргиналы информаторы попочления.
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Таксисты в основном маргиналы (алкаши, уголовники и наркоманы).
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Краще якщо б було так - "тіло інформатора бойовиків знайдено під Маріуполем"
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.... мимо его дома проехала военная колонна..... теперь мимо его дома будет ходить колонна уголовников
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А чего же полтора года ждали?
Или полтора года одни и те же части вокруг дома гоняли пугая москалей?
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