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Все про:боеприпасы (1240) граната (667) Нацполиция (8372) Харьковщина (1281)

 В ходе ссоры на Харьковщине мужчина бросил гранату в салон автомобиля оппонента, - Нацполиция

граната

В Харьковской области в ходе ссоры мужчина бросил гранату в салон автомобиля оппонента.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Происшествие произошло 11 августа в городе Люботине Харьковского района. Около 22:00 в дежурную часть отделения полиции поступило сообщение от 32-летнего местного жителя. Он сообщил, что во время ссоры с 35-летним знакомым, которая произошла на площади Слобожанской, тот бросил в салон его автомобиля взрывоопасный предмет.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Местный житель подорвался на Луганщине, пытаясь разобрать гранату. ФОТОрепортаж

На место происшествия выехало руководство, следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического управления. При осмотре салона автомобиля под передним пассажирским сиденьем был обнаружена и изъята граната РГД-5.

Факт события внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Смотрите: Четверо местных жителей, отобравших при помощи гранаты служебный автомобиль у полицейских, задержаны на Одесчине. ФОТОрепортаж
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Вопрос вселенского масштаба не смогли решить, раз пришлось гранатами бросаться?
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Ну что тут скажешь,в Украине гранаты скорей всего продают оптом,поэтому как не день так и гранаты взрывают,кто то с гранатами на пруд даже рыбку ходит ловить
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Чиво абижаться? Может просто подарил, раз кольцо не выдернул
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Друг бросил пить, курить, гранату теперь он просто знакомый.
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Он что не знал, что надо чеку вытягивать? или то муляж какой то был
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В ходе ссоры на Харьковщине мужчина бросил гранату в салон автомобиля оппонента, - Нацполиция

Ой-вэй, шо тут таково?
Один порядочный человек попросил другого хорошево завести гранату у милицию, а вы тут шум и гам подымаете...
Если вам там нечево больше делать - придите до моей Сарочки и она вам даст всё, шоб вы не скучали...
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Так уж и всё даст? не опечалит ли развеяв мои стариковские надежды на последний раз?
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хуясебе у нас в стране знакомые ссорятся.
нахера раздавать населению стволы, если они могут гранатами друг-в-друга покидать?
зато преступность по мнению князева у нас конкретно поборена. осталось мелочь.
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Надо продавать людям гранаты официально, чтобы граждане смогли защитить себя. (Хоплофилы с "Цензора).
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Ну, и Кивалову кидали и еще кому то! Шо толку? Муслимы друг другу кидают , так десятки погибших!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ходе ссоры на Харьковщине мужчина бросил гранату в салон автомобиля оппонента, - Нацполиция
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