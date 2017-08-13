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 В результате непогоды на Закарпатье обесточено 8 населенных пунктов

закарпатье

Интенсивный дождь и сильный ветер, которые пронеслись по Закарпатью в ночь на воскресенье (13.08), вызвали аварийные отключения электроэнергии и подтопления улиц и дворов в нескольких районах области.

Об этом на своем сайте сообщил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро воскресенья без электроэнергии остаются восемь населенных пунктов Мукачевского и Береговского районов. В Савеловском и Великоберезнянском районах сильный ветер повалил на проезжую часть несколько деревьев. Сейчас движение автотранспорта восстановлено.

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Из-за отсутствия света в Берегово всю ночь не работала канализационно-насосная станция в результате чего вода затопила три улицы. С 10 часов утра, после восстановления электроснабжения и запуска КНС, вода пошла на убыль, однако центральная часть Берегово все еще обесточена.

В течение ночи из-за отсутствия электроэнергии украинская часть Международного пункта пропуска "Лужники" на украинском-венгерской границе не работала несколько часов, автомобилисты вынуждены были пересекать границу через пункт пропуска "Вилок". Сейчас МПП "Лужники" работает в нормальном режиме.

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В результате непогоды на Закарпатье обесточено 8 населенных пунктов

Ой-вэй глупые люди,- подключайте оте ваши насилёные пукты к особнякам киевских слух нашево народа и будет вам свет и тепло!
Ви шо не знаете, шо оте мини злектрастанции на ваши деньги куплены?
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Гы!!В Савеловском и Великоберезнянском районах Источник: https://censor.net.ua/n451513 великоберезнянский ещё могу понять??а вот откуда ,,савеловский" взялся??(насколько знаю закарпатье с кацапией не граничит??следовательно ,,новосавеловскую республику "присоединить не могла.(подозреваю что свалявский ,,закодировали") (шалуны!!)
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Запорожье-сильный восточный ветер в тени 41 с плюсом.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате непогоды на Закарпатье обесточено 8 населенных пунктов
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