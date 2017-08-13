 Гройсман: Начинаем реализовывать проект Северной объездной дороги Львова. СХЕМА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет глава правительства на странице в Facebook.
"Недавно я вспоминал о международном транспортном коридоре #GoHighway, а также капитальном ремонте и реконструкции различных участков дорог сообщения Западная граница - Львов - Одесса - Николаев.
Начинаем реализовывать этот проект. В ближайшее время будет объявлен тендер на разработку проектной документации на строительство одной из его (коридора. - Ред.) частей - Северной объездной автомобильной дороги Львова протяженностью 24 км с 4 полосами для движения", - написал Гройсман.
Он подчеркнул, что строительство дорог будет способствовать лучшей логистике, развитию регионов и повышению престижа Украины. "Строя дороги, мы в том числе развиваем украинскую экономику", - отметил Премьер-министр.
Как сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины, уже согласовано техническое задание на разработку проектной документации для строительства этой дороги.
Северная объездная дорога г. Львова соединит международную трассу М-06/Е-40 и национальную Н-17 Львов - Луцк с международными трассами М-09, М-10, М-11, которые обеспечивают сообщение между Украиной и Польшей.
На дороге предусмотрено строительство 3 эстакад из железобетонных конструкций протяженностью, соответственно, 191 м, 551 м и 332 м. На пересечении с дорогами международного и национального значения предусмотрено строительство двухуровневых транспортных развязок. На пересечении международной дороги М-09 Львов - Рава-Русская планируется полная развязка по типу "лист клевера".
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А на Донецком шоссе - фуры сплошным потоком - дышите днепряне, Гройсман более кошерные регионы обустраивает...
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Вова фатит!
Помнишь Беню, как он визде говорил шо вже начинаиет?
Так его побили очень, бо он кричал про то шо начинает то, до чево не имел никаково отношения!
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Еще до 2018 мы узнаем что ОНо живет в Израиле.
Я понимаю что израильтянам нужны инвестиции.Но нужны ли им гниды,и пиявки,перелезшие с нас,на них?Даже с большими деньгамииии
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Кстати, может тут есть автодорожники, что это за жаргонные обозначения КМ 13+800, КМ 22+200 (понятно, километр дороги, но тем не менее, что означает первая цифра, а что после плюса)???
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