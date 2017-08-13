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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1479) Порошенко (13551) Саакашвили (1902) Грибаускайте (150)

 В АП опровергли информацию о срыве встречи Порошенко с Грибаускайте из-за Саакашвили

грибаускайте

Информация о якобы отмене встречи Президента Литвы Дали Грибаускайте с Президентом Украины Петром Порошенко из-за Михеила Саакашвили не соответствует действительности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации Президента Владимир Горковенко.

"Так называемый российский оппозиционер Константин Боровой родил фейковую мышь о том, что Президент Литвы Даля Грибаускайте отказалась от встречи с Петром Порошенко будто бы из-за апатрида Mikheil Saakashvili.

Похоже, из-за активности на солнце фейковый российский оппозиционер что-то напутал. Головку, наверное, очень сильно напекло, вплоть до галлюцинаций. Может, лучше к врачу обратиться? Потому что в ближайшее время встречи Порошенко и Грибаускайте не планировалось", - написал он.

Смотрите также: "Этот паспорт, которым я очень горжусь, - не игрушка": Саакашвили заявил, что прилетел в Польшу по украинскому документу. ВИДЕО

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.

Смотрите: Пикет с участием Саакашвили против российской оккупации Грузии прошел у посольства РФ в Литве. ФОТОрепортаж

Саакашвили прилетел в Польшу из США 4 августа и заявил, что намерен посетить другие европейские страны и что никто в мире не признает отмены его украинского паспорта. В тот же день Главная прокуратура Грузии заявила, что обратилась к польским компетентным органам по вопросу визита в эту страну экс-президента Михаила Саакашвили. В Варшаве ответили, что ни одно из государственных учреждений Польши не получало письмо по поводу экстрадиции бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

После Польши, 8 августа, в годовщину российской оккупацией земель Грузии в 2008 году, Саакашвили прибыл в Литву. 10 августа Саакашвили сообщил, что прибыл с семьей в Венгрию.

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Только, писака хренов лео, не так всё, было. И квартира-то не твоя, а нанят ты в ней для ремонта.только, сука, вместо того обещаного евроремонта, ты все пиздишь материалы у хозяев. и как висели старые совковые обои так и висят. а друг твой, мастер евроремонтов, которого ты позвсл в гости на помощь,увидев весь этот шабаш, и охерев от твоего произвола и твоего говна на столе хозяев поднял хай. вот ты его и выставил за дверь. но соседи то не обманешь такими охуительными историями...
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"В АП опровергли информацию о срыве встречи Порошенко с Грибаускайте из-за Саакашвили" - лично я совсем бы не удивился такому поступку Грибаускайте, и даже одобрил бы, а Шоколад перед Европой и всем Миром ещё раз покакал, какая это мелкая, алчная и трусливая душонка, и что он не дорос и врядли дорастёт до президента большой европейской страны Украина, и что он не заслуживает представлять украинский народ, который отдаёт свои лучшие жизни в войне с Кацапстаном, а барыга делает деньги, не брезгуя ничем.
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А якщо побачиш її на трибуні 24 числа галстук з'їси?
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Может хоть с Ким Чен Ымом? Поговорят о самых сильных армиях, несколько кульков карамели подарит.
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Шевченко умер в 1861 году.Откуда взялись жиди в Украине в то время?
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"АТО триватиме часи". Так воно і пролізло. Не вірте баригам, яким вигідна війна. Даля розумна жінка, руки бруднити не буде. Побачимо що буде далі.
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АТО в Чечне продолжается с 26 декабря 1994 года,недавно застрелили 42 неправильных чеченца.
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Ну а когда ж у однотурового все таки запланированы визиты чы рандеву из Будки гавкнуть не хотят? Азерских и бульбанских Ким Сунь Выней не предлагать
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Есть еще станы..... Узбекистан, Казах.................... и другие. Ему теперь только туда.
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Кому, где и когда "напекло", - скоро узнаем... Потому "отмазки" типа "из-за внезапного изменения графика встреча президентов Литвы и Украины состоится позже" оставьте для пациентов "пятнашек" и "глевах"! Признайтесь уже сами себе, что порошенко своим "гениальным" указом о лишении Саакашвили гражданства Украины оскорбил тем самым не только его, но и всех людей, кто с гордостью носит паспорт Гражданина Украины!!! Вот потому этой осенью порошенко и Ко "сидеть на троне" уже НЕ БУДЕТ!!! Где он будет, что случится с ним и его "не очень молодой командой", - вопрос для Государства Украина и её Народа вторичный! Потому лучше не защищай политзомби порошенко, а "хвосты подчищай", - а то мало ли что... Вопросы есть, "АБлакат дьявола"?!
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из того же источника?от русни разноцветной,от либерастической до сталинской?
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Це старий, багатократно описаний, ФСБшний прийом. Називається "повісити на спину тухлого оселедця."
У якомусь третьорозрядному виданні публікують брехню.
Потім підключають жкрнашлюшок що її розносять, по більш відомим виданням, як правило без конкретного посилання на першоджерело ("як всім відомо", "як багато хто каже" і.т.д.)
Потім появляються експерди, що цю брехню обговорюють наче то правда.
Такми чином брехня легітимізується і починає жити так би мовити своїм життям.
Як правило жертва помічає атаку занадто пізно, коли вже нічого не вдієш, бо намагання щось спростувати лише погіршуватимуть ситуацію.
Цього ж разу не проканало, помітили відразу, але гроші клакерам, блохерам та журнашлюшкам уже проплатили, тому роботу свою вони все одно виконують.
А щодо кацапських опозиціонерів, то вони такі ж гавнюки, як і всі кацапи.
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24 августа на Майдане Парад Войск и Нацгвардии Украины.Многое удивит Педофильного плешивого каздла
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О ГО- ГО СКОЛЬКО КРЕСТИКОВ ОПЯТЬ ШОКОЛАДНОГО КАБАНЧИКА ПАРАФИНЯТ ПО САМЫЕ НЕ ХОЧУ
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поклянись самым святым для себя - путиным. дзержинским и тем что не видать тебе следующего звания.
тогда поверю.
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Сравнить нашего уважаемого Президента Украины Петра Алексеевича с какой то литовской бабой ? Литва против Украины как Моська против слона и пускай эта Даля сама просить будет встречи у нашего Президента.
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Вы не правы! Я всегда очень внимательно читаю порохоботву. Они как нос у блохастой собаки - куда он смотрит, туда она и побежит. Значит скоро соевые мародеры будут выбрасывать тонны лайна на Далю, а потом и на всю ненависную Гейропу. Где там Янукович заявил, что курс меняется и Украина идет в Таможенный союз к Хуйлу? В Вильнюсе? Совпадение?
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это не с вашей зрадовской конторы порохобот? а то чото сильно смахивает
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Ні Гиг.. Схоже на імпортного.. Таких опусів Петрові - українець при здоровому глузді не напише.. Навіть за гроші..
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так я и говорю,импортный...с ихнего запоребрика
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Тільки чому тоді йому лайкають прихильники Петра? Співпадіння?
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Гыга, а если Даля все таки плюнет в диабетную рожу, ты чью сторону займешь? Человека, который в своей стране принимал раненных с Майдана или того, кто фотографировался в это время с мусорней, защищавшую Януковича?
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Так называемый заведующий отделом так называемого Главного департамента так называемой информационной политики так называемой Администрации Президента Владимир Горковенко признался, что у него напекло головку. А что еще далее может наговорить так называемый заведующий отделом трудно даже представить.

В каких университетах этого так называемого заведующего отделом учили такой дипломатической стилистике? Вот же выродков у нас порасплодили. Только Саакашвили выгнали так сразу все повсплывали.
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Если человек добился того что работает в команде уважаемого Петра Алексеевича то он много достиг и достойный уважения а кто вы-неудачники по жизни и нитики от зависти .
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Через родственные связи! Не позорьтесь! Лучше играйте кофе с Коломойским
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У тебя, мудака, страна состоит только из тех людей, которые находятся в так называемой АП президента. Остальные для тебя не люди, они неудачники и бабы. Смотри, идиот, где-нибудь на людях забудешься и начнешь это самое лепить, так тебе в той толпе мало не покажется.
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ты чо,за кацапню обиделся? не переживай,лошадь если чо сама проигогокает
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Александра Солженицына выгнали из СССра и лишили гражданства дохлого СССРа за то что насрал на страну Всемирного счастья нацарапав Архипелаг ГУЛАГ и дедываевалов в Красном Колесе,, кажись в 1974 году.Агенство ТАСС назвало негодяя предателем и подонком.
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Украина независимая страна и ей решать с кем дружить или кого послать.
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Это же лёня фишер, котоый очень уважает шакалад!
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Давненько його тут не бачив.. Він завжди захоплюється Петром, гросею та пашинським..
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Видать поиздержался малёхо, вышел на приработки воскресные! Мороженное купить али пол-кило рошенок!
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А мне кажется, это сам Петро и постит. Была же новость о том, что он здесь под разными личинами...
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Похоже на то, называть Педро уважаемым Петром Алеексеевичем, даже самые отъявленные порохоботы не додумались!
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да ладно тебе - свободная страна - шо хочет то и пишет)))
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Я больше поверю фейковуму расейскаму опу, чем нашему брехливому презеку.
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Встреча Порошенко и Грибаускайте. Харьков, 9 июня 2017 года.
В АП опровергли информацию о срыве встречи Порошенко с Грибаускайте из-за Саакашвили - Цензор.НЕТ 9849
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На торжествах в честь Дня Независимости 24 августа 2017 года в Киеве ожидается присутствие Президента Литвы Дали Грибаускайте.
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ну дык,еще 10 дней зраду можно безнаказно гнать.вот и гонют
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Литовско-польско-украинсий батальон срецназа также будет на Майдане в день Независимости.Обратите внимание на экипировку Батальона,Крысы кремлёвские.
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Якщо це фейк, то не розумію такого істеричного збудження прихильників Петра в коментарях під темою.. Тоді може не фейк?
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Якщо це фейк, то волають ті самі, хто його вкинув. Аби додати "ваги" своїй брехні.
Якщо не фейк, то це дуже поганий "дзвіночок" для України.
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подождем слова Дали. НО я очень сомневаюсь что из-за такого пассажира как саакашвили вообще что то может быть в принципе. он никто увы и ах.
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Тут и без Саакашвили достаточно начудили.
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а може то петроненавистники истерично збуджени?
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Цей державний чиновник краще би на )(уйла московського та його посіпак такими словами котив. Олсь тут я би почав його поважати. Так ні. Вони шановний Володимир Володимирович кажуть, ублюдки. А апатріда Міхо образити кожен може.
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У порохососов копыта болят и кнопки на компах поплавились. Ведь грех работать по воскресеньям. P.S.Путлер-ху@ло. Крым-украинский. Все свинорусы-пи@арасы.Ну и т.д. Так что меня к этой шобле не приплетать.😀
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Ще скажіть,що покійна Валерія Ільїнічна Новодворська була фейковим опозиціонером.Наскільки я пам'ятаю, що ще коли П.Порошенко працював в уряді при Януковичі, Новодворьська і Боровий вже багато часу палко підтримували дух українців патріотів у дореволюційні роки..
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войска НАТО в Очакове.Педофилы Путлера в шоке.
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Тут іще новини від фейк-бізнесмедицини - рука руку миє, ж*па ж*опу криє:

Комітет Верховної Ради з питань охорони здоровя пропонує присвоїти звання Героя України кардіохірургу, гендиректору "Інституту серця" Борису Тодурову.
Відповідне подання голові Верховної Ради Андрію Парубію надійшло за підписом голови комітету, народного депутата Ольги Богомолець ("в мірУ" Березовської - шо з клінікою імені себе, зАмком і "Аптекою низьких..." в активі).
У документі, який є у розпорядженні "Української правди. Життя", йдеться про те, що з такою ініціативою до комітету звернувся "трудовий колектив державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". - https://life.pravda.com.ua/health/2017/08/10/225816/
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самый корупционный институт в медицине. По собственному опыту знаю.
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Войска НАТО во Львове и Житомире Крысы хрюкните ченить.Порошенко продался Пиндосам...
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и в Николаеве базу строят проклятый госдеп. Мордва на гавно от этого исходит.
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истерика в кацапстане на тему центра управления в Очакове

https://www.youtube.com/watch?v=RfzUhnoJD70
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Кстати рейтинг вашей "туалетной переговрщицы" с Трампом упал ниже плинтуса что даже Ляшко више ее . А Сракашвили пускай дальше бомжует по миру пока кому то не надоест и экстрадируют его в Грузию где его ждет справедливый суд за преступления перед грузинским народом.
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Леня! Заткнулся бы ты. Бо очень воняешь порохоботством
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Агент Путлера Порошенко строит НАТОвские базы в Украине
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КацаКрысы Климакскной РАБссии вы когда думать научитесь?
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Вовка горковенко? Да верить кому либо из аппарата гомношоколата - себя не уважать! С "нашим" ПОЦем уже никто не хочет даже встречаться, не то что о чем-то говорить, ну разве что "лепший дружбан" натанхуяху на идише что-то пробормочет!
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Саакашвили заявил, что он все сделает со своими могущественными друзьями за пределами Украины так, что пете мало не покажется.
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Щэпропащие шо делать то будете когда в мае 2020 года уважаемого Президента Украины Петра Алексеевича граждане Украины снова попросят и изберут на следующий срок правления державой?
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вешаться будут - запрлату та не кто платить больше не будет - работать прейдеться - а разучились))
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у Порошеко могущественный Друг семейство Ротшильдов.Срочно направить героя Грузии в штаб Ротшильда.
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В АП опровергли информацию о срыве встречи Порошенко с Грибаускайте из-за Саакашвили. Похоже, из-за активности на солнце ПЭТЯ что-то напутал , полёты на истребителе с бодуна могут довести до провалов в памяти:В АП опровергли информацию о срыве встречи Порошенко с Грибаускайте из-за Саакашвили - Цензор.НЕТ 2674 Головку, , вплоть до галлюцинаций. Может, лучше к врачу обратиться? Потому что в ближайшее время встречи Порошенко и Грибаускайте не планировалось".
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Понабирали в АП шутов необразованных, такие только страну позорят!
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У пети его окружение, из которого он формирует властные структуры, не бездонное. Да к тому же ему личности рядом не нужны. А идиоты это то что нужно.
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Щэпропащие шо делать то будете когда в мае 2020 года уважаемого Президента Украины Петра Алексеевича граждане Украины снова попросят и изберут на следующий срок правления державой?
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Конституционный Суд решит когда - ведь пять лет согласно закону заканчиваются в марте а уважаемый Петр Алексеевич избран в июне ...есть возможность еще один год руководить страной до следующего успешного переизбрания во что верю 100%но.
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Позачергові вибори не подовжують дію мандата на повний термін. Наступні вибори мають відбутися у зазначений для чергових виборів Конституцією термін.
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Саакашвили это госдеповский проект приструнивать зарвавшегося главного коррупционера и его окружения. Так что петя зря таким образом пытается стать поперек дороги госдепу. Уж там могут вывалить на него гору компромата.
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Фууу... Прямо по ФСБшній методичці!
"Україною керує Госдєп". "Україна знаходиться під зовнішнім укпавлянням", тощо.
Ай-я-яй! Як це ви так перегрілися, що тези рашистської пропаганди повтроюєте?
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Не кажи так. Я казав, що Саакашвили е другом США. А про Украину це вже ти щось кукарекать почав, сам по соби. Це тоби у иншу сторону треба йти гуляти.
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Порошенко-настоящий патриот Украины,лучший Президент за всю историю !
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Новые Войска и Нацгвардия Украины родились после Майдана и это факт.Порошенко принял Присягу 25 мая 2014 года.Хрюкайте дальше Жириновские Прохановы и прочие Мудозвоны Радиоктивного Пепла. :D Украина Независимое Государство.
Хрюкните Крым наш,а МалоОтсоссия это Круто вместе с НовоОтсоссией.
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У Саакашвили очень много друзей за пределами Украины и не мало в Украине. Те, кто в Украине, это астоящие патриоты и бойцы. Если учесть, что в Украине очень много людей, в том числе и военных, которые мягко говоря ненавидят петю, и очень много оружия, то перспективы для нынешней воровской власти не очень радужные.
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А еще у грузина есть подруга немного старая но благодаря ботексу и косметическим салонам лепит из себя девственницу...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ АП опровергли информацию о срыве встречи Порошенко с Грибаускайте из-за Саакашвили
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