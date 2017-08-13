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 Политика Украины
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 Сурков через обмен Сущенко собирается "решить свои свои, личные, санкционные проблемы", - Фейгин

фейгин

Помощник российского президента Путина Владислав Сурков, который курирует украинское направление, "собирается через обмен Сущенко и Агеева решить свои, личные, санкционные проблемы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат заключенного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин написал в Facebook.

"Вся публичная кампания против меня, имевшая вполне конкретную цель - устранение Фейгина из "украинских дел", была затеяна силами структур советника президента РФ Владислава Суркова. Если вы посмотрите, то сетевые ресурсы, которые были включены в эту кампанию, подконтрольны именно им. В "темнике по Фейгину" одни и те же тезисы: "плохой адвокат", "враг ФСБ", "агент ФСБ", "украинский шпион", "насилует в зоопарке животных" (последнее - фантазия исполнителя Шария, он мечтает о мужском калдыре и его надо лечить электричеством, так что не в счёт). Попытка лишения статуса захлебнулась, в конечном итоге, поскольку не за что. За twitter-сообщения статуса не лишают. Такого никогда не было. Я первый, кого пытались наказать за отдельные резкие характеристики. Зачем это Суркову? Ну, помимо собственно курирования всей "украинской темы" (в том числе политзаключённых), у него есть намерение полностью контролировать процесс возобновления обменов между Украиной и Россией заключёнными по политической тематике. Он собирается через обмен Сущенко и Агеева решить свои, личные, санкционные проблемы. Разумеется, Фейгин тому весьма существенное препятствие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сущенко разрешили свидание с женой и звонок сыну, - Фейгин

Впрочем, публичная эта атака не закончена, деньги в систему загружены, ещё какое-то время будут "поливать". Но благодаря тем, кто остаётся принципиален в Совете московской Палаты, шансов у них нет. Что бы там не происходило, самые авторитетные российские адвокаты не желают иметь репутацию людей, изгнавших из своих рядов независимого и принципиального политического защитника под надуманным предлогом.", - пишет адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кремль проиграл. Я не лишен статуса адвоката", - защитник Сущенко и Умерова Фейгин
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Как мэр Конотопа пробивался к Порошенко! "За мной 100 тысяч людей" Украина 2017

https://www.youtube.com/watch?v=g_ioUGaAjas
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Порошенко должен и конотопчан заставить голосовать по другому?
Зашибись.
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Кажуть, що Петра останнім часом дуже дратує пісня "Последняя осень"...
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Слухай, стійкий проросійський електорат партії регіонів, а хто тобі більше в якості президента подобається/подобався - путін, янукович чи порошенко?
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Это ты продебильный электорат. А я как раз проукраинский.
И мне пофиг кто будет избран, главное по демократической процедуре.
А не скачками и войнами.
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Сурков -
Асланбек Андарбекович Дудаев: наполовину чеченец, наполовину еврей -
Главный пиарщик Кремля. Русским духом - и не пахнет. Учился 2 года в Московском
институте стали и сплавов и 3года в Московском институте культуры на факультете
режиссуры массовых театрализованных представлений, но не окончил эти вузы. В
конце 1990-х годов окончил Международный университет в Москве, магистр
экономических наук....Короче, нигде не способный выучиться хоть чему-нибудь, он
в 90-х купил дипломчик, и теперь получите - «выдающийся политический разум
Кремля»!
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Он спал с хуйлом, когда был зрелым мальчиком.
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А что там с шмарием?* или как там его шмурдяком? Фейгин его дожал?
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Фейгин ещё тот баллобол, посмотрим сможет ли прижать дырявого петуШария.
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Ну что Фейгин разговорчив в курсах, а что там таки с петушарием? Где оно щас? в Латвии? или уже куда нибудь наострило свой дурацкий ржачь ?
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За петуШарием не слежу, его творчество только для тупой ваты. Этот петуШарий мошенник и вор, который скорее всего не особо и поддерживает на самом деле вату, просто на слабоумных рузгемировцах легче всего зарабатывать деньги.
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А этот Фейгин хоть одного освобождения добился? Как по мне - обычный пиарящийся адвокат
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Оффтоп)))

Общение севастопольской ваты с понаехавшей ватой
Сурков через обмен Сущенко собирается "решить свои свои, личные, санкционные проблемы", - Фейгин - Цензор.НЕТ 2484
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Эй, какого Сущенко ? Нахер его менять, тем более на подтвержденного "ихтамнета", пусть сидит, срок мотает, он сам поперся в Мацкву, сам подставился, дураков нема - цивила на военнопленного менять.
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І стільки доказів навів на підтвердження своїх слів про Суркова... Мабуть, таки адвокат.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСурков через обмен Сущенко собирается "решить свои свои, личные, санкционные проблемы", - Фейгин
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