 Невменяемый водитель внедорожника сносил столбы под Киевом и чуть не убил женщину с младенцем. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, сегодня утром в селе Крюковщина под Киевом водитель Mitsubishi Pajero на скорости снес столбы, отделяющие место для стоянки у дома от проезжей части, едва не убив женщину с ребенком. Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Facebook.
ДТП произошло около ЖК "Евромисто" сегодня, 13 августа, около 10:00.
Сбив столбы у дома, водитель на сильно поврежденной машине выехал на дорогу и попытался скрыться. Ему удалось проехать около 300-400 м, после чего его остановили.
Известно, что после остановки он утверждал, что ехал "спокойно, со скоростью 10 км/час".
По словам очевидцев, водитель автомобиля был в неадекватном состоянии. Предполагают, что он мог быть под действием наркотиков.
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Понять и простить-пожалеть
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и пистолет ИМЕННОЙ....
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Иначе во первых бы не шла по разметке для парковки машин, а во вторых быстро бы на шум среагировала. Потому вообще не сопоставила шум с машиной в движении.
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Ай, вей!
Если би Порошенко выполнил обещанное - ЗАКОН ПРО ОРУЖИЕ порядочным гражданам, то никакого шухера этим внедорожником не продолжалося би дальше...
Этот внедорожник , чесные граждане, просто би застрелили и шли сибе дальше...
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Ай, вей!
Если би Порошенко выполнил обещанное - ЗАКОН ПРО ОРУЖИЕ порядочным гражданам, то никакого шухера этим внедорожником не продолжалося би дальше...
Этот внедорожник , чесные граждане, просто би застрелили и шли сибе дальше...
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Они не ходять, а ездятьт бистро-бистро , что бы не попали в его тело если стрельнут )))
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Они сделаны из моего ребра, а с рёбрами гиворить не прилично, хотя я бы посоветовал ему найти стенограммы предвыыборных обисчаний )))
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Штирлиц выпал из окна и чудом зацепился за подоконник.
На следующее утро - чудо распухло
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Интересно если он даст полиции денег то они наверное ему скажут о великий Царь Батюшка возьмите ваши права,и пожелают счастливого пути.Хорошо хоть женщину с ребенком не убил.
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