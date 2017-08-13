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 Политика Украины, Экономика
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Все про:самолет (2233) Укроборонпром (455) Антонов (33)

 "Антонов" намерен в течение ближайших 5 лет выпустить 70 самолетов

самолеты

Государственное предприятие "Антонов" намерено вернуться на конкурентный рынок региональных пассажирских самолетов и предусматривает выпуск не менее 70 самолетов в течение ближайших 5 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госконцерна "Укроборонпром", в который входит самолетостроительная компания.

Как отмечается, для "Антонова" был создан четкий маркетинговый план, основанный на оценке специалистов, прогнозах независимых экспертов и ведущих компаний. Он учитывает перспективные рынки и потенциал каждой номенклатуры товаров на этих рынках, а также опирается на весь массив нынешних договоренностей с партнерами.

"Согласно маркетингового плана, емкость мирового рынка средних транспортных самолетов оценивается в 900 самолетов в ближайшие 15 лет. Поэтому ГП "Антонов" планирует поставить в течение 5 лет 20 самолетов АН-178 заказчикам из стран СНГ, Азии и Африки, а также Турции. Также у ГП "Антонов" есть планы вернуться на конкурентный рынок региональных пассажирских самолетов", - говорится в сообщении.

Как известно, в апреле 2015 года Кабинет министров Украины передал "Антонов" в состав ГК "Укроборонпром".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Антонов" предложил США совместно развивать проект военно-транспортного самолета Ан-77
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я даже удивлен, что это не грося или пеця гордился этим досягненням, как обычно! :D
наверное запаздывают, завтра будут этим гордиться...
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Задовбало , ціх планів "грамадьйо"!!! Вся діяльність складається з гучних анонсів майбутніх звершень !!!))
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В минулому часі з "твердих" "досягнень" можна знайті хіба, що саме прогнози. А конкретних дій ні. Все в майбутньому.
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вот бы истребители научиться делать...или ударные вертолеты...
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Північним сусідам треба піднятися хоча б до того рівня, щоб мати можливість обирати президента все інше потім добавиться саме.
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Раньше такое количество делали за год. Вот и подумайте почему это нельзя осуществить и кому это выгодно. Люди без работы сидят а Украине нужны самолеты в т.ч. и военные.
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насколько я помню в конце 70-х в месяц производилось Ан-24/26 30шт.. Эх сейчас бы так
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Не зрозуміло , на яку державу прцює влада загалом і уряд закрема !!!)))
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крылья везли из Ташкента, хвосты - из Воронежа, шасси из Саратова и т.п.
"завод сделал"...
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тогда к выпуску были подключены десятки предприятий по всему Союзу
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Не нужны Украине военные самолеты. По крайней мере не так нужны как сухопутная техника.
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ну смотря какие ВДВ. Если такие как 25-я десантная, которая отдала сепарам 4 БМП, отдали личное оружие, поручкалась с ихним главарем и пошла домой пешком то такие никчему.
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зато живые остались ... личный состав это самое ценное
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сейчас экономика рыночная, если заказчик закажет с предоплатой, то сделают и за год
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не сделают...самолет это тебе не китайский фонарик...тут надо и квалификация и оборудования и десятки и сотни внешних поставщиков. Выпуская 2-3 самолета в год, невозможно увеличить производство в 10 раз...на это потребуеться миллиарды гривен и несколько лет подготовки.
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Хотілося б вірити.. Але з пашинськими - дуже сумнівно..Ну то таке..
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Злочинна влада, барыги офшорные заставляют людей горбатиться..............зрада!!!
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На жаль не працювати примушує, а жебракувати !!!Рівень життя в Україні, самий переконливий доказ діяльності уряду і влади загалом !!!)))
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И кто виноват в этом? Может все кто был и есть у власти за всю историю независимой Украины (Кравчук, Кучма,Тимошенко, Янукович, Ющенко, Гриценко ит. д. )?
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Весь істеблішмент України, без жодних виключень, це єдине Кучмівське кубло корумпованих гельмінтів-політиканів , які паразитують в Україні !!!)))
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це точно - це весь кучмівський політичний призив (Гриценко в це кубло не входить). І поки цей призив не відійде від влади за старістю або з інших причин - нічого не зміниться. Не можуть вони спинитися.
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Да, не густо. и ето только планы. А на самом деле что будет.
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145 реформа!
Ты же предыдущие 144 ощутил же уже, вот точно такая же и 145-я будет!
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Бугага. 70 за 5 лет, это очень много для Антонова который фактически перестал существовать как производитель самолетов(только ремонт и обслуживание). Чем невероятнее ложь - тем скорее в нее поверят.(с)
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поверят только в немецкую невероятную, в вашу - нет
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...Залиште Андрія в спокої. Це просто бридко: Тука вступився за Реву"Антонов" намерен в течение ближайших 5 лет выпустить 70 самолетов - Цензор.НЕТ 1994
Залиште Андрія в спокої. Це просто бридко: Тука вступився за РевуЗаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає ганебними гоніння на міністра соціальної політики Андрія Реву Про це він написав у Facebook."Третій день бачу, як на різних ТВ-каналах завзято "мочать" Андрія Реву. Дещо вже розуміючи в нашій "інформаційній політиці", був переконаний: за тиждень телевізійники знайдуть інший інформаційний привід і залишуть Андрія в спокої. Але те, що я бачу/чую зараз - це просто мерзко!", - вважає Тука.Він зазначив, що Рева - "зовсім не "кровожерливий буржуй", який п'є кров пролетаріату"."Так, можливо він невдало висловився. Але це не підстава миттєво з людини, яка тягне віз соціальноі політики, ліпити образ "упиря на тілі народу"! Те що зараз відбувається навколо постаті Андрія - це просто гидко і не прикрашає наші ЗМІ", - обурився заступник міністра.https://antikor.com.ua/articles/184895-zalishte_andrija_v_spokoji._tse_prosto_bridko_tuka_vstupivsja_za_revu
...
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Лучшей антирекламы Реве никто сделать не мог. Все вроде уже забывать начали...
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Українці занадто багато купують речей у секондхендах!
Українці нехотять їздить на вітчизняних ЗаЗах і купують в рази дешевші вживані мерседеси та ауді!
Українці замало працюють! Дайош 12-ти годинний робочий день!
Українці занадто багато споживають тепла і газу!
Українці хотять добре жити - та де таке бачено?!!!!
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Да,забув добавить шо українці покашо мало цікавляться сучасними маркетинговими технологіями з продажу прострочених продуктів харчування. Обнагліли до краю.
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Цих всіх міністрів, провладних політиків потрібно частіше по телебаченню показувати (без виступів по заготовлених текстах, а в форматі живого спілкування), щоб люди бачили, які дебіли керують країною.
Одиниці можуть розумно та грамотно розмовляти, а основна маса - ідіоти та дебіли, які справно лижуть шоколадний зад.
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Конечно, Рева утром мажет бутерброд, сразу мысль: "А, как народ!?" И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот!
И долго думал думу Рева о народе, почему народ тратит ползарплаты на бутерброды с баклажанной икрой и прочую еду! И ничего не придумал, на министерскую зарплату. И тогда позвал он магов, мудрецов и звездочетов в свое миницарство на высокие оклады. Звездочеты посмотрели на звезды и сказали: "Все просто - эти украинцы слишком прожорливы. Едят много. Вот немцы тратят 10%, а подданные Шоколадного царя привыкли жрать без меры. Менталитет, однако." И Рева озвучил эти выводы. Видно, Тука, из тех мудрецов. Теперь магам поставлена задача провести реформы без денег. И они таки справятся. А, не справятся, мудрецы объяснят, что во всем виноват сам народ. И, таки, будут правы.
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каждый народ имеет ту власть которую заслуживает (С)
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Дебил заступается за другого дебила. Всё по фен-шую.
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Украінці добре розуміють що те що розвалювали 26 років важко відновити за 3 роки
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а может быть все само по себе разваливалось?
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За 5 років, я маю в планах заробити 500 тис.грн
Зароблю чи ні то такоє, але маю в планах
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Во всем мировом авиапроме идет планирование на 20-30 лет вперед, у нас - на 1-2-5 лет. Нет ни государственной концепции, ни четких планов.

А с таким подходом - далеко не улетишь.
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ну почему же далеко не .... можно улететь ваще нах остен с рынка назавжди
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За 3 года было сделано 0 а теперь хотят сразу 70 за 5 лет.))
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Якщо навіть 1 грн піде на те, щоб альоші іхали до цапіі в деревяних костюмах, то цього буде досить. Але то такоє
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Ну а по факту, ни одного самолета. Производство закрыто.
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А я у себя в сарае в ближайшие 5 лет построю аж 100 таких самолетов... И еще 500 танков Оплот...
Только дайте мне уже сегодня хоть 100 000 грн.
А я еще много чего наобещать могу.
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Питання до всяких -инов, -ових і т.д. а скільки коштів було на рахунках Держказначейства 3.5 років тому ?
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Да уж! Вот журналисты раскопали про нового директора Государственного завода Антонова. С 2016 на должности, за год 100 в заграничных командировках с оплачиваемыми переездами и гостинницами...И при этом по 500 долларов США суточных...на 50 тыс американских денег....Его спрашивают зачем и кула столько, при норме кабминовской 50-70 Евро в день...а он тупо морозится и о себе хрен знает какого мнения....Где порошенко таких упырей берёт??? Хрен бы у себя на Рошене таких ублюдков бы держал. но то же своё...а народное можно 3.14здить в наглую, Ублюдки.
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"Антонов" намерен в течение ближайших 5 лет выпустить 70 самолетов
А почему не 700 намерен?)) За 16 год ни одного, за 15- только два смог выпустить, а тут прям сразу 70!)) Ну как говорится ключевое слово- намерен. Главное- ляпнуть. Домохозяйки и школьники плачут навзрыд от умиления.... Диванные "патриоты" бьют себя пяткой в грудь и кричат от восторга)))
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Также у ГП "Антонов" есть планы вернуться на конкурентный рынок региональных пассажирских самолетов",- американские и европейские конкуренты на пушечный выстрел не подпустят ""Антонов" к рынку...Украина определила свое "вяличие "на рынке в 70 самолетов в течение ближайших 5 лет. заказчикам из стран СНГ, Азии и Африки, а также Турции.(при условии что заказчики тоже не откажутся от"антонова")?
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ну можно запретить на внутренних вкраинських линиях летать на чем бы то ни было еще кроме Ан-24 .... вспоминается фильм Горец-2 который с щитом над планетой
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Ну вот почему не верю? Да потому что в етом году не построили ни одного самолета.А что поменяется за 5 лет? А ничего не поменяется.Будут ПЛАНИРОВАТЬ - они все время планируют, а на постройку самолетов времени не остается))).
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проблема скорее в отсутствии желающих дать денег на хотя бы 5-10 самолей ... самолеты типа Ан 24 или даже типа Мрии были реадбно нужны в СССР и он за них платил а Вкраине они нафиг не нужны а уж Боингу с Локхид и ни Эйрбасу они подавно не нужны, а даже скорее наоборот.... и это пичалька
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Все в планах и в планах: самолеты, целых 70 шт., аэропорт Гостомель в планах.
Вы хоть бы собачью будку постройте.
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интересно что мышление пятилетками до сих пор не изжито ...
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16 вроде... и то почти все до майдана..... Доскакались...развалили всё что можно....
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после этого сообщения на Цензоре акции Боинга и Эирбаса обвалились на 20%...на международных рынках началась паника.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Антонов" намерен в течение ближайших 5 лет выпустить 70 самолетов
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