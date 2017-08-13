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Все про:дороги (1769) Укравтодор (309) Новак Славомир (19)

 "Укравтодор" готовится к запуску строительства первой концессионной дороги Киев-Белая Церковь, - Новак

дороги

Государственное агентство автомобильных дорог Украины готовится к запуску строительства первой концессионной дороги Киев-Белая Церковь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак.

"Что касается результатов работы моей команды, то только за этот год мы существенно увеличили финансирование отрасли и, соответственно, объемы ремонтов дорог, изменили сами подходы к ремонтам, - пишет он. - Если раньше ремонты проходили бессистемно, то сейчас мы перешли к проведению ремонтов по маршрутному принципу, что позволило стимулировать экономическое развитие целых регионов страны.

"Мы начали подготовку к запуску новых проектов, финансируемых за счет средств международных организаций, проводим подготовку к запуску строительства первой концессионной дороги Киев - Белая Церковь", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омелян проинспектировал дороги из Днепра в Киев: "Ям нет, потому что и дороги нет". ФОТОрепортаж
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Укравтодор нужно давно разогнать,они не построили ни одной нормальной дороги,воры и тунеядцы.
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Саакашвили сказал как-то, что отсутствие руководства области никто не заметил.
Из этого вывод: если весь кабмин нахер убрать - никто не заметит.
Точнее, заметят - прибавку в карманах.
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А что будет со старой? Или это она и есть, только барвги сделают ее платной для изгоев?
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+1

А с трассой Киев-Одесса, на которой Белая Церковь расположена, что?
Её начало ремонтируют уже почти пол года!!
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http://ubr.ua/market/auto/koncessionnye-dorogi-v-ukraine-nevygodny-392410

В частности, в перспективе на условиях концессии можно было бы построить новую скоростную автостраду Белая Церковь - Киев по совершенно новой трассе в обход всех населенных пунктов и выходом в Киеве на Столичное шоссе.
"Это единственный проект на территории Украины, который имеет шанс окупиться при реализации на условиях концессии. Надо осознавать, если мы строим новую концессионную дорогу, это не значит, что все 100% авто переключатся со старой, бесплатной дороги на новую, платную. Проект будет успешным, только если плата за проезд будет компенсироваться каким-то ощутимым преимуществом для пользователя этой дороги, в данном случае - это будет существенная экономия времени и топлива. Новая автострада даст возможность доехать из Белой Церкви в столицу всего лишь за 30 минут, а также сократит почти на час время поездки из Киева в Одессу", - добавил бывший чиновник.
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От БЦ до Киева 70 км.
Их и так проезжали бы за 30 минут, если б трасса Одесса-Киев отремонтирована была.
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Знаете.
В первую очередь должен быть весовой контроль а потом только вкладывания денег в дороги.
Хотя конечно этого не будет. Всегда лучше зарабатывать деньги на взятках от перевозчиков и на откатах от стройки. Решишь возить легально - вылетишь в трубу так как у других цена доставки будет раза в два ниже.
В США за перегруз положен штраф + помещение машины на стоянку. У нас наверно гривен 400 на посту ДПС.
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вечер ыкспердов в организации дорожного строительства объявляется открытым...
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И по чём билеты будут? А Wi-Fi будет? А шлюшкам прайсы раздадут?
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ггг... кто про что, а прин про шлюх думает...
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А чим траса Київ-Одеса не влаштовує мешканців славетної Білої Церкви?
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а що водителям фур ? будем їздити по норм дорогах а не так що з кривого рога в київ приїдеш то під ранок просто з ніг падаєш !
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та усе добре, дай бог тебе здоровья, ты главное грузи побольше, побольше и будет всем щастя
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сьогодні в україні повна маса автопоїзда дозволена 40 тон ! це має бути жостко ! робивати дороги таскати ваннтаж за три копійки потім валятись по ювєтам то колодки погоріли колеса постріляли ресори лопнули немає ніякого смислу
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я не заглиблювався в деталі, но основним фактором для визначення тиску на дорогу є навантаження на вісь а не повна маса автопоїзда.
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22.5. За спеціальними правилами здійснюється дорожнє перевезення небезпечних вантажів, рух транспортних засобів та їх составів у разі, коли хоч один з їх габаритів перевищує за шириною 2,6 м, за висотою від поверхні дороги - 4 м (для контейнеровозів на встановлених Укравтодором і Державтоінспекцією маршрутах - 4,35 м), за довжиною - 22 м (для маршрутних транспортних засобів - 25 м), фактичну масу понад 40 т (для контейнеровозів - понад 44 т, на встановлених Укравтодором і Державтоінспекцією для них маршрутах - до 46 т), навантаження на одиночну вісь - 11 т (для автобусів, тролейбусів - 11,5 т), здвоєні осі - 16 т, строєні - 22 т (для контейнеровозів навантаження на одиночну вісь - 11 т, здвоєні осі - 18 т, строєні - 24 т) або якщо вантаж виступає за задній габарит транспортного засобу більш як на 2 м.
Источник: https://www.autocentre.ua/ua/kommercheskie/novinka-kommercheskie/v-ukraine-polnuyu-massu-avtopoezdov-uvelichili-do-40-tonn-54930.html © Autocentre.uaв тебе повна маса може бути в нормі но маса по осям буде пробивати тобто неравельне розпреділення ванитажу ! це доволі складна річ і треба мати доствід як вантаж розпреділити закріпити щоб все було згідно закону
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Уже понятно, что строительство одесской трассы возле Киева никогда не закончиться. Слишком выгодно и удобно тырить здесь
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Да какой там новой дороги, сделают нормальный ремонт старой и поставят рамки для сшибания бабла.
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Вы млять старые хотябы отремонтируйте прежде чем новое начинать. Или предстоит грандиозное *освоение* денег?
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Ага... То есть значение слова концессионный ты не понял...
А инвесторы, представь себе, не хотят ремонтировать старые.
Они хотят построить абсолютно новую дорогу.
И что? Запретишь?)))

Это типа инвестор собрался построить торговый центр. А ты ему такой: слышь, ты, ты бы лучше сначала мою халабуду отремонтировал!!! И ещё плюнь в его сторону.
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Навiть соромно сказати що по грiби iздимо за 200 км , в Украiнi б й за 70 не поiхав ..
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русиш-швайне-тест: есть ли ограничения на немецких автобанах?
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Не корректный вопрос.
Что говорит о полном дебелизме спрашивающего.
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Цікаво проект подивитися- де саме прокладуть дорогу.
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как в том анекдоте:

У главы автодора мучительная дилемма:
- Нет хорошей дороги чтобы ездить на своём новом Феррари, который по документам и есть дорога
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Дорогу не прокладуть,це тільки припущення,але гроші вже розікрали
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Це, по суті, центральна дороа з Києва та на Київ. І саме її обкладають податком. Наша дрімуча феодальна влада інших методів не знає, як тільки піднімати податки для наповнення бюджету. Не погано було б на відкриття цієї дороги обвішати її з двох боків політиками і чиновниками представленими в ВР, Адміністрації Президента та Кабінеті Міністрів. На поченсних місцях перед самим в'їздом до Києва мають висіти Президент, голова ВР, ПРем'єр Міністр та Омелян - міністр інфрастурктури. Ближче до Білої Церкви - будівельники разом з забудовниками Києва.
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интересно... фінансуються за рахунок коштів міжнародних організацій. Незнаю никаких международных организаций которые занимаются благотворительностью. Кредит? Который будет оплачивать налогоплательщик первый раз и те кто будут по этой дороге катать второй?))) Потрибна невидкладна соева допомога, я выклыкаю кракена похер кого)))
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Лишня хромосома у терьера и твоей бабки была соевый деятель. раньше Новак пиздило что надо уже существующие дороги здать в аренду, абы хазяйин був. В этой новости никакой инфы нет, даже продвинутые соевые братья это подтверждают выше)))
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Ну все верно осень скоро - нужно запускать стройку дороги.Зимой у нас никто ни к чему не готовится - летом , все работают летом))).
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значить так що ми маєм ! ми на майдані сказали ми іде в єс ! в єс всі центральні дороги є платні з тих оплат ці центральні магестралі ремонтуюця + за ці гроші підтримуюця регіональні автошляхи ! но що ми чуєм від українців ! значить будують но не там будують там но щоб вкрасти будують щоб красти ! крадуть щоб будувати ! нетак будують ! піаряця ! робим вистонвки траба заборонити будівництво доріг це злочин
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проехал всю Польшу не заплатил ни копейки что я делал не так?)))
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Яка там Польща? З Задрищінська у Мухосранськ ПАЗіком, назад пішки.
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мухосраньск почався видразу писля щигинів, а Львів після Польші виглядає як пошарпана дира.
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звичайно такзвані націоналки які до 2020року мають стати також платні ! а всі автобани давно давним платні
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в польші до 2020 року всі центральні автобани будуть платними ! це така політика євросоюзу
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стоп. т.е. этот шыкаладный питор мычит о том, что эта дорога будет построена за деньги народа и будет потом оплачиваться водителями?* Классный у них гешефт. А почему на юге не ремонтируются дороги из этих средств?
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треба заборонити будівництво доріг це страшна зрада ! жили без доріг проживем і ще дороги це злочині реформи
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Рядом с платной дорогой, должна быть бесплатная альтернативная.
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Нет уж, хочешь бесплатно будешь по просёлочным трястись, на это и расчёт.
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Так не пости ничего под моими сообщениями!
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Ты как всегда соскакиваешь с темы. Пости всё что хочешь, но не надо встревать в чужой разговор - это невежливо!
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Начинается словесный понос, не относящийся к теме, советую переменить тему.
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Без порад я теж можу обійтися. А що в тебе починається- мене не цікавить, казав же.
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Советы я тебе не даю, поэтому успокойся!
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Так ты же спрыгнул с той темы и мы начали новую.
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Нема в тебе тем інших, ніж москалям підгавкувати.
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Например? Ты же подгавкиваешь и подтявкиваешь на темы о Педро.
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Альтернативной является как раз платная дорога, а не наоборот.
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Зрадоджені хочуть все одразу и на шару. Такий висновок можна зробити прочитавши коменти зардогівнюків.
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Чого там париться.
Давай вакуумний поїзд Hyperloop з Жмеринки до Бердичева.


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Надеюсь, что у "концессионеров" хватит ума не "строить" "новую дорогу" по Одесской трассе, которую после окончания "строительства" сделают платной. Иначе... Иначе "просто" несколько сотен машин с пассажирами (как минимум) приедут к главному офису "концессионеров" и тоже что-то там "построят". Или поломают! И этот сценарий более чем реален! Потому думайте, что делаете, "строители"! Хотя, если действительно будут строить, то имеется в наличии "убитая" дорога через Фастов. Ну а если решат строить "с нуля", - то Бог в помощь... Хотя, как говорил персонаж одной известной "совковой" комедии: "меня терзают смутные сомнения"...
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"Утро застало концессионеров на виду Чебоксар. Остап дремал у руля. Ипполит Матвеевич сонно водил веслами по воде. От холодной ночи обоих продирала дрожь." (12 стульев, Ильф и Петров)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укравтодор" готовится к запуску строительства первой концессионной дороги Киев-Белая Церковь, - Новак
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