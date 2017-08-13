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 Невменяемый водитель внедорожника сносил столбы под Киевом и чуть не убил женщину с младенцем. ВИДЕО

Очевидцы утверждают, что человек за рулем был в невменяемом состоянии

Как сообщает Цензор.НЕТ, сегодня утром в селе Крюковщина под Киевом водитель Mitsubishi Pajero на скорости снес столбы, отделяющие место для стоянки у дома от проезжей части, едва не убив женщину с ребенком. Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Facebook.

ДТП произошло около ЖК "Евромисто" сегодня, 13 августа, около 10:00.

Сбив столбы у дома, водитель на сильно поврежденной машине выехал на дорогу и попытался скрыться. Ему удалось проехать около 300-400 м, после чего его остановили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель Jaguar на Киевщине въехал в дерево: трое людей в тяжелом состоянии. ФОТО

Известно, что после остановки он утверждал, что ехал "спокойно, со скоростью 10 км/час".

По словам очевидцев, водитель автомобиля был в неадекватном состоянии. Предполагают, что он мог быть под действием наркотиков.

Невменяемый водитель внедорожника сносил столбы под Киевом и чуть не убил женщину с младенцем 01


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Нет, это - уровень журналистов Цензора, постоянно подтверждаемый
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просто в воскресенье редактор тут как правило под градусом ...
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но диагоналями "крестов" темы украшать не забывает
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Нет,это коррупционная часть от халявной машины.
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это была внезапная эпилепсия
Понять и простить-пожалеть
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возможно и поощрить, повышением должности и зарплаты!
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Надо рубить руки алкашам за рулём, иначе не отучим от пьянкок.
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ща Рюкзакян с Геращенко ему срочно медальку выдадут!!!)))
и пистолет ИМЕННОЙ....
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скажу больше - без пети не обошлось,согласен?))
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ні,рюкзакян сам себе призначив,і в Княжичах не обсирався .
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шо нет - да - во всем виноват кто то ,а не тот кто сам и лично сделал и не спорь))
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скажу больше - в момент сноса столбов петя вселился в водителя...\битва экстрасенсов...\
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Отпустят . Признают , что голову напекло . У нас с удовольствием сажают малолеток . У них нет денег на адвоката .
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Если бы не металлическая конструкция на земле, которая "проконтролировала" движение на участке, мог бы и сбить женщину и коляску.
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Тётка, кстати, довольно туго соображает - судя по видео
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Наверное сама за рулем не ездит.
Иначе во первых бы не шла по разметке для парковки машин, а во вторых быстро бы на шум среагировала. Потому вообще не сопоставила шум с машиной в движении.
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теперь даже на пешеходном тротуаре стоит ходить против транспортного движения. ужас!!!
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нехера этому чмо не будет, оно же по ходу с высшей касты. вот еслы бы простой человек был, так быстренько бы лет5 впаяли под показуху перед журнашлюхами.
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"из высшей касты"? ))))))) это ты на основании чего сделал такой вывод, чудик?
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цілком можливо ... Ті , в кого були гроші , масово звідти на Київщину рванули ...
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На видео заметно , что женщина коляску подставила под летящий автомобиль, как будто специально. Может конечно она себя так спасала но может и по другой причине... Надо бы проверить не знакомы ли они с этим гонщиком.
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Мыкола, тебе срочно нужно к окулисту, по дороге можешь зайти к психиатру.
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Всё норм. Отступала и тянула на себя. У неё помеха справа лежала на земле, поддон что ли.
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Невменяемых водитель внедорожника сносил столбы и чуть не убил женщину с младенцем. ВИДЕО

Ай, вей!
Если би Порошенко выполнил обещанное - ЗАКОН ПРО ОРУЖИЕ порядочным гражданам, то никакого шухера этим внедорожником не продолжалося би дальше...
Этот внедорожник , чесные граждане, просто би застрелили и шли сибе дальше...

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Невменяемых водитель внедорожника сносил столбы и чуть не убил женщину с младенцем. ВИДЕО

Ай, вей!
Если би Порошенко выполнил обещанное - ЗАКОН ПРО ОРУЖИЕ порядочным гражданам, то никакого шухера этим внедорожником не продолжалося би дальше...
Этот внедорожник , чесные граждане, просто би застрелили и шли сибе дальше...

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за свою сраку они и переживают. хотя каждый вип-буржуй ходит с волыной. ЧТО С ПАШИНСКИМ-плешивым? хорошо что хоть там терпилу не прикрыли, а могли бы...
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Ви, Игорь, ошибаетесь. Они ходить по улицам боятся даже с писталетами...
Они не ходять, а ездятьт бистро-бистро , что бы не попали в его тело если стрельнут )))
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Дорогая моя красавицца Ирада! Я не говорю о политике с женщинами...
Они сделаны из моего ребра, а с рёбрами гиворить не прилично, хотя я бы посоветовал ему найти стенограммы предвыыборных обисчаний )))
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Выйдет из состояния невменяемости - и увидит красавца-внедорожника, наверно, удивится...
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Выйдет из состояния невменяемости увидит красавца внедорожника и скажет *никуя себе вчера классно погуляли и наркота хорошая, хорошо вставила. Нужно будет повторить*...
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ЩА мля буИИтЬ, водію стало зле, у нього серцевий напад, від спеки не впорався з керуванням... И так далее и тому подобное... Ну, а вдруг, гипотетически, за рулем Mitsubishi Pajero окажется дядя Ваня слесарь или дядя Коля сантехник или скажем Саша инженер то отгребет по полной, даже судебный процесс по телеку покажут....
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какой слесарь ? я тоже слесарем проработал , но чтоб накопить на такую джипяру мне нужно жизней пять прожить..
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Это как в анекдоте:
Штирлиц выпал из окна и чудом зацепился за подоконник.
На следующее утро - чудо распухло
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Я на месте мужа этой женщины заплатил бы бабки парням ,чтобы этого козла вывеэли в лес, и опустили
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В воскресенье? Они и по будням не очень-то работают.
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Тебе же сказали, наркота была хорошая, вставило еще в прошлый понедельник... откуда ему было знать что уже воскресенье...
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К тому же едет и видит что дорога пустая и машин нет значит все уже на работе и его ждут.
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Спасла колия из отбойников по которой машина пролетела .
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Просто плохо стало человеку за рулем,может даже перегрелся,но это уже определит судья))
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стопудово мажор ,чинуша, или вор. Кто горбом заработал на тачку - так не ездит
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зелений змій не відрізняє чесних трудяг від хабарників та крадіїв.
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А самое интересное что он полиции говорит что ехал спокойно,со скоростью 10 км в час,а свидетели говорят совсем другое что был невменяемый скорей всего под наркотиками.
Интересно если он даст полиции денег то они наверное ему скажут о великий Царь Батюшка возьмите ваши права,и пожелают счастливого пути.Хорошо хоть женщину с ребенком не убил.
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Чё не пишите авто на украинских номерах тыртыртыр дырдырдыр ГА?
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Патаму шо там водилой был чудик с литовским паспортом )))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНевменяемый водитель внедорожника сносил столбы под Киевом и чуть не убил женщину с младенцем. ВИДЕО
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