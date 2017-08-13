 Сурков через обмен Сущенко собирается "решить свои, личные, санкционные проблемы", - Фейгин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат заключенного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин написал в Facebook.
"Вся публичная кампания против меня, имевшая вполне конкретную цель - устранение Фейгина из "украинских дел", была затеяна силами структур советника президента РФ Владислава Суркова. Если вы посмотрите, то сетевые ресурсы, которые были включены в эту кампанию, подконтрольны именно им. В "темнике по Фейгину" одни и те же тезисы: "плохой адвокат", "враг ФСБ", "агент ФСБ", "украинский шпион" (...). Попытка лишения статуса захлебнулась, в конечном итоге, поскольку не за что. За twitter-сообщения статуса не лишают. Такого никогда не было. Я первый, кого пытались наказать за отдельные резкие характеристики. Зачем это Суркову? Ну, помимо собственно курирования всей "украинской темы" (в том числе политзаключённых), у него есть намерение полностью контролировать процесс возобновления обменов между Украиной и Россией заключёнными по политической тематике. Он собирается через обмен Сущенко и Агеева решить свои, личные, санкционные проблемы. Разумеется, Фейгин тому весьма существенное препятствие.
Впрочем, публичная эта атака не закончена, деньги в систему загружены, ещё какое-то время будут "поливать". Но благодаря тем, кто остаётся принципиален в Совете московской Палаты, шансов у них нет. Что бы там не происходило, самые авторитетные российские адвокаты не желают иметь репутацию людей, изгнавших из своих рядов независимого и принципиального политического защитника под надуманным предлогом.", - пишет адвокат.
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