 В АП опровергли информацию о срыве встречи Порошенко с Грибаускайте из-за Саакашвили

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации Президента Владимир Горковенко.
"Так называемый российский оппозиционер Константин Боровой родил фейковую мышь о том, что Президент Литвы Даля Грибаускайте отказалась от встречи с Петром Порошенко будто бы из-за апатрида Mikheil Saakashvili.
Похоже, из-за активности на солнце фейковый российский оппозиционер что-то напутал. Головку, наверное, очень сильно напекло, вплоть до галлюцинаций. Может, лучше к врачу обратиться? Потому что в ближайшее время встречи Порошенко и Грибаускайте не планировалось", - написал он.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.
Саакашвили прилетел в Польшу из США 4 августа и заявил, что намерен посетить другие европейские страны и что никто в мире не признает отмены его украинского паспорта. В тот же день Главная прокуратура Грузии заявила, что обратилась к польским компетентным органам по вопросу визита в эту страну экс-президента Михаила Саакашвили. В Варшаве ответили, что ни одно из государственных учреждений Польши не получало письмо по поводу экстрадиции бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.
После Польши, 8 августа, в годовщину российской оккупацией земель Грузии в 2008 году, Саакашвили прибыл в Литву. 10 августа Саакашвили сообщил, что прибыл с семьей в Венгрию.
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У якомусь третьорозрядному виданні публікують брехню.
Потім підключають жкрнашлюшок що її розносять, по більш відомим виданням, як правило без конкретного посилання на першоджерело ("як всім відомо", "як багато хто каже" і.т.д.)
Потім появляються експерди, що цю брехню обговорюють наче то правда.
Такми чином брехня легітимізується і починає жити так би мовити своїм життям.
Як правило жертва помічає атаку занадто пізно, коли вже нічого не вдієш, бо намагання щось спростувати лише погіршуватимуть ситуацію.
Цього ж разу не проканало, помітили відразу, але гроші клакерам, блохерам та журнашлюшкам уже проплатили, тому роботу свою вони все одно виконують.
А щодо кацапських опозиціонерів, то вони такі ж гавнюки, як і всі кацапи.
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тогда поверю.
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В каких университетах этого так называемого заведующего отделом учили такой дипломатической стилистике? Вот же выродков у нас порасплодили. Только Саакашвили выгнали так сразу все повсплывали.
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Якщо не фейк, то це дуже поганий "дзвіночок" для України.
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Комітет Верховної Ради з питань охорони здоровя пропонує присвоїти звання Героя України кардіохірургу, гендиректору "Інституту серця" Борису Тодурову.
Відповідне подання голові Верховної Ради Андрію Парубію надійшло за підписом голови комітету, народного депутата Ольги Богомолець ("в мірУ" Березовської - шо з клінікою імені себе, зАмком і "Аптекою низьких..." в активі).
У документі, який є у розпорядженні "Української правди. Життя", йдеться про те, що з такою ініціативою до комітету звернувся "трудовий колектив державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". - https://life.pravda.com.ua/health/2017/08/10/225816/
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https://www.youtube.com/watch?v=RfzUhnoJD70
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"Україною керує Госдєп". "Україна знаходиться під зовнішнім укпавлянням", тощо.
Ай-я-яй! Як це ви так перегрілися, що тези рашистської пропаганди повтроюєте?
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Хрюкните Крым наш,а МалоОтсоссия это Круто вместе с НовоОтсоссией.
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