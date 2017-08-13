 В ходе ссоры на Харьковщине мужчина бросил гранату в салон автомобиля оппонента, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Происшествие произошло 11 августа в городе Люботине Харьковского района. Около 22:00 в дежурную часть отделения полиции поступило сообщение от 32-летнего местного жителя. Он сообщил, что во время ссоры с 35-летним знакомым, которая произошла на площади Слобожанской, тот бросил в салон его автомобиля взрывоопасный предмет.
На место происшествия выехало руководство, следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического управления. При осмотре салона автомобиля под передним пассажирским сиденьем был обнаружена и изъята граната РГД-5.
Факт события внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
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Ой-вэй, шо тут таково?
Один порядочный человек попросил другого хорошево завести гранату у милицию, а вы тут шум и гам подымаете...
Если вам там нечево больше делать - придите до моей Сарочки и она вам даст всё, шоб вы не скучали...
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нахера раздавать населению стволы, если они могут гранатами друг-в-друга покидать?
зато преступность по мнению князева у нас конкретно поборена. осталось мелочь.
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