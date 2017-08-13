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Все про:Одесса (5819) Нацполиция (8370) ЛГБТ-сообщество (215)

 Марш равенства в Одессе прошел без нарушений, - полиция

нацполиция

Шествие прошло мирно и без провокаций.

Марш равенства в Одессе прошел без нарушений, митингующие прошли маршем от Воронцовского дворца к Дюку, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает ГУ НП Одессы.

Сейчас мероприятие завершилось, нарушений публичного порядка не зафиксировали.

"Сотрудники полиции сопровождали участников марша, которые прошлись шествием от Воронцовского дворца к памятнику Дюку. В связи с проведением других массовых мероприятий по маршруту "Марша равенства" и во избежание конфликтов и обеспечение безопасности горожан и гостей города правоохранители вынуждены были в короткий срок изменить направление движения участников акции", - говорится в сообщении полиции.

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Латентная пидарасня, которая нападает на лгбт-акции, надеется , что их там тык-тык))) Хоть полиция, хоть геи... )
Других причин нападать ну попросту нет...
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Фигасе марш, целых 300 метров. Книга Гиннесса пополнилась новым рекордом.
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А кацапам это как красная тряпка быку:приравнивают этот гей парад в Одессе к зашквару одесского шашлыка в Доме проф-союзов!Одесса пала...
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Спокойно реагируют на геев. Пусть живут себе как хотят , если они не навязывают свой образ жизни другим ☺
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Многим тут пишущим - гавкающим, хотелось бы пожелать или сына или внука или мужа голубого цвета,как они тогда запоют, или как будут их лечить. На гей парады обращают внимания только скрытые ( латентные) и обозленные геи.
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Я так понял что ты здесь гавкаешь потому что твои дети педерасты?..
Так пусть не кичаться этим и никто на вас внимания обращать не будет...
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мдя....живу в Одессе и только на цензоре узнал, что педики пробежались 200 м и свалили по быстрому.
цензор рекламой у ЛГБТрастов подрабатывает?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМарш равенства в Одессе прошел без нарушений, - полиция
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