 Марш равенства в Одессе прошел без нарушений, - полиция

Марш равенства в Одессе прошел без нарушений, митингующие прошли маршем от Воронцовского дворца к Дюку, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает ГУ НП Одессы.
Сейчас мероприятие завершилось, нарушений публичного порядка не зафиксировали.
"Сотрудники полиции сопровождали участников марша, которые прошлись шествием от Воронцовского дворца к памятнику Дюку. В связи с проведением других массовых мероприятий по маршруту "Марша равенства" и во избежание конфликтов и обеспечение безопасности горожан и гостей города правоохранители вынуждены были в короткий срок изменить направление движения участников акции", - говорится в сообщении полиции.
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Других причин нападать ну попросту нет...
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Так пусть не кичаться этим и никто на вас внимания обращать не будет...
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цензор рекламой у ЛГБТрастов подрабатывает?
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