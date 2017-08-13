 "Укравтодор" готовится к запуску строительства первой концессионной дороги Киев-Белая Церковь, - Новак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак.
"Что касается результатов работы моей команды, то только за этот год мы существенно увеличили финансирование отрасли и, соответственно, объемы ремонтов дорог, изменили сами подходы к ремонтам, - пишет он. - Если раньше ремонты проходили бессистемно, то сейчас мы перешли к проведению ремонтов по маршрутному принципу, что позволило стимулировать экономическое развитие целых регионов страны.
"Мы начали подготовку к запуску новых проектов, финансируемых за счет средств международных организаций, проводим подготовку к запуску строительства первой концессионной дороги Киев - Белая Церковь", - подытожил он.
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Из этого вывод: если весь кабмин нахер убрать - никто не заметит.
Точнее, заметят - прибавку в карманах.
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А с трассой Киев-Одесса, на которой Белая Церковь расположена, что?
Её начало ремонтируют уже почти пол года!!
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В частности, в перспективе на условиях концессии можно было бы построить новую скоростную автостраду Белая Церковь - Киев по совершенно новой трассе в обход всех населенных пунктов и выходом в Киеве на Столичное шоссе.
"Это единственный проект на территории Украины, который имеет шанс окупиться при реализации на условиях концессии. Надо осознавать, если мы строим новую концессионную дорогу, это не значит, что все 100% авто переключатся со старой, бесплатной дороги на новую, платную. Проект будет успешным, только если плата за проезд будет компенсироваться каким-то ощутимым преимуществом для пользователя этой дороги, в данном случае - это будет существенная экономия времени и топлива. Новая автострада даст возможность доехать из Белой Церкви в столицу всего лишь за 30 минут, а также сократит почти на час время поездки из Киева в Одессу", - добавил бывший чиновник.
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Их и так проезжали бы за 30 минут, если б трасса Одесса-Киев отремонтирована была.
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В первую очередь должен быть весовой контроль а потом только вкладывания денег в дороги.
Хотя конечно этого не будет. Всегда лучше зарабатывать деньги на взятках от перевозчиков и на откатах от стройки. Решишь возить легально - вылетишь в трубу так как у других цена доставки будет раза в два ниже.
В США за перегруз положен штраф + помещение машины на стоянку. У нас наверно гривен 400 на посту ДПС.
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Источник: https://www.autocentre.ua/ua/kommercheskie/novinka-kommercheskie/v-ukraine-polnuyu-massu-avtopoezdov-uvelichili-do-40-tonn-54930.html © Autocentre.uaв тебе повна маса може бути в нормі но маса по осям буде пробивати тобто неравельне розпреділення ванитажу ! це доволі складна річ і треба мати доствід як вантаж розпреділити закріпити щоб все було згідно закону
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А инвесторы, представь себе, не хотят ремонтировать старые.
Они хотят построить абсолютно новую дорогу.
И что? Запретишь?)))
Это типа инвестор собрался построить торговый центр. А ты ему такой: слышь, ты, ты бы лучше сначала мою халабуду отремонтировал!!! И ещё плюнь в его сторону.
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Что говорит о полном дебелизме спрашивающего.
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Ай-вэй!
Не пересажали есчо старых начальников, а начинають вже опьять...
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У главы автодора мучительная дилемма:
- Нет хорошей дороги чтобы ездить на своём новом Феррари, который по документам и есть дорога
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кракенапохер кого)))
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Давай вакуумний поїзд Hyperloop з Жмеринки до Бердичева.
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