 "Антонов" намерен в течение ближайших 5 лет выпустить 70 самолетов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госконцерна "Укроборонпром", в который входит самолетостроительная компания.
Как отмечается, для "Антонова" был создан четкий маркетинговый план, основанный на оценке специалистов, прогнозах независимых экспертов и ведущих компаний. Он учитывает перспективные рынки и потенциал каждой номенклатуры товаров на этих рынках, а также опирается на весь массив нынешних договоренностей с партнерами.
"Согласно маркетингового плана, емкость мирового рынка средних транспортных самолетов оценивается в 900 самолетов в ближайшие 15 лет. Поэтому ГП "Антонов" планирует поставить в течение 5 лет 20 самолетов АН-178 заказчикам из стран СНГ, Азии и Африки, а также Турции. Также у ГП "Антонов" есть планы вернуться на конкурентный рынок региональных пассажирских самолетов", - говорится в сообщении.
Как известно, в апреле 2015 года Кабинет министров Украины передал "Антонов" в состав ГК "Укроборонпром".
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наверное запаздывают, завтра будут этим гордиться...
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"завод сделал"...
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на 40 заводах?
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Ты же предыдущие 144 ощутил же уже, вот точно такая же и 145-я будет!
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Залиште Андрія в спокої. Це просто бридко: Тука вступився за РевуЗаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає ганебними гоніння на міністра соціальної політики Андрія Реву Про це він написав у Facebook."Третій день бачу, як на різних ТВ-каналах завзято "мочать" Андрія Реву. Дещо вже розуміючи в нашій "інформаційній політиці", був переконаний: за тиждень телевізійники знайдуть інший інформаційний привід і залишуть Андрія в спокої. Але те, що я бачу/чую зараз - це просто мерзко!", - вважає Тука.Він зазначив, що Рева - "зовсім не "кровожерливий буржуй", який п'є кров пролетаріату"."Так, можливо він невдало висловився. Але це не підстава миттєво з людини, яка тягне віз соціальноі політики, ліпити образ "упиря на тілі народу"! Те що зараз відбувається навколо постаті Андрія - це просто гидко і не прикрашає наші ЗМІ", - обурився заступник міністра.https://antikor.com.ua/articles/184895-zalishte_andrija_v_spokoji._tse_prosto_bridko_tuka_vstupivsja_za_revu
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Українці викидають забагато їжі у смітник: ще один посадовець відзначився неоднозначною заявою
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Українці нехотять їздить на вітчизняних ЗаЗах і купують в рази дешевші вживані мерседеси та ауді!
Українці замало працюють! Дайош 12-ти годинний робочий день!
Українці занадто багато споживають тепла і газу!
Українці хотять добре жити - та де таке бачено?!!!!
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Одиниці можуть розумно та грамотно розмовляти, а основна маса - ідіоти та дебіли, які справно лижуть шоколадний зад.
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И долго думал думу Рева о народе, почему народ тратит ползарплаты на бутерброды с баклажанной икрой и прочую еду! И ничего не придумал, на министерскую зарплату. И тогда позвал он магов, мудрецов и звездочетов в свое миницарство на высокие оклады. Звездочеты посмотрели на звезды и сказали: "Все просто - эти украинцы слишком прожорливы. Едят много. Вот немцы тратят 10%, а подданные Шоколадного царя привыкли жрать без меры. Менталитет, однако." И Рева озвучил эти выводы. Видно, Тука, из тех мудрецов. Теперь магам поставлена задача провести реформы без денег. И они таки справятся. А, не справятся, мудрецы объяснят, что во всем виноват сам народ. И, таки, будут правы.
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Зароблю чи ні то такоє, але маю в планах
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А с таким подходом - далеко не улетишь.
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Только дайте мне уже сегодня хоть 100 000 грн.
А я еще много чего наобещать могу.
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Но кто им даст?
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А почему не 700 намерен?)) За 16 год ни одного, за 15- только два смог выпустить, а тут прям сразу 70!)) Ну как говорится ключевое слово- намерен. Главное- ляпнуть. Домохозяйки и школьники плачут навзрыд от умиления.... Диванные "патриоты" бьют себя пяткой в грудь и кричат от восторга)))
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Вы хоть бы собачью будку постройте.
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