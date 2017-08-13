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 Политика Украины, Экономика
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Все про:дороги (1769) Львов (3645) Укравтодор (309) Гройсман (3266)

 Гройсман: Начинаем реализовывать проект Северной объездной дороги Львова. СХЕМА

В ближайшее время будет объявлен тендер на разработку проектной документации по строительству Северной объездной автомобильной дороги Львова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет глава правительства на странице в Facebook.

"Недавно я вспоминал о международном транспортном коридоре #GoHighway, а также капитальном ремонте и реконструкции различных участков дорог сообщения Западная граница - Львов - Одесса - Николаев.

Начинаем реализовывать этот проект. В ближайшее время будет объявлен тендер на разработку проектной документации на строительство одной из его (коридора. - Ред.) частей - Северной объездной автомобильной дороги Львова протяженностью 24 км с 4 полосами для движения", - написал Гройсман.

Он подчеркнул, что строительство дорог будет способствовать лучшей логистике, развитию регионов и повышению престижа Украины. "Строя дороги, мы в том числе развиваем украинскую экономику", - отметил Премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укравтодор" готовится к запуску строительства первой концессионной дороги Киев-Белая Церковь, - Новак

Как сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины, уже согласовано техническое задание на разработку проектной документации для строительства этой дороги.

Северная объездная дорога г. Львова соединит международную трассу М-06/Е-40 и национальную Н-17 Львов - Луцк с международными трассами М-09, М-10, М-11, которые обеспечивают сообщение между Украиной и Польшей.

На дороге предусмотрено строительство 3 эстакад из железобетонных конструкций протяженностью, соответственно, 191 м, 551 м и 332 м. На пересечении с дорогами международного и национального значения предусмотрено строительство двухуровневых транспортных развязок. На пересечении международной дороги М-09 Львов - Рава-Русская планируется полная развязка по типу "лист клевера".

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца сентября на дорогах Украины появятся 26 габаритно-весовых комплексов, - Гройсман

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финансовую сторону вопроса поподробней а то ты гнойсман украсть и обмануть мастак
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А вот в Днепре нет ни одной объездной дороги.... Весь междугородный транспорт фигачит через Днепр.
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Кусок южной как-то сляпали (на Киев). А вот с востока, на тот же Киев разворовали. Увы.
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Это во всём одно партийцы Петровского виноваты.
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И при этом значительная часть денег для этих львовских строек в Днепре и области и зарабатывается. Ценой здоровья жителей (дышать в последнее время нечем). С рубателей смерек, довбателей бурштину, контрабандистов и гастеров много налогов не соберешь.
А на Донецком шоссе - фуры сплошным потоком - дышите днепряне, Гройсман более кошерные регионы обустраивает...
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треба заборонити будівництво злочиних доріг в україні баригами ! жили в говні поживем !ще
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Сцуко, ну хоть в выходной можно без обещающего светлое будущее Гройсмана и остальных?
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Гройсман: Начинаем реализовывать проект Северной объездной дороги Львова. СХЕМА
Вова фатит!

Помнишь Беню, как он визде говорил шо вже начинаиет?
Так его побили очень, бо он кричал про то шо начинает то, до чево не имел никаково отношения!
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Этот педераст отдает себе отчет,что его жизнь уже начала отсчет.В обратном направлении.
Еще до 2018 мы узнаем что ОНо живет в Израиле.
Я понимаю что израильтянам нужны инвестиции.Но нужны ли им гниды,и пиявки,перелезшие с нас,на них?Даже с большими деньгамииии
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А может надо обороноспособность укреплять,а не заниматься растранжириванием?
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Та шо ты говришь? Когда говрят чуть выше шо огромные средства тратятся на армию, технику и зарплаты военным зрадобыдло испражняется шо надо на более нужные дела. А когда на нужные дела то зрадогавнюкам лучше на обороноспособность. Ты определись с тактикой, солдатик. А потом испражняйся орагнизованно.
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Как же мы до сих пор жили без этого Великого Реформатора? (Сеня не в счет)
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А ниже всё от фуйла,потому всё так нехорошо в Украине
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грося, таки, даже в выходной не смог удержаться от того, чтобы похвастаться досягненнями.
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После построенной стены от рассеи это следующий проект.
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Охотно присоединяюсь к огромной группе пенсионеров,которые хотят плюнуть в физиономию Гройдеману.
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А че только пенсионеры? Желающих масса и не пенсионеров
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Так он только какие-то фигвамы на бамажке рисовать начал. А галасу как вроде от бульдозера
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Лучше б не говорил, Володя. Ща на твою будущюю дорогу зрадобыдло наложит огромную кучу. Гандонс пирсингом ввеху уже отметился...
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Я даже знаю кто выиграет тендер и что дорога эта как раз пройдет чистА случайно возле хатынки почти бездомного базарного гения!!
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Стену яценюка мы уже имеем... теперь и дорогу гройсмана получим
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кращеб гройсман ішов голодовку обявляти під ап ! це більше конструктивна робота 1 бо доріг ураїнці явно нехочуть ! все обгадили ! потім дивуюця чого вони живуть в лайні !
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Развязки в стиле совкового "клеверного листа", сделали бы уже что-то типа "турбины"...

Кстати, может тут есть автодорожники, что это за жаргонные обозначения КМ 13+800, КМ 22+200 (понятно, километр дороги, но тем не менее, что означает первая цифра, а что после плюса)???
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вопрос в том сколько нам налогоплательщикам это будет стоить при нынешней бар ы ж ной власти откаты 30 пр и можно начинать он же не за свои строит
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