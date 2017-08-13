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Все про:взрыв (4257) взрывчатка (744) граната (666) Киев (17852) Нацполиция (8370)

 В частном дворе в Дарницком районе столицы прогремел взрыв

граната

Вероятно, взорвалась граната.

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Пострадавших нет. Правоохранители разыскивают и устанавливают лиц, причастных к этому инциденту. Начато уголовное производство.

"Около 1 часа ночи в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение о взрыве на частном дворе. По прибытию на место следственно-оперативной группы и взрывотехников правоохранители выяснили: неизвестные бросили во двор предмет, похожий на гранату "Ф-1". Охранник, который находился в доме рассказал, что ночью услышал сильный звук, выбежал во двор и увидел на земле отверстие и поврежден осколками фасад здания.", - сказано в сообщении.

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Эксперты взрывотехники изъяли с места происшествия осколки для проведения исследования.

По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато два уголовных производства: по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к этому уголовного преступления.
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"Одна девушка меня спросила:- Зачем вы так предераетесь к ошибкам? Вы что сноп?
И я ответил:

- Сноп." (С)
))
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Редактор какбэ намекает, что агрессия, мол, была снаружи - граната наступательная.
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А аваков з яровим - нам постійно рапортують про зниження рівня злочинності в Україні.. Кияни - бережіть Сашка!
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А чого його берегти - воно з дому місяцями не вилазить
В частном дворе в Дарницком районе столицы прогремел взрыв - Цензор.НЕТ 8794
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Чому чіпляєшся , як реп'ях? Ти один Сашко в Києві?
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І ти бережи себе.. І Галю бережи, і всіх кірьянових - також бережи.. Поменше проводь часу на Цензорі - побільше з сім'єю.. Це лікує..
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Та відчепись вже.. Не я тебе чіпав першим..Ти не анархіст.. Ти - мазохіст..
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Скоріше за все , це адміністративна будівля !
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на дворе трава, а во дворе взрыв.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ частном дворе в Дарницком районе столицы прогремел взрыв
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